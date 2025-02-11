НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян - 11.02.2025 Украина.ру
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НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян
НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян - 11.02.2025 Украина.ру
НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян
Информационный центр Национального антитеррористического комитета рассказал, как украинские спецслужбы пытаются вовлечь россиян в преступную деятельность
2025-02-11T14:07
2025-02-11T14:28
новости
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"Украинские спецслужбы и неонацистские структуры активизируют вербовочную обработку российских граждан, стараясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приёмы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж", - говорится в материале.Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз, выработаны дополнительные меры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, александр бортников, украина, фсб, москва
Новости, Россия, Александр Бортников, Украина, ФСБ, Москва

НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян

14:07 11.02.2025 (обновлено: 14:28 11.02.2025)
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
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Информационный центр Национального антитеррористического комитета рассказал, как украинские спецслужбы пытаются вовлечь россиян в преступную деятельность
"Украинские спецслужбы и неонацистские структуры активизируют вербовочную обработку российских граждан, стараясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приёмы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж", - говорится в материале.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз, выработаны дополнительные меры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияАлександр БортниковУкраинаФСБМосква
 
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