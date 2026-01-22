"Засветился в Харькове": Алехин рассказал про уничтожение ЗРК Patriot помощью БПЛА "Италмас" - 22.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260122/zasvetilsya-v-kharkove-alekhin-rasskazal-pro-unichtozhenie-zrk-patriot-pomoschyu-bpla-italmas-1074613239.html
"Засветился в Харькове": Алехин рассказал про уничтожение ЗРК Patriot помощью БПЛА "Италмас"
"Засветился в Харькове": Алехин рассказал про уничтожение ЗРК Patriot помощью БПЛА "Италмас" - 22.01.2026 Украина.ру
"Засветился в Харькове": Алехин рассказал про уничтожение ЗРК Patriot помощью БПЛА "Италмас"
На днях под Харьковом российские военные уничтожили американский ЗРК Patriot. Вероятно, данный комплекс был переброшен из Киева для прикрытия Харькова из-за тяжелой ситуации в приграничном регионе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт рассказал, как была организована атака на высокотехнологичную цель. "Зенитно-ракетный комплекс противника был обнаружен в лесополосе близ города расчетами центра "Рубикон". Они направили на цель беспилотники БМ-35 "Италмас"", — заявил Алехин."Первый поразил пусковую установку, а второй радиолокационную станцию AN/MPQ-53", — уточнил военный эксперт, детализируя результат удара.Алехин напомнил, что ранее Patriot был замечен в Харькове. "Напомним, ЗРК Patriot засветился в Харькове еще 11 января. В Сети появились фото обломка его ракеты, задействованной при перехвате "Искандера", — сказал он.Обозреватель указал на вероятную причину его появления. "Ранее столь ценные системы ПВО были сконцентрированы лишь в Киеве. Вероятно, командование решило отправить ЗРК в Харьков из-за плачевной ситуации в городе, близком к российской границе. Его энергетическая инфраструктура значительно разрушена регулярными ударами ВС РФ", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.О перспективах Североатлантического альянса на фоне событий вокруг Гренландии — в материале издания Украина.ру Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.
"Засветился в Харькове": Алехин рассказал про уничтожение ЗРК Patriot помощью БПЛА "Италмас"

04:10 22.01.2026
 
© Фото : zala-aero.com
- РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : zala-aero.com
Читать в
ДзенTelegram
На днях под Харьковом российские военные уничтожили американский ЗРК Patriot. Вероятно, данный комплекс был переброшен из Киева для прикрытия Харькова из-за тяжелой ситуации в приграничном регионе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт рассказал, как была организована атака на высокотехнологичную цель. "Зенитно-ракетный комплекс противника был обнаружен в лесополосе близ города расчетами центра "Рубикон". Они направили на цель беспилотники БМ-35 "Италмас"", — заявил Алехин.
"Первый поразил пусковую установку, а второй радиолокационную станцию AN/MPQ-53", — уточнил военный эксперт, детализируя результат удара.
Алехин напомнил, что ранее Patriot был замечен в Харькове. "Напомним, ЗРК Patriot засветился в Харькове еще 11 января. В Сети появились фото обломка его ракеты, задействованной при перехвате "Искандера", — сказал он.
Обозреватель указал на вероятную причину его появления. "Ранее столь ценные системы ПВО были сконцентрированы лишь в Киеве. Вероятно, командование решило отправить ЗРК в Харьков из-за плачевной ситуации в городе, близком к российской границе. Его энергетическая инфраструктура значительно разрушена регулярными ударами ВС РФ", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.
О перспективах Североатлантического альянса на фоне событий вокруг Гренландии — в материале издания Украина.ру Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.
