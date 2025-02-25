"Если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, нам пришлось бы возвращать Донбасс" — Ищенко
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Поскольку Россия знала, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и под грузом внутренних проблем могла развалиться раньше, чем туда пришлось бы возвращать Донбасс, мы пошли на разумный риск и выиграли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украина нарушала Минские соглашения, начиная с момента их подписания, отметил эксперт. Тем самым она давала России повод применить против нее силу. Мы начали действовать тогда, когда сочли нужным, указал он.
То есть благодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивали на Западе, подчеркнул обозреватель.
"Более того, если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, он бы приставил к нашему горлу острый нож. Нам бы пришлось возвращать Донбасс в состав Украины, а это было бы для нас неудобно", — заявил Ищенко.
Но поскольку Россия знала, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и под грузом внутренних проблем могла развалиться раньше, чем туда пришлось бы возвращать Донбасс, мы пошли на разумный риск и выиграли, подчеркнул эксперт.
"Сейчас подписать "Минск" технически невозможно, потому что мы ведем диалог с США. Более того, мы еще не ведем с ними переговоры. Мы только пытаемся договориться о том, о чем мы будем вести с ними переговоры", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.
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Вчера, 16:20Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мираГермания будет пылесосить по всему миру вооружение, поставленное ранее в другие страны, и отправлять на Украину. Среди танков это Leopard-2A4, 1А5, 2А6. Но вряд ли на Украину отправят новейшие Leopard-2A8. Это слишком дорогие танки, там слишком чувствительные технологии, не думаю, что немцы пойдут на такой риск.