https://ukraina.ru/20250226/1061357934.html

Дмитрий Табачник: Евромайдан был почти уничтожен, но его спас злой демон Украины

Дмитрий Табачник: Евромайдан был почти уничтожен, но его спас злой демон Украины - 26.02.2025 Украина.ру

Дмитрий Табачник: Евромайдан был почти уничтожен, но его спас злой демон Украины

В первой части своего интервью изданию Украина.ру экс-вице-премьер Украины Дмитрий Табачник вспоминает трагические события 11-летней давности, приведшие к государственному перевороту в Киеве, а также события 90-х годов, которые предшествовали майданному насилию

2025-02-26T13:18

2025-02-26T13:18

2025-02-26T13:28

интервью

украина

киев

майдан

виктор янукович

леонид кравчук

леонид кучма

украина.ру

партия регионов

беркут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058144303_0:80:2400:1430_1920x0_80_0_0_a034ff4c9fd0d882906a4e1c2c09f4eb.png.webp

— Дмитрий Владимирович, я разговаривал в конце десятых с одним высокопоставленным чиновником администрации президента Януковича. Вам он известен, но я не буду называть его имя. Он эмигрировал с Украины в 2014 году. Чиновник мне рассказал, когда понял, что Янукович и регионалы проиграли. Это понимание пришло к нему после событий на Европейской площади 19 января, когда бандеровцы сожгли автобус крымского "Беркута" и спецназа, и им за это ничего не было.Тогда Янукович собрал совещание и как ни в чем не бывало смиренно и благостно рассказал, что разговаривал с афонскими старцами, и те благословили его за то, что он не проливает кровь. Это, по словам моего собеседника, было тупостью и трусостью украинского президента. Отсутствие насилия по отношению к мятежникам и стало началом конца. Власть, отказавшаяся от применения насилия к нарушителям закона, гибнет.А Вы когда поняли, что Евромайдан победил, а власть проиграла?— Я начну свой ответ с более ранних событий. Первую попытку переворота агрессивные радикальные националистические силы предприняли летом 1995 года в тот момент, когда президент Украины Леонид Кучма был в зарубежной командировке. Они воспользовались смертью Владимира Романюка, "патриарха" раскольнической "Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", которая ассоциируется с Филаретом Денисенко, но последний в то время был только "зампатриарха". "Патриархом" он стал позже.С Романюком случилась загадочная смерть. Это была темная история. Эксперты-криминалисты предполагают, что Филарет и радикальные националистические силы помогли его ускоренному уходу из жизни.Во время похорон начался конфликт: националисты хотели хоронить патриарха только в стенах Софии Киевской, что невозможно, поскольку это национальный историко-культурный заповедник: древнейший храм Руси, который начал строиться еще в конце X века и был освящен в начале XI века.Во время похорон произошла невиданная для 90-х годов консолидация всех националистических сил. Представьте себе, в одной траурной колонне вместе с боевиками-радикалами и со знаменами, которые только с виду были знаменами, а на самом деле хорошо заточенными пиками, шли три непримиримых политических противника: Леонид Кравчук, выигравший президентские выборы в 1991 году, проигравший ему Вячеслав Черновол и оказавшийся на третьем или четвертом месте диссидент Левко Лукьяненко.Они вначале договорились с правительством, что похороны состоятся на центральной аллее Байкового кладбища, но потом решили просто силой прорваться от Владимирского собора к Святой Софии.В колонне, помимо вышеуказанных персонажей, были все известные националисты: от поэтов Павлычко и Драча до более мелких персонажей тогдашнего националистического лагеря типа руководителя УНА-УНСО* Дмитра Корчинского**.Итак, президента нет. Он в Белоруссии. Храбрейший и мощнейший премьер-министр Украины — не буду его называть, но его имя легко установить (речь идет о Евгении Марчуке. — Ред.) — срочно уехал в поездку по Киевской области осматривать урожай.