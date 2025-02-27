Михалков назвал ленту "Анора" антироссийской - 27.02.2025 Украина.ру
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Михалков назвал ленту "Анора" антироссийской
Михалков назвал ленту "Анора" антироссийской - 27.02.2025 Украина.ру
Михалков назвал ленту "Анора" антироссийской
Режиссер Никита Михалков раскритиковал номинированный на "Оскар" фильм "Анора", заявив, что в ленте создан негативный образ русского человека. Слова режиссера в четверг, 27 февраля, опубликовало агентство РИА Новости
2025-02-27T12:24
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Картина "Анора" номинирована на премию "Оскар" в шести категориях: "Лучший фильм", "Лучшая актриса" (Майки Мэдисон), "Лучший актер второго плана" (российский актер Юра Борисов), "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж" и "Лучший режиссер" (Шон Бэйкер).Ранее Михалков нелестно высказался о выходе на российском телевидении нового проекта "Турецкая тетрадь" Владимира Познера. Режиссер отметил, что такие люди, как Познер, умудряются жить на две-три страны, оскорблять Россию и другие государства, а затем "продолжить уютно жить, наслаждаться собой, пить турецкий кофе на берегу Босфора, а потом в кулуарах рассказывать, как ужасно турецкое и российское общество".Михалков добавил, что, вероятнее всего, возвращение журналиста, имеющего одновременно паспорта Франции, США и России, говорит о том, что "Познер только пробный камень", за ним пойдет шквал тех, кто ненавидит Россию, но готов на ней заработать. Подробности этой истории - в материале "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".
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новости, россия, франция, никита михалков, владимир познер, фильм, русский
Новости, Россия, Франция, Никита Михалков, Владимир Познер, фильм, русский

Михалков назвал ленту "Анора" антироссийской

12:24 27.02.2025
 
© кадр из фильма "Анора"
© кадр из фильма "Анора"
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Режиссер Никита Михалков раскритиковал номинированный на "Оскар" фильм "Анора", заявив, что в ленте создан негативный образ русского человека. Слова режиссера в четверг, 27 февраля, опубликовало агентство РИА Новости
"Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский", - оценил Михалков персонажей киноленты.
Картина "Анора" номинирована на премию "Оскар" в шести категориях: "Лучший фильм", "Лучшая актриса" (Майки Мэдисон), "Лучший актер второго плана" (российский актер Юра Борисов), "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж" и "Лучший режиссер" (Шон Бэйкер).
Ранее Михалков нелестно высказался о выходе на российском телевидении нового проекта "Турецкая тетрадь" Владимира Познера. Режиссер отметил, что такие люди, как Познер, умудряются жить на две-три страны, оскорблять Россию и другие государства, а затем "продолжить уютно жить, наслаждаться собой, пить турецкий кофе на берегу Босфора, а потом в кулуарах рассказывать, как ужасно турецкое и российское общество".
Михалков добавил, что, вероятнее всего, возвращение журналиста, имеющего одновременно паспорта Франции, США и России, говорит о том, что "Познер только пробный камень", за ним пойдет шквал тех, кто ненавидит Россию, но готов на ней заработать. Подробности этой истории - в материале "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".
 
НовостиРоссияФранцияНикита МихалковВладимир Познерфильмрусский
 
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