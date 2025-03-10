Запрет на передачу развединформации США: эксперт рассказал, помогут ли ВСУ спутниковые данные Парижа
© Фото: Gettyimages.ruнаемник, Франция
© Фото: Gettyimages.ru
Большинство европейских армий используют американские системы и оборудование. Французы, являясь достаточно независимыми и имея свой ВПК, тем не менее устанавливают на свои истребители американские комплектующие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Не знаю, что он (министр обороны Франции Себастьян Лекорню. — Ред.) собирается передавать. У Франции есть пара разведывательных самолетов, они могут летать вдоль границ Украины. Есть спутники, но все это не сможет сравниться с тем объемом информации, которые передавали США", — отметил эксперт.
Он добавил, что США передавали Украине системы вооружения ATACMS, HIMARS и разведанные для них. Поэтому заявление Лекорню — символическое, Франция лишь хочет показать себя лидером Европы, указал Моро.
По его словам, большинство европейских армий используют американские системы и оборудование. Французы, являясь достаточно независимыми, имея свой ВПК, тем не менее устанавливают на свои истребители американские комплектующие, отметил эксперт.
"На наших авианосцах установлены американские катапульты и находятся офицеры армии США для их обслуживания. Без США, чтобы перестроить систему оборону в Европе понадобится пять лет. Если мы вложим много денег, возродим военную службу по призыву, возможно, этого удастся добиться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Ростислава Ищенко "Бесполярный мир и макронизация Европы" на сайте Украина.ру.