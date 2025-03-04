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"Подводная лодка в степях Украины…", или всё же партизаны?

"Подводная лодка в степях Украины…", или всё же партизаны? - 04.03.2025 Украина.ру

"Подводная лодка в степях Украины…", или всё же партизаны?

2 марта 1943 года на советские киноэкраны вышел фильм "Партизаны в степях Украины". Считается, что именно его название в результате трансформировалось в легендарную фразу о "Подводной лодке в степях Украины погибшей в неравном воздушном бою". Остряки, ею козырявшие, считали, что партизан в степи быть не может. Но они – были…

2025-03-04T16:00

2025-03-04T16:00

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11 июля 1941 года первые немецкие танки приблизились к внешнему кольцу обороны Киева. 15 июля председатель комитета по делам кинематографии СНК СССР Иван Григорьевич Большаков отправил директору Киевской студии художественных фильмов Я.У. Линийчуку письмо с требованием о её немедленной эвакуации в Ашхабад на площади местной киностудии. Для вывоза киносъёмочной аппаратуры, оборудования, реквизита, костюмов, фильмофондов предоставлялись 20 вагонов и 2 вагона для перевозки "людского состава". Эвакуации подлежало минимальное число работников и членов их семей – только, чтобы обеспечить работу киностудии на новом месте.4 сентября художественный руководитель комитета по делам кинематографии Михаил Ильич Ромм доложил Большакову о том, как была проведена эвакуация. Техническая база в Ашхабаде оказалась очень скромной, поэтому Ромм предлагал часть киевских мощностей и людей разместить в Самарканде и других местах. Эвакуированным выделили под техническую базу в Ашхабаде помещения кинотеатра "Ким", но этого было мало. На 1941 год план студии на новом месте составил 4 короткометражки. На 1942 год были запланированы 5 кинолент: 3 полнометражных и 2 короткометражных, ещё 5 предполагалось запустить, но закончить в следующем году. Одним из полнометражных фильмов и был тот самый "Партизаны в степях Украины".Ещё перед войной в начале 1941 года была опубликована комедийная пьеса Александра Евдокимовича Корнейчука "В степях Украины". В ней рассказывалось о двух друзьях, двух председателях колхозов, двух в прошлом боевых товарищах — Селивоне Чесноке и Кондрате Галушке. Они по-разному управляют своими хозяйствами и соперничают на ниве правильности своих методов управления. Пьеса была рассчитана на самую широкую аудиторию, а потому была насыщена комичными моментами, порою переходящими в откровенный фарс, и пользовалась у народа широкой популярностью. Даже Сталиннаписал драматургу: "Товарищ Корнейчук! Прочитал вашу пьесу "В степях Украины". Хохотал от души. И. Сталин".С началом войны Корнейчук написал новую пьесу "Партизаны в степях Украины", в которой фигурировали те же герои, которые теперь сформировали партизанский отряд. Премьера состоялась 7 ноября 1941 года в клубе станицы Вешенской, где жил автор "Тихого Дона" Михаил Шолохов. В 1942 году пьесу ставили множество театров Советского Союза и фронтовых театральных групп. Тогда же Корнейчук стал второй раз лауреатом Сталинской премии первой степени (1942). Первый раз ему её вручили в 1941 году за пьесы "Платон Кречет" (1934) и "Богдан Хмельницкий" (1939).Среди эвакуировавшихся в Ашхабад оказался один из наиболее успешных киевских режиссеров Игорь Андреевич Савченко. Буквально за месяц до начала войны вышел один из его самых известных и до сих пор востребованных фильмов – экранизация пьесы Корнейчука "Богдан Хмельницкий" (1941). Вот и "Партизан в степях Украины" доверили экранизировать ему.Главной проблемой был подбор подходящих локаций – Туркменистан плохо подходил для того, чтобы снимать Украину. Подходящую натуру нашли на востоке Казахстана в городе Семипалатинск (современный Семей). Съёмочная группа приехала туда летом 1942 года.На главную роль председателя колхоза Селивона Чеснока Савченко пригласил московского актера Николая Ивановича Боголюбова. Он был известен в СССР тем, что во всех фильмах играл роль Климента Ворошилова: "Ленин в 1918 году" (1939), "Первая конная" (1941), "Александр Пархоменко" (1942), "Оборона Царицына" (1942), "Третий удар" (1948)… и даже в "Освобождении" (1970). Хотя были, конечно, в активе этого актёра и другие роли в других знаковых для советского кино фильмах, например, "Семеро смелых" (1936), "Золотой ключик" (1939) или "Секретарь райкома" (1942). В последнем он сыграл командира РККА.Жену председателя колхоза Чеснока изобразила актриса-орденоносец Наталья Михайловна Ужвий. Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко, в котором она играла, из Киева как раз эвакуировали в Семипалатинск, так что никаких проблем с совмещением съемок и спектаклей не возникло.В фильме сыграли многие актеры из трупы театра Франко. Например, главного злодея – предателя Филимона Филимоновича Довгоносика изобразил Дмитрий Емельянович Милютенко – замечательный ныне почти забытый украинский актер, сыгравший в таких фильмах, как "Кармелюк" (1938), "Всадники" (1939), "Щорс" (1939), "Богдан Хмельницкий" (1941). Режиссёр Савченко его хорошо знал и часто снимал в своих довоенных фильмах. Любопытно, что уже после войны, в 1952 году, когда на Довженко экранизировали первую пьесу Корнейчука с теми же героями, комедийную "В степях Украины", Дмитрий Милютенко изобразил главного героя Селивона Чеснока.