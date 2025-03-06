Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков - 06.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250306/1061582830.html
Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков
Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков - 06.03.2025 Украина.ру
Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков
Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской разведки по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья. Об этом 6 марта сообщил Центр общественных связей спецслужбы
2025-03-06T11:59
2025-03-06T11:59
новости
москва
московская область
россия
фсб
нато
вербовка
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061583184_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f831f709427d6d72693b507bb091328.jpg
В ведомстве добавили, что украинская разведка незаконно получила доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", которые занимались организацией прошлогодней просветительской акции "Военно-патриотический диктант".Известно, что украинские спецслужбы взломали электронные почтовые ящики и перехватили письма с приглашением к диктанту. Их целью, уточнили в ФСБ, был сбор персональных данных подростков, чтобы в дальнейшем завербовать их для разведки против России.Ранее Информационный центр Национального антитеррористического комитета рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян.
москва
московская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061583184_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8c9c96dfab94e2ef3fa96dafe7e9a22f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, московская область, россия, фсб, нато, вербовка, украина
Новости, Москва, Московская область, Россия, ФСБ, НАТО, вербовка, Украина

Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков

11:59 06.03.2025
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской разведки по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья. Об этом 6 марта сообщил Центр общественных связей спецслужбы
"ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки", - говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что украинская разведка незаконно получила доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", которые занимались организацией прошлогодней просветительской акции "Военно-патриотический диктант".
Известно, что украинские спецслужбы взломали электронные почтовые ящики и перехватили письма с приглашением к диктанту. Их целью, уточнили в ФСБ, был сбор персональных данных подростков, чтобы в дальнейшем завербовать их для разведки против России.
Ранее Информационный центр Национального антитеррористического комитета рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян.
 
НовостиМоскваМосковская областьРоссияФСБНАТОвербовкаУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Пять фамилий, но ни одного Зеленского: с кем именно команда Трампа договаривается о новых выборах
13:20Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова
13:10Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 марта
13:05"Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона
13:03Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
12:55Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу
12:42Маск: европейские лидеры хотят вечной войны
12:38О сокрушительном ударе ВС России по полигону в Новомосковске и сроках освобождения Херсона — Насонов
12:26Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны
12:24Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФ
11:59Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков
11:53Азаров объяснил, чем Киеву грозит подписание договора с США о металлах
11:45Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ
11:23Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню
11:23Нештатный авиаудар. Американцы бомбят Корею
11:15Путин назначил нового российского посла в США. Кто он
11:02Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию
10:59Ольга Ярмак: Жители Западной Украины готовы бросить свои дома, а Одесса и Харьков хотят дождаться Россию
10:49Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS
10:48СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное
Лента новостейМолния