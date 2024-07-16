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Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский
Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский - 16.07.2024 Украина.ру
Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский
Власти Украины пытаются отстранить тех представителей руководства Вооруженных сил Украины, которые понимают катастрофические последствия возможного нового наступления ВСУ. Таким мнением поделился в телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2024-07-16T13:39
2024-07-16T13:39
2024-07-16T13:39
александр сырский
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владимир зеленский
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александр дубинский
вооруженные силы украины
рада
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"Нападки... [руководителя Офиса Зеленского - Андрея] Ермака на [Александра] Сырского и командование ВСУ имеют корни глубже, чем перенос ответственности. На мой взгляд, происходит попытка отстранения здравомыслящего руководства ВСУ, которое трезво оценивает ситуацию на поле боя, и понимает, что контрнаступление по требованию политического руководства может иметь катастрофические последствия", - указал политик.По его мнению, чтобы сломить сопротивление генералитета, проводится активная кампания по дискредитации руководства ВСУ, с целью привести "под давлением общественности" молодых командиров, которые придерживаются логики "победа или смерть", перед решающим контрнаступлением, которое определит не переговорную позицию Украины, а перспективы Зеленского у власти через эскалацию.На днях депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. Она неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.Участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее отмечал, что Безуглая говорит то, что обсуждает Ермак. Подробнее о планах в отношении главкома ВСУ - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.
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александр сырский, новости, украина, киев, владимир зеленский, марьяна безуглая, александр дубинский, вооруженные силы украины, рада
Александр Сырский, Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Рада
Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский
Власти Украины пытаются отстранить тех представителей руководства Вооруженных сил Украины, которые понимают катастрофические последствия возможного нового наступления ВСУ. Таким мнением поделился в телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"Нападки... [руководителя Офиса Зеленского - Андрея] Ермака на [Александра] Сырского и командование ВСУ имеют корни глубже, чем перенос ответственности. На мой взгляд, происходит попытка отстранения здравомыслящего руководства ВСУ, которое трезво оценивает ситуацию на поле боя, и понимает, что контрнаступление по требованию политического руководства может иметь катастрофические последствия", - указал политик.
По его мнению, чтобы сломить сопротивление генералитета, проводится активная кампания по дискредитации руководства ВСУ, с целью привести "под давлением общественности" молодых командиров, которые придерживаются логики "победа или смерть", перед решающим контрнаступлением, которое определит не переговорную позицию Украины, а перспективы Зеленского у власти через эскалацию.
"Напомню также, что отчаянное контрнаступление многими рассматривается как элемент успеха одной из полит сил на выборах в США. Офису (Зеленского – ред.) во главе ВСУ нужен больший "мясник", чем нынешний", - добавил Дубинский.
На днях депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.
Она неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
Участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее отмечал, что Безуглая говорит то, что обсуждает Ермак.
Подробнее о планах в отношении главкома ВСУ - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.