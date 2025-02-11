https://ukraina.ru/20250211/1060986864.html
НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян
НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян - 11.02.2025 Украина.ру
НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян
Информационный центр Национального антитеррористического комитета рассказал, как украинские спецслужбы пытаются вовлечь россиян в преступную деятельность
2025-02-11T14:07
2025-02-11T14:07
2025-02-11T14:28
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"Украинские спецслужбы и неонацистские структуры активизируют вербовочную обработку российских граждан, стараясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приёмы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж", - говорится в материале.Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз, выработаны дополнительные меры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, александр бортников, украина, фсб, москва
Новости, Россия, Александр Бортников, Украина, ФСБ, Москва
НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян
14:07 11.02.2025 (обновлено: 14:28 11.02.2025)
Информационный центр Национального антитеррористического комитета рассказал, как украинские спецслужбы пытаются вовлечь россиян в преступную деятельность