Мне было тогда 30 лет, я возглавлял администрацию президента. Самое главное в определенный критический момент не думать о своей шкуре и о своей карьере, а отдать команду дать отпор тем, кто предпринял противозаконные действия. И она была дана, хотя "Беркут" был не так оснащен, как 20 лет спустя — перед Евромайданом."Беркут" вышел против украинских националистов тремя колоннами.Знаете, это был единственный случай, когда бывший президент Украины попробовал на собственной спине, что такое нарушение порядка и тяжесть настоящего беркутовского жезла. После этого доживший до мафусаиловых лет Леонид Макарович Кравчук больше никогда не нарушал закон и не ходил во время публичных демонстраций во главе атакующей колонны.Наверное, власти можно было бы тогда тоже испугаться, и националисты в результате взяли бы штурмом Святую Софию. Там бы они создали какой-нибудь "Комитет национального спасения" или черт его знает что и предложили бы Кучме назначить досрочные выборы. Опыт был. Кравчука в свое время шахтерскими забастовками и пикетами загнали на них.Власть не может быть сильной, если она только декларирует, что применит силу в случае нарушения закона, но ничего не делает. Власть не может долго стоять только на штыках, но в 2014 году вся социология показывала, что у Януковича поддержка была не меньше, чем у сил, собравшихся на Майдане. У Кучмы в 1995 году поддержка была, конечно, выше, чем у Кравчука, потому что за год до этого он выиграл выборы.Не знаю, что меня сподвигло, - наверное, безбашенная смелость юности, но ведь кто-то должен был отдать приказ и понести ответственность. Когда те драматические события закончились, начали разбираться и искать виноватых, я защитил всех милиционеров.— А в 2014 году никто не хотел взять ответственность?— Нет. Я же помню этот пинг-понг, когда Азаров со страдальческим лицом докладывал Януковичу о происходящем, о бесчисленных нарушениях закона, но вместе с тем не предлагал решения проблемы.— Вы, как министр образования в правительстве Николая Азарова, можете рассказать, насколько активным на Евромайдане было студенчество?— Мне, как министру образования и науки, было поручено заниматься студентами. В ноябре 2013 года в администрации президента была встреча президента со студенческими неформальными активистами, которые выдвинули Януковичу свои требования. Она проходила в кабинете Виктора Януковича, и стороны тогда нашли общий язык.Все знают, что студенческий Майдан к зиме 2013 года практически полностью стих - студенты выполнили договоренности, стали уходить. Но в это время силы, которые полностью направлялись американским посольством и находились внутри правящей элиты, внутри Партии регионов (в первую очередь имею в виду главу администрации президента Сергея Владимировича Левочкина), спровоцировали столкновение в последний день ноября, когда студенческий Майдан уже расходился. Тому есть масса фактов и доказательств.За четыре часа до столкновения "Беркута" с 40-50-летними "студенческими активистами", восемь карет скорой помощи стояли на ближайших улицах. Их водители мерзли, тосковали, у них закончились сигареты. Они не знали, когда уже наконец-то можно будет грузить "пострадавших".— Так все-таки, когда пришло осознание, что ситуация безвозвратно проиграна?— У меня, быть может, несколько позже, чем у "высокопоставленного чиновника из администрации президента", о котором вы упомянули. Оно пришло 19 февраля. Тогда практически весь Майдан был зачищен, а черкасский и крымский "Беркут" находились в 100-120 метрах от майдановской трибуны. Под видом фальшивого микроинфаркта или микроинсульта Турчинов велел положить его в карету неотложной скорой помощи и вывезти. Тогда же забинтовали и вывели с Майдана Парубия. Все главари бандитов разбегались.МВД был подготовлен план вытеснения: должен был быть создан коридор через Крещатик, где фильтровали бы уже по лицам тех, кто убивал милиционеров, и на ком была кровь. Да и просто сортировали бы обычных хулиганов. К утру 19 февраля могло бы быть все закончено.Но злой демон Украины, маразмирующий Байден, всю ночь звонил Януковичу. Тогдашний американский посол Пайетт обеспечивал эту коммуникацию. В итоге в середине ночи президент Украины дал команду министру внутренних дел остановить вытеснение мятежников с Майдана.