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Михалков назвал ленту "Анора" антироссийской

Михалков назвал ленту "Анора" антироссийской - 27.02.2025 Украина.ру

Михалков назвал ленту "Анора" антироссийской

Режиссер Никита Михалков раскритиковал номинированный на "Оскар" фильм "Анора", заявив, что в ленте создан негативный образ русского человека. Слова режиссера в четверг, 27 февраля, опубликовало агентство РИА Новости

2025-02-27T12:24

2025-02-27T12:24

2025-02-27T12:24

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Картина "Анора" номинирована на премию "Оскар" в шести категориях: "Лучший фильм", "Лучшая актриса" (Майки Мэдисон), "Лучший актер второго плана" (российский актер Юра Борисов), "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж" и "Лучший режиссер" (Шон Бэйкер).Ранее Михалков нелестно высказался о выходе на российском телевидении нового проекта "Турецкая тетрадь" Владимира Познера. Режиссер отметил, что такие люди, как Познер, умудряются жить на две-три страны, оскорблять Россию и другие государства, а затем "продолжить уютно жить, наслаждаться собой, пить турецкий кофе на берегу Босфора, а потом в кулуарах рассказывать, как ужасно турецкое и российское общество".Михалков добавил, что, вероятнее всего, возвращение журналиста, имеющего одновременно паспорта Франции, США и России, говорит о том, что "Познер только пробный камень", за ним пойдет шквал тех, кто ненавидит Россию, но готов на ней заработать. Подробности этой истории - в материале "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".

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новости, россия, франция, никита михалков, владимир познер, фильм, русский