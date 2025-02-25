https://ukraina.ru/20250225/1061331156.html

"Если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, нам пришлось бы возвращать Донбасс" — Ищенко

"Если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, нам пришлось бы возвращать Донбасс" — Ищенко - 25.02.2025 Украина.ру

"Если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, нам пришлось бы возвращать Донбасс" — Ищенко

Поскольку Россия знала, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и под грузом внутренних проблем могла развалиться раньше, чем туда пришлось бы возвращать Донбасс, мы пошли на разумный риск и выиграли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-25T04:00

2025-02-25T04:00

2025-02-25T04:00

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ростислав ищенко

минские соглашения

конфликт

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киев

соглашение

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Украина нарушала Минские соглашения, начиная с момента их подписания, отметил эксперт. Тем самым она давала России повод применить против нее силу. Мы начали действовать тогда, когда сочли нужным, указал он.То есть благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивали на Западе, подчеркнул обозреватель.Но поскольку Россия знала, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и под грузом внутренних проблем могла развалиться раньше, чем туда пришлось бы возвращать Донбасс, мы пошли на разумный риск и выиграли, подчеркнул эксперт."Сейчас подписать "Минск" технически невозможно, потому что мы ведем диалог с США. Более того, мы еще не ведем с ними переговоры. Мы только пытаемся договориться о том, о чем мы будем вести с ними переговоры", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.Подробно о российско-американских переговорах — в материале Анны Черкасовой "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.

https://ukraina.ru/20250224/1061318961.html

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новости, россия, украина, донбасс, ростислав ищенко, минские соглашения, конфликт, запад, киев, соглашение, переговоры