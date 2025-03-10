Запрет на передачу развединформации США: эксперт рассказал, помогут ли ВСУ спутниковые данные Парижа - 10.03.2025 Украина.ру
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Запрет на передачу развединформации США: эксперт рассказал, помогут ли ВСУ спутниковые данные Парижа
Запрет на передачу развединформации США: эксперт рассказал, помогут ли ВСУ спутниковые данные Парижа - 10.03.2025 Украина.ру
Запрет на передачу развединформации США: эксперт рассказал, помогут ли ВСУ спутниковые данные Парижа
Большинство европейских армий используют американские системы и оборудование. Французы, являясь достаточно независимыми и имея свой ВПК, тем не менее устанавливают на свои истребители американские комплектующие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-03-10T04:00
2025-03-10T04:00
новости
франция
сша
украина
ксавье моро
эммануэль макрон
разведка
разведданные
истребитель
европа
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Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные после того, как Вашингтон отказался делится такой информацией.Он добавил, что США передавали Украине системы вооружения ATACMS, HIMARS и разведанные для них. Поэтому заявление Лекорню — символическое, Франция лишь хочет показать себя лидером Европы, указал Моро.По его словам, большинство европейских армий используют американские системы и оборудование. Французы, являясь достаточно независимыми, имея свой ВПК, тем не менее устанавливают на свои истребители американские комплектующие, отметил эксперт. "На наших авианосцах установлены американские катапульты и находятся офицеры армии США для их обслуживания. Без США, чтобы перестроить систему оборону в Европе понадобится пять лет. Если мы вложим много денег, возродим военную службу по призыву, возможно, этого удастся добиться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Ростислава Ищенко "Бесполярный мир и макронизация Европы" на сайте Украина.ру.
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новости, франция, сша, украина, ксавье моро, эммануэль макрон, разведка, разведданные, истребитель, европа, ракеты, atacms
Новости, Франция, США, Украина, Ксавье Моро, Эммануэль Макрон, разведка, разведданные, истребитель, Европа, ракеты, ATACMS

Запрет на передачу развединформации США: эксперт рассказал, помогут ли ВСУ спутниковые данные Парижа

04:00 10.03.2025
 
© Фото: Gettyimages.ruнаемник, Франция
наемник, Франция
© Фото: Gettyimages.ru
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Большинство европейских армий используют американские системы и оборудование. Французы, являясь достаточно независимыми и имея свой ВПК, тем не менее устанавливают на свои истребители американские комплектующие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные после того, как Вашингтон отказался делится такой информацией.

"Не знаю, что он (министр обороны Франции Себастьян Лекорню. — Ред.) собирается передавать. У Франции есть пара разведывательных самолетов, они могут летать вдоль границ Украины. Есть спутники, но все это не сможет сравниться с тем объемом информации, которые передавали США", — отметил эксперт.

Он добавил, что США передавали Украине системы вооружения ATACMS, HIMARS и разведанные для них. Поэтому заявление Лекорню — символическое, Франция лишь хочет показать себя лидером Европы, указал Моро.
По его словам, большинство европейских армий используют американские системы и оборудование. Французы, являясь достаточно независимыми, имея свой ВПК, тем не менее устанавливают на свои истребители американские комплектующие, отметил эксперт.
"На наших авианосцах установлены американские катапульты и находятся офицеры армии США для их обслуживания. Без США, чтобы перестроить систему оборону в Европе понадобится пять лет. Если мы вложим много денег, возродим военную службу по призыву, возможно, этого удастся добиться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Ростислава Ищенко "Бесполярный мир и макронизация Европы" на сайте Украина.ру.
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