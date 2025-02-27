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"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского

"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского - 27.02.2025 Украина.ру

"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского

Любое безнадёжное, уголовно наказуемое, но прибыльное дело вначале возглавляют "достойнейшие" бенефициары, а к концу во главе оказываются козлы отпущения.

2025-02-27T06:52

2025-02-27T06:52

2025-02-27T06:56

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Козёл отпущения – обязательная принадлежность любой серьёзной аферы. Ведь мало украсть миллиарды, надо, чтобы за это ещё кто-нибудь ответил. Предъявленный следственным органом и обществу виновный (козёл отпущения) отвлекает внимание от истинных организаторов и бенефициаров аферы, создаёт у общества иллюзию торжества справедливости и позволяет предусмотрительным преступникам наслаждаться плодами своего преступления, не опасаясь возмездия.Классический козёл отпущения не обязательно жаден, но обязательно амбициозен.Насколько страшна и разрушительна бывает амбициозность можно увидеть на примере судьбы Карла Фридриха Отто Вольфа, обергруппенфюрера СС, генерала войск СС, начальника личного штаба рейхсфюрера СС в 1936-1943 годах, верховного руководителя СС и полиции Италии и уполномоченного Вермахта при правительстве Итальянской социальной республики ("Республика Сало") в 1943-1945 годах.Карл Вольф прожил долгую насыщенную жизнь и скончался в собственной постели в 1984 году в возрасте 84-х лет. Козлом отпущения за преступления СС, в организации которых принимал непосредственное участие он не стал, но из-за неумеренной амбициозности сделал всё от него зависящее, чтобы после войны получить максимальный срок.Вольфу очень долго везло. В 17 лет он ушёл добровольцем на Первую мировую войну, которую через полтора года закончил живым-здоровым, не раненным, успев получить офицерское звание и Железные кресты первого и второго классов. Вольф был родом из зажиточной семьи, к тому же удачно женился, так что послевоенный кризис он пережил спокойно и в достатке.В 1931 году, когда НСДАП из маргинальной банды боевиков внезапно стала превращаться в перспективную политическую силу, Вольф вступил в нацистскую партию. Таким образом, он имел право на ношение шеврона старого бойца – важной и почётной награды в системе СС.У нацистов Вольф сделал блестящую карьеру: получив в 1932 году звание штурмфюрера (лейтенанта), он в 1937 году (через пять лет) был уже группенфюрером (генерал-лейтенантом), а в январе 1942 года стал обергруппенфюрером (генералом войск СС), достигнув, таким образом высшего (на тот момент) звания, после рейхсфюрера СС.Поскольку Вольф вёл в марте 1945 года в Швейцарии переговоры о сепаратном мире с американцами и оказал им ряд услуг, существенно облегчивших их продвижение в Италии, Аллен Даллес позаботился о том, чтобы Вольф не попал в Нюрнберг, ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля. Получив в 1946 году четыре года в ходе обычного судебного процесса, по несущественным обвинениям, он уже в 1949 году вышел на свободу и вернулся к привычной ему обеспеченной жизни, вновь не почувствовав на себе последствий проигранной Германией мировой войны. Между тем в Нюрнберге (в ходе основного и последующих процессов) были повешены и приговорены к длительным срокам заключения, включая пожизненное, люди, чьё участие в преступлениях Рейха было куда меньшим, чем у Вольфа.Из всех высокопоставленных нацистов, входивших в ближайший круг Гиммлера, кроме Вольфа выжил только Шелленберг (носитель главных секретов политической разведки Рейха), получивший шесть лет тюрьмы и умерший от рака печени через пятнадцать месяцев после выхода на свободу.Надо сказать, что в отличие от Вольфа, который нёс непосредственную ответственность как минимум за отправку в лагеря смерти 300 тысяч немецких евреев, Шелленбергу удалось доказательно предъявить только членство в преступных организациях (НСДАП и СС).