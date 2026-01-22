https://ukraina.ru/20260122/my-s-ryutte-razrabotali-osnovu-soglasheniya-po-grenlandii-tramp-ne-vvedt-poshliny-protiv-stran-es-1074650420.html

"Мы с Рютте разработали основу соглашения по Гренландии": Трамп не введёт пошлины против стран ЕС

"Мы с Рютте разработали основу соглашения по Гренландии": Трамп не введёт пошлины против стран ЕС - 22.01.2026

"Мы с Рютте разработали основу соглашения по Гренландии": Трамп не введёт пошлины против стран ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии, что позволит не вводить пошлины против ряда европейских стран. Об этом в ночь на 22 января сообщает РИА Новости

"По итогам очень продуктивной встречи, которую я провел с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и фактически всему Арктическому региону", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Он также добавил, что не будет вводить против нескольких европейских стран десятипроцентные пошлины, вступление которых в силу планировалось с февраля.По словам Трампа, в переговорах по Гренландии американскую сторону будут представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. Отчитываться о ходе переговоров они будут непосредственно перед президентом США.Трамп подчеркнул, что если соглашение удастся выполнить, это будет "великим успехом для США и всех членов НАТО".Позднее Трамп подтвердил журналистам, что детали сделки по Гренландии прорабатываются и назвал её "бесконечной". Он добавил, что не может представить себе сценарий, в котором США стали бы воевать с Данией из-за Гренландии.В ходе прошедшей ранее встречи с Рютте Трамп заявил, что Дании необходимо напрямую уведомить его при отказе от переговоров по Гренландии. Он также подтвердил готовность заплатить за остров, если в этом будет необходимость и назвал Рютте "более важной" фигурой в контексте переговоров по Гренландии.Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте поддерживает компромисс по Гренландии, в рамках которого Дания передаст США суверенитет над отдельными участками острова для строительства военных баз.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

