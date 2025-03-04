Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
ВС России продолжают окружать группировку ВСУ в Курской области. Также поступают сообщения о продвижении на участке между Работино и Великой Новоселкой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
ВС России продолжают окружать группировку ВСУ в Курской области. Как только у противника закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать, рассказал эксперт.
"Причем каждый из этих сценариев приведет к большим потерям для противника. Но я не берусь говорить о сроках. Я пока не вижу, чтобы ВС РФ пытались тут же замкнуть котел, использовав возникшее на этом участке преимущество", — указал Зимовский.
Также поступают сообщения о продвижении на участке между Работино и Великой Новоселкой. Минобороны подтвердило освобождение поселков с запоминающимися названиями Скудное и Бурлацкое, добавил он.
"Но поскольку у нас нет преимущества в живой силе, мы не можем развить эти успехи в виде прорывов на большую глубину", — сказал Зимовский.
Так что ВС РФ продолжат оттеснять противника от населенных пунктов в Запорожскую степь. Как только бойцы выбивают ВСУ даже из одноэтажной застройки сельского типа, где негде прятаться, у них резко начинает падать воля к сопротивлению, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении" на сайте Украина.ру.
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