Казалось бы, тебе удалось счастливо избежать наказания за явные, многочисленные преступления, ты прекрасно обеспечен, живёшь с семьёй на родине, тебя никто не разыскивает – сиди тихо и не отсвечивай, не напоминай о себе, не буди лихо. Но не таков Вольф. Он не просто начинает раздавать многочисленные интервью, но и постоянно подчёркивает, что 20 апреля 1945 года Гитлер своим устным приказом якобы присвоил ему звание оберстгруппенфюрера СС (генерал-полковника войск СС). Звание это было введено в СС в апреле 1942 года, и до конца войны его получили всего четыре человека, двое из которых командовали крупными объединениями войск СС на поле боя.Вольф страшно комплексовал и хотел быть пятым, хоть занимаемые им должности не предполагали подобного повышения, о "подвигах" на поле боя речь тем более не шла, а за провал переговоров в Италии Вольф с трудом отбился от обвинений в государственной измене. Сепаратные переговоры в Италии начались и закончились провалом в марте 1945 года, затем шло разбирательство действий Вольфа и, хоть обвинения были сняты, ни о каких его выдающихся достижениях речь не шла. Да и канцелярия у Гитлера работала до последнего дня. Например, 26 апреля он присвоил звание генерал-фельдмаршала люфтваффе Роберту фон Грейму и официальный приказ по этому поводу был издан. Что помешало издать такой же приказ по Вольфу неделей раньше непонятно.В общем, Вольф допросился. В 1964 году, когда Даллес отошёл от дел и прикрывать бывшего партнёра по переговорам стало некому, немцы арестовали неугомонного Вольфа и дали ему, как нацистскому преступнику, 15 лет. Вышел на свободу он, правда, уже в 1971 году (по состоянию здоровья), но мог и не выйти. А вёл бы себя тихо, не настаивал бы на том, что стал пятым самым высокопоставленным эсэсовцем, мог бы и не сесть. Амбиции подвели.Но Вольфу, в целом, повезло – жил в своё удовольствие, прожил долго, а сидел относительно мало (меньше десяти лет за два захода), можно сказать отделался лёгким испугом. Не всем так везёт.Вот, например, Игорь Валерьевич Коломойский – украинский олигарх, автор термина "жидобандеровец", губернатор Днепропетровской области в марте 2014 – марте 2015 года, душитель Русской весны в Днепропетровске, создатель и содержатель нескольких нацистских батальонов, отправленных в 2014 году киевскими путчистами на усмирение восставшего Донбасса и прочая, прочая, прочая (вплоть до успешного продвижения своего карманного клоуна в президенты Украины) сидит в украинской тюрьме с парой других олигархов и является объектом насмешек со стороны охраны.Игорь Валерьевич – редкий экземпляр, объединивший в негативном отношении к себе и Россию, и США (Кремль и Белый дом), а в самих США пользовавшийся одинаковой ненавистью команд Байдена и Трампа. Такие персонажи в живой природе встречаются реже, чем Тасманийский сумчатый волк, которого последний раз видели живым в 1996 году, а в 2017-19 годах при помощи фотоловушек получены неподтверждённые размытые изображения, чего-то, что может быть тасманийским волком.Все проблемы такого заслуженного "столпа режима" как Коломойский, от его крайней амбициозности. Если бы Игорь Валерьевич, как все его коллеги, грабил Украину и своих собратьев-олигархов, американцы бы слова не сказали, а за заслуги в утверждении нацистского режима могли бы какую-нибудь "медаль свободы" повесить. Но Коломойский решил, что можно разводить на деньги американских граждан и игнорировать требования Госдепа вернуть чужое.В принципе, его проблемы с американцами совсем не обязательно довели бы его до украинской тюрьмы. У Коломойского был успешный бизнес в России, а до Москвы рука Госдепа дотянуться не в силах – переехал бы и жил спокойно. Но амбиции не позволили. Коломойский почему-то решил, что можно украсть у "Татнефти" (СП "Укртатнафта") Кременчугский НПЗ и игнорировать требования Путина положить чужое на место. Он, даже спонсируя бандеровские батальоны, пытался торговаться с Москвой, предлагая лояльность в обмен на свободу рук в выкроенном им для себя из Украины княжестве, которое в лучшие времена полностью занимало территории трёх (Одесской, Запорожской и Днепропетровской) и частично, в рамках контроля Киева, ещё двух (Донецкой и Луганской) областей. При этом Игорь Валерьевич ещё и к Харькову тянулся.