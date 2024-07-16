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Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский

Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский - 16.07.2024 Украина.ру

Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский

Власти Украины пытаются отстранить тех представителей руководства Вооруженных сил Украины, которые понимают катастрофические последствия возможного нового наступления ВСУ. Таким мнением поделился в телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2024-07-16T13:39

2024-07-16T13:39

2024-07-16T13:39

александр сырский

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марьяна безуглая

александр дубинский

вооруженные силы украины

рада

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"Нападки... [руководителя Офиса Зеленского - Андрея] Ермака на [Александра] Сырского и командование ВСУ имеют корни глубже, чем перенос ответственности. На мой взгляд, происходит попытка отстранения здравомыслящего руководства ВСУ, которое трезво оценивает ситуацию на поле боя, и понимает, что контрнаступление по требованию политического руководства может иметь катастрофические последствия", - указал политик.По его мнению, чтобы сломить сопротивление генералитета, проводится активная кампания по дискредитации руководства ВСУ, с целью привести "под давлением общественности" молодых командиров, которые придерживаются логики "победа или смерть", перед решающим контрнаступлением, которое определит не переговорную позицию Украины, а перспективы Зеленского у власти через эскалацию.На днях депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. Она неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.Участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее отмечал, что Безуглая говорит то, что обсуждает Ермак. Подробнее о планах в отношении главкома ВСУ - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.

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