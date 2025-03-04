Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья - 04.03.2025 Украина.ру
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Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья
Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья - 04.03.2025 Украина.ру
Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья
ВС России продолжают окружать группировку ВСУ в Курской области. Также поступают сообщения о продвижении на участке между Работино и Великой Новоселкой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-03-04T05:30
2025-03-04T05:30
новости
всу
курская область
работино
россия
минобороны
наступление
запорожье
запорожская область
сво
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ВС России продолжают окружать группировку ВСУ в Курской области. Как только у противника закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать, рассказал эксперт.Также поступают сообщения о продвижении на участке между Работино и Великой Новоселкой. Минобороны подтвердило освобождение поселков с запоминающимися названиями Скудное и Бурлацкое, добавил он."Но поскольку у нас нет преимущества в живой силе, мы не можем развить эти успехи в виде прорывов на большую глубину", — сказал Зимовский.Так что ВС РФ продолжат оттеснять противника от населенных пунктов в Запорожскую степь. Как только бойцы выбивают ВСУ даже из одноэтажной застройки сельского типа, где негде прятаться, у них резко начинает падать воля к сопротивлению, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении" на сайте Украина.ру.О том, как именно сокращение американской помощи Киеву поможет продвижению России на фронте — в интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250303/1061503629.html
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работино
россия
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новости, всу, курская область, работино, россия, минобороны, наступление, запорожье, запорожская область, сво, детали, логистика, окружение, спецоперация
Новости, ВСУ, Курская область, Работино, Россия, Минобороны, наступление, Запорожье, Запорожская область, СВО, детали, логистика, окружение, Спецоперация

Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья

05:30 04.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС России продолжают окружать группировку ВСУ в Курской области. Также поступают сообщения о продвижении на участке между Работино и Великой Новоселкой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
ВС России продолжают окружать группировку ВСУ в Курской области. Как только у противника закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать, рассказал эксперт.
"Причем каждый из этих сценариев приведет к большим потерям для противника. Но я не берусь говорить о сроках. Я пока не вижу, чтобы ВС РФ пытались тут же замкнуть котел, использовав возникшее на этом участке преимущество", — указал Зимовский.
Также поступают сообщения о продвижении на участке между Работино и Великой Новоселкой. Минобороны подтвердило освобождение поселков с запоминающимися названиями Скудное и Бурлацкое, добавил он.
"Но поскольку у нас нет преимущества в живой силе, мы не можем развить эти успехи в виде прорывов на большую глубину", — сказал Зимовский.
Так что ВС РФ продолжат оттеснять противника от населенных пунктов в Запорожскую степь. Как только бойцы выбивают ВСУ даже из одноэтажной застройки сельского типа, где негде прятаться, у них резко начинает падать воля к сопротивлению, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении" на сайте Украина.ру.
О том, как именно сокращение американской помощи Киеву поможет продвижению России на фронте — в интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
Константин Блохин интервью
Вчера, 16:39
Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой ХаррисПо эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ.
 
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