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СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки

СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки - 26.02.2025 Украина.ру

СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении двух чиновников Вологодской области, вымогавших крупную взятку от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестпроект по освоению лесов. Об этом 26 февраля сообщил Следственный комитет России.

2025-02-26T18:53

2025-02-26T18:53

2025-02-26T18:53

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"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Вологодской области, полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в г.Москве Дениса Алексеева и полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области, руководителя представительства Вологодской области при Президенте РФ и Правительстве РФ Кирилла Бочарова", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Представитель компании обратился в правоохранительные органы, что содействовало раскрытию преступления."После получения части требуемой суммы Алексеев и Бочаров задержаны с поличным сотрудниками ФСБ России, - отметили в СК РФ. -Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу".О задержании чиновников стало известно утром 26 февраля.Также на эту тему: Бывший вице-премьер Крыма осужден за превышение полномочий, но в колонию не поедет

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