https://ukraina.ru/20250220/1061232708.html

Как изменятся отношения России и Германии в ближайшее время и куда решил внедриться Трамп — Хлестов

Как изменятся отношения России и Германии в ближайшее время и куда решил внедриться Трамп — Хлестов - 20.02.2025 Украина.ру

Как изменятся отношения России и Германии в ближайшее время и куда решил внедриться Трамп — Хлестов

Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру проанализировал расклад политических сил в ФРГ накануне выборов и... Украина.ру, 20.02.2025

2025-02-20T15:59

2025-02-20T15:59

2025-02-20T15:59

видео

германия

россия

китай

ес

дональд трамп

олаф шольц

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061232585_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_59bc93697aa93db912b8ddb9796d65ec.jpg.webp

Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру проанализировал расклад политических сил в ФРГ накануне выборов и предположил, кто может занять кресло канцлера Германии в ближайшее время. 00:26 - О подготовке к выборам и политическом раскладе в ФРГ; 08:10 - Кто может стать канцлером Германии? 11:09 - Отношения ФРГ с Россией после выборов; 18:29 - Будет ли Германия помогать США в торговой войне с Китаем? #Хлестов #ФРГ #Европа #Германия #Евросоюз #выборы #ЕС #Шольц #партии #политика #экономика #энергетика #Украина #США #Россия #СВО #спецоперация #Таурус #президент #ХДС #конфликт #АДГ #Америка #ССВ #Путин #Меркель #Трамп #Китай #КНР #торговля #бюджет #война #вооружение #ТорговаяВойна #санкции #Мерц #канцлер #Бундестаг #Маск #суверенитет #СМИ #рейтинг #голосование #избиратели Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250220/1061223260.html

германия

россия

китай

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, германия, россия, китай, ес, дональд трамп, олаф шольц, украина