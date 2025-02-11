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НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян

НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян - 11.02.2025 Украина.ру

НАК рассказал, как спецслужбы Украины вербуют россиян

Информационный центр Национального антитеррористического комитета рассказал, как украинские спецслужбы пытаются вовлечь россиян в преступную деятельность

2025-02-11T14:07

2025-02-11T14:07

2025-02-11T14:28

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"Украинские спецслужбы и неонацистские структуры активизируют вербовочную обработку российских граждан, стараясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приёмы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж", - говорится в материале.Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз, выработаны дополнительные меры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, александр бортников, украина, фсб, москва