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ФРГ думает отказаться закупать у США истребители F-35A

ФРГ думает отказаться закупать у США истребители F-35A - 09.03.2025 Украина.ру

ФРГ думает отказаться закупать у США истребители F-35A

Власти Германии закупили в США новейшие истребители F-35A и теперь думают над расторжением договора из-за рисков. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild* со ссылкой на свои источники.

2025-03-09T10:46

2025-03-09T10:46

2025-03-09T10:46

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Германия закупила американские истребители на миллиарды евро, которые США могут "отключить" в случае чрезвычайной ситуации, сказано в публикации.Оно отметило, что опасения возникли после того, как США с 5 марта перестали делиться с Украиной разведданными. Это помешало ВСУ наносить удары высокоточным ракетным оружием, таким как Himars.Говоря о рисках и последствиях эксплуатации F-35A немецкой армией, издание обратилось к мнениям лидеров мнений в западных кругах.Ранее немецкая пресса сообщала о проблемах принятия на вооружение F-35A. Армия США уже потеряла несколько единиц этих новейших истребителей, призванных заменить F-16 и другие самолёты ВВС США.О том, как Финляндия объявила о закупках истребителей F-35, которые могут угрожать объектам в Балтийском море и Северному флоту в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян. Подробности в публикации Владимир Ераносян: Пока морпехи готовятся гнать ВСУ до Одессы, Финляндия наносит России двойной удар * выполняет функции иноагента на территории Российской Федерации

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новости, сша, германия, украина, владимир ераносян, bild, f-35, f-16, бундесвер, нато, военная техника, ввс, истребитель