Поссориться одновременно с двумя противостоящими друг другу сверхдержавами, будучи всего лишь средней руки барыгой, надо уметь. Коломойский сумел. Более того, он решил, что раз Москва и Вашингтон не хотят с ним иметь дело по-хорошему, он их заставит по-плохому, просто захватив Украину. Коломойский, как и большинство киевских политиков не понимал, что Москва и Вашингтон ведут борьбу не за Украину, а на территории Украины за весь мир. Он решил, что Украина представляет собой непреходящую ценность для обеих сверхдержав и, захватив её, он заставит их с собой считаться, ибо будет иметь возможность передать свой трофей тому, кто больше заплатит.Коломойский позаботился о том, чтобы его дело не пропало. В результате Зеленский, работавший у Коломойского клоуном по вызову стал президентом Украины, но Игорю Валерьевичу это не помогло. Американцам его, правда, не выдали – пожалели "отца киевского нацистского режима", но в тюрьму посадили, чтобы заокеанских партнёров не раздражать.Но Зеленский оказался не просто достойным учеником Коломойского. В какой-то момент он решил, что превзошёл своего учителя и хозяина. Ведь никто не смог посадить Коломойского в тюрьму, а Зеленский смог.Голова у маленького несмешного юмориста, внезапно вышедшего на глобальную политическую сцену и решившего, что затмил на ней всех остальных, что он единственный стал звездой первой величины, а остальные политики – статисты, которые если и светят, то его отражённым светом, закружилась уже давно. Судя по всему он действительно верит, что и Путин его боится, и Трамп вздрагивает, вспоминая сурового и бескомпромиссного "лидера воюющей нации", и европейцы со страхом думают, что им делать, если Зеленский вдруг решит, что хватит ему "защищать Европу".Но ведь и Коломойский верил, что он может не только обвести вокруг пальца всю мировую политическую элиту, но и контролировать Зеленского, а вышло всё наоборот – у Зеленского в Киеве паломничество европолитиков и американских дипломатов, а Коломойский в тюрьме, куда Зеленский его посадил. Тут не только в реальность украинской экспедиции на Марс уже в следующем году поверишь, но и в свою способность создавать и ликвидировать чёрные дыры "одним лишь напряженьем воли".Ещё одним свидетельством зашкаливающей веры Зеленского и его банды в собственное могущество является их явное переигрывание. Носятся по миру в своих зелёных пижамах, дико и нелепо выглядящих не только в интерьерах Генассамблеи ООН, Елисейского дворца в Париже или варшавского Бельведера, но и во время встреч Зеленского с иностранными гостями в Киеве. Не в окопах же он делегации принимает, его дипломаты и протокол - в костюмах и только Зеленский с бандой особо приближённых в зелёных пижамах. Так переигрывают поверившие в собственную гениальность артисты провинциальных театров, верящие, что эпатирующие одеяния и замогильный голос вызовут у взыскательной столичной публики такой же восторг, как у "львиц" уездного "света".В общем, в отличие от Яценюка, давно исчезнувшего с киевского политического горизонта с "честно" украденным миллиардом (его уже почти забыли), Зеленский не догадался воспользоваться случаем и уступить место главы рушащегося режима не менее амбициозному Порошенко, уехав, по рекомендации Трампа, во Францию. Через пару лет писал бы мемуары о том, как "запретил Трампу с Путиным начинать ядерную войну и утверждал бы в своих интервью, что Норвежский Нобелевский комитет "устным приказом" удостоил его премии мира.А теперь придётся отвечать. И хорошо, если перед международным судом, а то может быть и перед склонной к самосуду толпой "благодарного народа".Вообще же Украина не перестаёт удивлять – там даже за право быть козлом отпущения идёт нешуточная борьба нескольких кандидатов и их команд.О том, кто еще стремится стать "козлом отпущения на Украине" - в статье Павла Котова "Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?"

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украина, италия, москва, игорь коломойский, владимир зеленский, дональд трамп, сс, вермахт, татнефть, мнения