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Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков
Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков - 06.03.2025 Украина.ру
Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков
Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской разведки по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья. Об этом 6 марта сообщил Центр общественных связей спецслужбы
2025-03-06T11:59
2025-03-06T11:59
2025-03-06T11:59
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В ведомстве добавили, что украинская разведка незаконно получила доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", которые занимались организацией прошлогодней просветительской акции "Военно-патриотический диктант".Известно, что украинские спецслужбы взломали электронные почтовые ящики и перехватили письма с приглашением к диктанту. Их целью, уточнили в ФСБ, был сбор персональных данных подростков, чтобы в дальнейшем завербовать их для разведки против России.Ранее Информационный центр Национального антитеррористического комитета рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, московская область, россия, фсб, нато, вербовка, украина
Новости, Москва, Московская область, Россия, ФСБ, НАТО, вербовка, Украина
Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков
Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской разведки по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья. Об этом 6 марта сообщил Центр общественных связей спецслужбы
"ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки", - говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что украинская разведка незаконно получила доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", которые занимались организацией прошлогодней просветительской акции "Военно-патриотический диктант".
Известно, что украинские спецслужбы взломали электронные почтовые ящики и перехватили письма с приглашением к диктанту. Их целью, уточнили в ФСБ, был сбор персональных данных подростков, чтобы в дальнейшем завербовать их для разведки против России.
Ранее Информационный центр Национального антитеррористического комитета рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян.