Бывший замминистра транспорта Чалик подозревается в присвоении более 1,6 млн руб
© РИА Новости . Антон Белицкий / Перейти в фотобанкОбыски проводятся в Росавиации в рамках дела об авиакатастрофе в Казани
Будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации Игорь Чалик нанёс ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"По предварительным данным, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей", - сообщил неназванный источник информагентства.
В публикации отмечено, что ранее правоохранительные органы сообщали о проведении следственных действий с Чаликом.
Избранная мера пресечения в отношении бывшего замминистра транспорта России не уточняется.
Также 26 февраля стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Москве вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова. Они подозреваются в вымогательстве крупной взятки и были взяты с поличным при получении части суммы. Позже СК РФ сообщил, что фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что Бывший вице-премьер Крыма осужден за превышение полномочий, но в колонию не поедет