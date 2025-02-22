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Рябков рассказал о подготовке ко встрече Путина и Трампа
Рябков рассказал о подготовке ко встрече Путина и Трампа - 22.02.2025 Украина.ру
Рябков рассказал о подготовке ко встрече Путина и Трампа
Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет, но пока находится на начальной стадии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости
2025-02-22T09:31
2025-02-22T09:31
2025-02-22T09:50
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"Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде – это ее важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы - те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", - сказал Рябков.В этом же интервью он указал, что Россия с большим вниманием относится к публичным сигналам из США о необходимости восстановления прежней численности персонала посольств в России и в США, но сначала двум странам надо на основе взаимности решить проблемы уже работающих дипломатов, а после говорить об увеличении штата посольств и возобновлении работы генконсульств.В начале недели в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.Подробнее об итогах переговоров - в материале Риторика сходит с антироссийских "рельсов": США отказались называть Россию "агрессором" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, владимир путин, сергей рябков, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Рябков, Дональд Трамп
Рябков рассказал о подготовке ко встрече Путина и Трампа
09:31 22.02.2025 (обновлено: 09:50 22.02.2025)
Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет, но пока находится на начальной стадии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости
"Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде – это ее важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы - те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", - сказал Рябков.
В этом же интервью он указал, что Россия с большим вниманием относится к публичным сигналам из США о необходимости восстановления прежней численности персонала посольств в России и в США, но сначала двум странам надо на основе взаимности решить проблемы уже работающих дипломатов, а после говорить об увеличении штата посольств и возобновлении работы генконсульств.
В начале недели в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров
и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио
и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф
.
Как заявил Лавров, РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва
и Вашингтон
договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.