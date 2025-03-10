https://ukraina.ru/20250310/1061647730.html

Запрет на передачу развединформации США: эксперт рассказал, помогут ли ВСУ спутниковые данные Парижа

Запрет на передачу развединформации США: эксперт рассказал, помогут ли ВСУ спутниковые данные Парижа - 10.03.2025 Украина.ру

Запрет на передачу развединформации США: эксперт рассказал, помогут ли ВСУ спутниковые данные Парижа

Большинство европейских армий используют американские системы и оборудование. Французы, являясь достаточно независимыми и имея свой ВПК, тем не менее устанавливают на свои истребители американские комплектующие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2025-03-10T04:00

2025-03-10T04:00

2025-03-10T04:00

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ксавье моро

эммануэль макрон

разведка

разведданные

истребитель

европа

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Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные после того, как Вашингтон отказался делится такой информацией.Он добавил, что США передавали Украине системы вооружения ATACMS, HIMARS и разведанные для них. Поэтому заявление Лекорню — символическое, Франция лишь хочет показать себя лидером Европы, указал Моро.По его словам, большинство европейских армий используют американские системы и оборудование. Французы, являясь достаточно независимыми, имея свой ВПК, тем не менее устанавливают на свои истребители американские комплектующие, отметил эксперт. "На наших авианосцах установлены американские катапульты и находятся офицеры армии США для их обслуживания. Без США, чтобы перестроить систему оборону в Европе понадобится пять лет. Если мы вложим много денег, возродим военную службу по призыву, возможно, этого удастся добиться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Ростислава Ищенко "Бесполярный мир и макронизация Европы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250308/1061636626.html

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новости, франция, сша, украина, ксавье моро, эммануэль макрон, разведка, разведданные, истребитель, европа, ракеты, atacms