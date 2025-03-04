https://ukraina.ru/20250304/1061514725.html

Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья

Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья - 04.03.2025 Украина.ру

Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья

ВС России продолжают окружать группировку ВСУ в Курской области. Также поступают сообщения о продвижении на участке между Работино и Великой Новоселкой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-03-04T05:30

2025-03-04T05:30

2025-03-04T05:30

новости

всу

курская область

работино

россия

минобороны

наступление

запорожье

запорожская область

сво

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ВС России продолжают окружать группировку ВСУ в Курской области. Как только у противника закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать, рассказал эксперт.Также поступают сообщения о продвижении на участке между Работино и Великой Новоселкой. Минобороны подтвердило освобождение поселков с запоминающимися названиями Скудное и Бурлацкое, добавил он."Но поскольку у нас нет преимущества в живой силе, мы не можем развить эти успехи в виде прорывов на большую глубину", — сказал Зимовский.Так что ВС РФ продолжат оттеснять противника от населенных пунктов в Запорожскую степь. Как только бойцы выбивают ВСУ даже из одноэтажной застройки сельского типа, где негде прятаться, у них резко начинает падать воля к сопротивлению, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении" на сайте Украина.ру.О том, как именно сокращение американской помощи Киеву поможет продвижению России на фронте — в интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250303/1061503629.html

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