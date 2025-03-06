https://ukraina.ru/20250306/1061582830.html

Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков

Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков - 06.03.2025 Украина.ру

Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков

Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской разведки по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья. Об этом 6 марта сообщил Центр общественных связей спецслужбы

2025-03-06T11:59

2025-03-06T11:59

2025-03-06T11:59

новости

москва

московская область

россия

фсб

нато

вербовка

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061583184_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f831f709427d6d72693b507bb091328.jpg

В ведомстве добавили, что украинская разведка незаконно получила доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", которые занимались организацией прошлогодней просветительской акции "Военно-патриотический диктант".Известно, что украинские спецслужбы взломали электронные почтовые ящики и перехватили письма с приглашением к диктанту. Их целью, уточнили в ФСБ, был сбор персональных данных подростков, чтобы в дальнейшем завербовать их для разведки против России.Ранее Информационный центр Национального антитеррористического комитета рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян.

москва

московская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, московская область, россия, фсб, нато, вербовка, украина