— А чего он испугался? Зачем это он сделал?— Я не знаю. Об этом, наверное, лучше спросить самого Виктора Федоровича. Я не сидел в президентском кресле, поэтому не был в его шкуре. Но, видимо, были угрозы его самым близким людям - очевидно, внукам. И поэтому, возможно, он действительно не был готов принять решение.Считаю, что даже возможная гибель нескольких человек в столкновениях при разгоне Майдана была бы искуплена и прощена историей и народом, если сравнить те жертвы с теми сотнями тысяч погибших во всех регионах Украины, замученными мирными жителями, разбомбленными городами Луганщины и Донеччины, обездоленными миллионами людей, которые разбегаются по всему миру в поисках лучшей судьбы. В общем, с теми трагедиями, которые произошли после 2014 года.И кто бы что ни говорил из украинских националистических пропагандистов, на сегодняшний день в Российской Федерации людей с бывшими или действующими украинскими паспортами примерно столько же, сколько во всех странах Европы. И это при том, что, наверное, в некоторых случаях материальные условия, объем помощи в России меньше. Правда, сейчас он сильно усыхает и в Европе.— То есть Вы поняли, что проиграли, только в самом-самом конце Евромайдана.— Но перед этим было, конечно, два тревожных звоночка, которые предвещали трагедию. Первый раз, 19 января, когда милиционеров поджигали, бросая в них бутылками с горючими смесями на входе в Республиканский стадион имени Лобановского.К этому же времени относится и разгром офиса Партии регионов. Тогда убили инженера-компьютерщика, который не являлся членом партии, политиком и активистом. Он был просто IT-специалистом, который в тот день вышел на работу поддерживать режим сервера и компьютера. Он, спасая офисную технику, сгорел в пожаре.В центре Киева горел офис легальной правящей политической партии!Глава этой партии, президент Украины, председатель политсовета этой партии, премьер-министр Украины, не нашли в себе моральных сил с 19 января дать достойный ответ. Это был первый такой удар колокола, удар набата, который показывал, что власть рушится, что страна гибнет…Это же еще своего рода маркер, когда очень многие бизнесмены, силовики увидели, что ответа нет, или его не будет, и что можно предавать, перебегать на другую сторону. После этого начались массовые захваты областных администраций, областных управлений Службы безопасности и областных советов.Из всех невосточных, непророссийских, неновороссийских областей только в Черкасской области начальнику милиции области, лично возглавившему штурм, удалось вышвырнуть мятежников из зданий облсовета и из областной администрации. Это наглядно показывает, что дать отпор мятежникам было абсолютно возможно. Нужны были для этого просто воля и решительный, ответственный человек, который опирается не на собственную хитрость, не на желание всем прислуживать и побыть в двух лагерях сразу, а просто опирается на закон и на свои служебные полномочия.В городе Черкассы областная милиция, имея десятикратно меньше сил и средств, вышвырнула бандитов из государственных учреждений. В итоге те на улицу больше не выползали аж до 24 февраля. Когда в Киеве Турчинова незаконно провозгласили исполняющим обязанности президента, то только после этого в Черкассах националисты и бандиты высунулись из своих нор. Об этом случае меньше знают, поэтому о нем стоит рассказывать более подробно.Так вот, первый набат — это 19 января, и второй — практически через месяц, в ночь с 18 на 19 февраля, когда можно было в течение полутора часов закончить деоккупацию националистических сил, выкинув их с Майдана. Но решение не было принято.* Организация признана террористической, ее деятельность в России запрещена** внесён в РФ в список экстремистов и террористов

украина

киев

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

интервью, украина, киев, майдан, виктор янукович, леонид кравчук, леонид кучма, украина.ру, партия регионов, беркут