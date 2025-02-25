"Если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, нам пришлось бы возвращать Донбасс" — Ищенко - 25.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250225/1061331156.html
"Если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, нам пришлось бы возвращать Донбасс" — Ищенко
"Если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, нам пришлось бы возвращать Донбасс" — Ищенко - 25.02.2025 Украина.ру
"Если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, нам пришлось бы возвращать Донбасс" — Ищенко
Поскольку Россия знала, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и под грузом внутренних проблем могла развалиться раньше, чем туда пришлось бы возвращать Донбасс, мы пошли на разумный риск и выиграли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-25T04:00
2025-02-25T04:00
новости
россия
украина
донбасс
ростислав ищенко
минские соглашения
конфликт
запад
киев
соглашение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1038017767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3779f009b55633a7a60751aed1022650.jpg
Украина нарушала Минские соглашения, начиная с момента их подписания, отметил эксперт. Тем самым она давала России повод применить против нее силу. Мы начали действовать тогда, когда сочли нужным, указал он.То есть благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивали на Западе, подчеркнул обозреватель.Но поскольку Россия знала, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и под грузом внутренних проблем могла развалиться раньше, чем туда пришлось бы возвращать Донбасс, мы пошли на разумный риск и выиграли, подчеркнул эксперт."Сейчас подписать "Минск" технически невозможно, потому что мы ведем диалог с США. Более того, мы еще не ведем с ними переговоры. Мы только пытаемся договориться о том, о чем мы будем вести с ними переговоры", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.Подробно о российско-американских переговорах — в материале Анны Черкасовой "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.
https://ukraina.ru/20250224/1061318961.html
россия
украина
донбасс
запад
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1038017767_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a142aee4f4843ba5fa8ce08ec9cb1e1c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, донбасс, ростислав ищенко, минские соглашения, конфликт, запад, киев, соглашение, переговоры
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Ростислав Ищенко, Минские соглашения, конфликт, Запад, Киев, соглашение, переговоры

"Если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, нам пришлось бы возвращать Донбасс" — Ищенко

04:00 25.02.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Поскольку Россия знала, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и под грузом внутренних проблем могла развалиться раньше, чем туда пришлось бы возвращать Донбасс, мы пошли на разумный риск и выиграли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украина нарушала Минские соглашения, начиная с момента их подписания, отметил эксперт. Тем самым она давала России повод применить против нее силу. Мы начали действовать тогда, когда сочли нужным, указал он.
То есть благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивали на Западе, подчеркнул обозреватель.
"Более того, если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, он бы приставил к нашему горлу острый нож. Нам бы пришлось возвращать Донбасс в состав Украины, а это было бы для нас неудобно", — заявил Ищенко.
Но поскольку Россия знала, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и под грузом внутренних проблем могла развалиться раньше, чем туда пришлось бы возвращать Донбасс, мы пошли на разумный риск и выиграли, подчеркнул эксперт.
"Сейчас подписать "Минск" технически невозможно, потому что мы ведем диалог с США. Более того, мы еще не ведем с ними переговоры. Мы только пытаемся договориться о том, о чем мы будем вести с ними переговоры", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.
Подробно о российско-американских переговорах в материале Анны Черкасовой "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.
Тимофей Борисов интервью
Вчера, 16:20
Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мираГермания будет пылесосить по всему миру вооружение, поставленное ранее в другие страны, и отправлять на Украину. Среди танков это Leopard-2A4, 1А5, 2А6. Но вряд ли на Украину отправят новейшие Leopard-2A8. Это слишком дорогие танки, там слишком чувствительные технологии, не думаю, что немцы пойдут на такой риск.
 
НовостиРоссияУкраинаДонбассРостислав ИщенкоМинские соглашенияконфликтЗападКиевсоглашениепереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск
04:30Отступление на рубеж Днепра более выгодно ВСУ, чем нападение на Брянскую область или Белоруссию – эксперт
04:00"Если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, нам пришлось бы возвращать Донбасс" — Ищенко
03:30"Эту дату взяли не с потолка": политолог о будущем Зеленского, "заморозке" и выборах на Украине
03:00"А потом мы применили силу": Ищенко объяснил, что получила Россия благодаря Минским соглашениям
20:30Зеленский озабочен русскоязычными в ЕС
20:02Испания обязалась ежегодно выделять миллиард евро для ВСУ
19:28Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя
19:24Новые выборы или еще более радикальные ястребы. Что ожидает Германию после парламентских выборов
19:10"Официант может уронить блюдо или что-то подсыпать": как изменится политика ФРГ по Украине
19:04Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему Макрона
19:01Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов
18:35Рада опозорила Зеленского. Итоги 24 февраля на Украине
18:26Военкор Ивлиев рассказал, как потерял руку при атаке ВСУ
18:18Александр Котов: Мерц и без "Таурусов" будет проводить не менее жесткую политику по Украине, чем Шольц
18:16Заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США - Bloomberg
18:07Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила
18:00Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов"
17:45Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы
17:39Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие
Лента новостейМолния