https://ukraina.ru/20260122/zasvetilsya-v-kharkove-alekhin-rasskazal-pro-unichtozhenie-zrk-patriot-pomoschyu-bpla-italmas-1074613239.html

"Засветился в Харькове": Алехин рассказал про уничтожение ЗРК Patriot помощью БПЛА "Италмас"

"Засветился в Харькове": Алехин рассказал про уничтожение ЗРК Patriot помощью БПЛА "Италмас" - 22.01.2026 Украина.ру

"Засветился в Харькове": Алехин рассказал про уничтожение ЗРК Patriot помощью БПЛА "Италмас"

На днях под Харьковом российские военные уничтожили американский ЗРК Patriot. Вероятно, данный комплекс был переброшен из Киева для прикрытия Харькова из-за тяжелой ситуации в приграничном регионе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-01-22T04:10

2026-01-22T04:10

2026-01-22T04:10

новости

харьков

киев

геннадий алехин

россия

украина.ру

"рубикон"

вс рф

бпла

зрк patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074612510_175:109:1960:1113_1920x0_80_0_0_781bca8a7c500ff2fa68e1adc21aacc8.jpg

Эксперт рассказал, как была организована атака на высокотехнологичную цель. "Зенитно-ракетный комплекс противника был обнаружен в лесополосе близ города расчетами центра "Рубикон". Они направили на цель беспилотники БМ-35 "Италмас"", — заявил Алехин."Первый поразил пусковую установку, а второй радиолокационную станцию AN/MPQ-53", — уточнил военный эксперт, детализируя результат удара.Алехин напомнил, что ранее Patriot был замечен в Харькове. "Напомним, ЗРК Patriot засветился в Харькове еще 11 января. В Сети появились фото обломка его ракеты, задействованной при перехвате "Искандера", — сказал он.Обозреватель указал на вероятную причину его появления. "Ранее столь ценные системы ПВО были сконцентрированы лишь в Киеве. Вероятно, командование решило отправить ЗРК в Харьков из-за плачевной ситуации в городе, близком к российской границе. Его энергетическая инфраструктура значительно разрушена регулярными ударами ВС РФ", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.О перспективах Североатлантического альянса на фоне событий вокруг Гренландии — в материале издания Украина.ру Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.

харьков

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, киев, геннадий алехин, россия, украина.ру, "рубикон", вс рф, бпла, зрк patriot, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво