https://ukraina.ru/20250220/1061232708.html
Как изменятся отношения России и Германии в ближайшее время и куда решил внедриться Трамп — Хлестов
Как изменятся отношения России и Германии в ближайшее время и куда решил внедриться Трамп — Хлестов - 20.02.2025 Украина.ру
Как изменятся отношения России и Германии в ближайшее время и куда решил внедриться Трамп — Хлестов
Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру проанализировал расклад политических сил в ФРГ накануне выборов и... Украина.ру, 20.02.2025
2025-02-20T15:59
2025-02-20T15:59
2025-02-20T15:59
видео
германия
россия
китай
ес
дональд трамп
олаф шольц
украина
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Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру проанализировал расклад политических сил в ФРГ накануне выборов и предположил, кто может занять кресло канцлера Германии в ближайшее время. 00:26 - О подготовке к выборам и политическом раскладе в ФРГ; 08:10 - Кто может стать канцлером Германии? 11:09 - Отношения ФРГ с Россией после выборов; 18:29 - Будет ли Германия помогать США в торговой войне с Китаем? #Хлестов #ФРГ #Европа #Германия #Евросоюз #выборы #ЕС #Шольц #партии #политика #экономика #энергетика #Украина #США #Россия #СВО #спецоперация #Таурус #президент #ХДС #конфликт #АДГ #Америка #ССВ #Путин #Меркель #Трамп #Китай #КНР #торговля #бюджет #война #вооружение #ТорговаяВойна #санкции #Мерц #канцлер #Бундестаг #Маск #суверенитет #СМИ #рейтинг #голосование #избиратели Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, германия, россия, китай, ес, дональд трамп, олаф шольц, украина
Видео, Германия, Россия, Китай, ЕС, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Украина
Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру проанализировал расклад политических сил в ФРГ накануне выборов и предположил, кто может занять кресло канцлера Германии в ближайшее время.
00:26 - О подготовке к выборам и политическом раскладе в ФРГ;
08:10 - Кто может стать канцлером Германии?
11:09 - Отношения ФРГ с Россией после выборов;
18:29 - Будет ли Германия помогать США
в торговой войне с Китаем
?
#Хлестов #ФРГ #Европа
#Германия #Евросоюз
#выборы #ЕС #Шольц #партии #политика #экономика #энергетика #Украина
#США #Россия #СВО #спецоперация #Таурус #президент #ХДС #конфликт #АДГ #Америка #ССВ #Путин #Меркель #Трамп #Китай #КНР #торговля #бюджет #война #вооружение #ТорговаяВойна #санкции #Мерц #канцлер #Бундестаг #Маск
#суверенитет #СМИ #рейтинг #голосование #избиратели
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