Ещё одного предателя, безымянного переводчика, оглашавшего селянам волю немецких захватчиков, фактурно сыграл брат известного украинского актера и режиссера Гната Петровича Юры – Терентий.На роль ещё одного знакового персонажа, который делает практически полфильма, деда Тараса, Игорь Савченко пригласил еще одного московского актера Бориса Петровича Чиркова. Он к тому времени, благодаря тетралогии о революционере Максиме и другим знаковым ролям, таким как Роман в "Минине и Пожарском" и крестьянин в "Чапаеве", находился на пике своей популярности. После исполнения в фильмах песен "Крутится вертится шар голубой…" или "Любо, братцы, любо…", они ушли в народ. Хоть актёру и был всего 41 год, он играл стариков и ранее, что, благодаря характерному узнаваемому голосу с хрипотцой, ему замечательно удавалось.Подыгрывал Чиркову актер Киевской киностудии Антон Васильевич Дунайский, который в 45 лет правдоподобно сыграл другого деда – Остапа. Вместе с дедом Тарасом он составляет в фильме комический и одновременно героический дуэт.Съемки фильма проходили в степи под Семипалатинском в невероятно трудных, можно сказать, "фронтовых" условиях. Из-за отсутствия технических средств режиссёр вынужден был постоянно ограничивать себя в выборе художественных решений. Эпического размаха, какого удалось достичь в "Богдане Хмельницком" в этот раз не получилось.Кроме того, фильм очень портят длинные зажигательные речи главного героя – председателя колхоза Селивона Чеснока, в которых он часто апеллирует к имени Сталина. Любовью к вождю вообще проникнуто всё повествование. Даже перед расстрелом селяне занимаются тем, что собирают подписи под коллективным письмом к товарищу Сталину. От этого фильм больше похож на агитку. Но тут нужно учитывать, что мы смотрим на фильм с точки зрения зрителя, живущего боле чем 80 лет спустя после тех событий. Современники же фильма мыслили и чувствовали по-другому, больше любили хорошую песню и поэзию, поэтому каждая из трех частей фильма режиссёром названа Песней и ей предшествуют написанные на украинском языке зажигательные патриотические стихи.Содержание фильма можно охарактеризовать одной фразой "Украинские колхозники погибают, но не сдаются". Гибнет жена главного героя, в исполнении Натальи Ужвий. В последние минуты жизни она пламенно выговаривает в лицо предателю и захватчикам все, что о них думает, и все, что с ними будет. В этом монологе раскрывается весь талант актрисы – несмотря на весь пафос и неправдоподобность предыдущих сцен, в этой сцене ей веришь… и понимаешь, почему в её честь в различных городах Украины названы улицы. Гибнет, подорвав себя вместе с немцами и лесным домиком, дед Тарас – ветеран ещё Русско-Японской войны, в исполнении Бориса Чиркова. Умирает от ранения дед Остап. Погибает, расстрелянная карателями, большая часть мирного населения села, погибает и значительная часть партизан.К сожалению, для украинского партизанского движения в 1942 году дела где-то так и обстояли, особенно в степных районах. Там в условиях современной войны действительно было практически невозможно партизанить, но отряды, по спущенной из Киева в начале июля 1941 года разнарядке, создавались. Причем, в первой половине 30-х годов были и базы, и подготовленные партизаны, и припрятанное оружие. Но во время репрессий 1937-39 годов все базы были ликвидированы, оружие и боеприпасы изъяты, большинство подготовленных партизан ликвидировано. Теперь это все создавалось заново, причём наспех, неуклюже и совершенно неподготовленными людьми.Готовили партизан и партийные органы, и органы НКВД, и армейцы – получилась путаница и распыление сил. Немцы действовали намного профессиональней, и к середине 1942 года разгромили более половины созданных в 1941 году партизанских отрядов. Остальные, особенно в степной зоне, или не действовали совсем, или проводили единичные маломасштабные акции, или были вытеснены на территорию Белоруссии и России. Перелом начался во второй половине 1942 года.Во-первых, из Хинельских лесов Брянской области совершили свои масштабные рейды партизанские соединения "Деда" Сидора Артемьевича Ковпака, Александра Николаевича Сабурова и Алексея Фёдоровича Фёдорова.Во-вторых, 1 февраля 1943 года начался легендарный степной рейд конного партизанского соединения Михаила Ивановича Наумова. Как раз, когда шёл прокат фильма, соединение уже находилось на территории современной Кировоградской области и вело там ожесточённые бои. С их приближением выходили из подполья оставленные здесь в 1941 году партизаны и присоединялись к конниками Наумова или содействовали ему.Соединение смогло прорваться в район Припяти, вошло в контакт с "ковпаковцами" и связалось с "большой землей". Так что не правы те остряки, кто разглагольствует об отсутствии партизан в украинских степях – они там были.Фильм Игоря Савченко стал вторым кинопроизведением, рассказавшим о борьбе украинского народа с фашизмом, о Великой Отечественной войне. Он может, конечно, сегодня кому-то не нравится. Но в 1943 году, когда после разгрома врага под Сталинградом фронт снова покатился на запад, фильм пользовался немалой популярностью. Сегодня же он почти забыт, и интересен в основном именно как памятник агит-культуры нашего недавнего прошлого.

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