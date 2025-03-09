ФРГ думает отказаться закупать у США истребители F-35A
© Paul Weatherman/Lockheed Martin
© Paul Weatherman/Lockheed Martin
Власти Германии закупили в США новейшие истребители F-35A и теперь думают над расторжением договора из-за рисков. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild* со ссылкой на свои источники.
Германия закупила американские истребители на миллиарды евро, которые США могут "отключить" в случае чрезвычайной ситуации, сказано в публикации.
"Паника вокруг F-35A растет. Инсайдер предупреждает о возможном "аварийном выключателе" — дистанционном выключателе, который выключит американские высокотехнологичные самолеты. Даже в случае войны!", - констатировало издание.
Говоря о рисках и последствиях эксплуатации F-35A немецкой армией, издание обратилось к мнениям лидеров мнений в западных кругах.
"Если нам придется опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора", — заявил бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Ранее немецкая пресса сообщала о проблемах принятия на вооружение F-35A. Армия США уже потеряла несколько единиц этих новейших истребителей, призванных заменить F-16 и другие самолёты ВВС США.
О том, как Финляндия объявила о закупках истребителей F-35, которые могут угрожать объектам в Балтийском море и Северному флоту в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян.
Подробности в публикации Владимир Ераносян: Пока морпехи готовятся гнать ВСУ до Одессы, Финляндия наносит России двойной удар
* выполняет функции иноагента на территории Российской Федерации