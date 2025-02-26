СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки - 26.02.2025 Украина.ру
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СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки
СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки - 26.02.2025 Украина.ру
СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки
Возбуждено уголовное дело в отношении двух чиновников Вологодской области, вымогавших крупную взятку от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестпроект по освоению лесов. Об этом 26 февраля сообщил Следственный комитет России.
2025-02-26T18:53
2025-02-26T18:53
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"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Вологодской области, полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в г.Москве Дениса Алексеева и полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области, руководителя представительства Вологодской области при Президенте РФ и Правительстве РФ Кирилла Бочарова", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Представитель компании обратился в правоохранительные органы, что содействовало раскрытию преступления."После получения части требуемой суммы Алексеев и Бочаров задержаны с поличным сотрудниками ФСБ России, - отметили в СК РФ. -Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу".О задержании чиновников стало известно утром 26 февраля.Также на эту тему: Бывший вице-премьер Крыма осужден за превышение полномочий, но в колонию не поедет
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новости, россия, москва, леса, инвестиции, инвестор, инвестконтракты, коррупция, взятка, расследование, уголовное дело, криминал
Новости, Россия, Москва, леса, инвестиции, инвестор, инвестконтракты, коррупция, взятка, Расследование, уголовное дело, криминал

СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки

18:53 26.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Возбуждено уголовное дело в отношении двух чиновников Вологодской области, вымогавших крупную взятку от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестпроект по освоению лесов. Об этом 26 февраля сообщил Следственный комитет России.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Вологодской области, полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в г.Москве Дениса Алексеева и полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области, руководителя представительства Вологодской области при Президенте РФ и Правительстве РФ Кирилла Бочарова", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
"По данным следствия, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 млн рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством", - уточнили в СК РФ.
Представитель компании обратился в правоохранительные органы, что содействовало раскрытию преступления.
"После получения части требуемой суммы Алексеев и Бочаров задержаны с поличным сотрудниками ФСБ России, - отметили в СК РФ. -Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу".
О задержании чиновников стало известно утром 26 февраля.
Также на эту тему: Бывший вице-премьер Крыма осужден за превышение полномочий, но в колонию не поедет
 
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