Иноагент Пономарев* выпрашивает у США разрешение править Курской областью - 23.08.2024 Украина.ру
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Иноагент Пономарев* выпрашивает у США разрешение править Курской областью
Иноагент Пономарев* выпрашивает у США разрешение править Курской областью - 23.08.2024 Украина.ру
Иноагент Пономарев* выпрашивает у США разрешение править Курской областью
Заочно обвиняемый по ряду статей экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* пытается убедить Киев объявить "свободное российское государство" в Курской области, передает польская "Речь Посполитая"
2024-08-23T13:19
2024-08-23T13:19
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"Если бы Украина позволила нам реализовать наши идеи относительно создания органов власти, мы бы автоматически получили политическую субъектность, причем не только внутри России. Никто больше не сможет нас игнорировать, потому что бело-сине-белый флаг (используемый российскими оппозиционерами с 2022 года) будет развеваться на зданиях госадминистрации Курской области" - сказал Пономарев.Сейчас он живет в США. По его словам, он отправился в Вашингтон, чтобы "искать поддержку и убеждать американских политиков".Он уверяет, что в состав управляемого им "конвента" якобы входят бывшие местные политики из Курской области.Его поддержал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян"Гораздо рациональнее было бы привезти на эти территории "добрых русских" из Вашингтона, Лондона и Парижа и дать им там самоорганизоваться, объявить в Курской области... другую Россию. &lt;...&gt; Под нашим контролем, конечно. Кроме того, об этом готов позаботиться хороший друг Украины Илья Пономаре*в, и мы должны помочь ему в этом нелегком деле”, - сказал Омелян.На днях российский военный аналитик Игорь Коротченко заверил, что в случае попытки создания альтернативного центра власти в Курской области Пономарев*станет приоритетной целью для уничтожения.Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.В сентябре прошлого года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности". В феврале ФСБ сообщила, что против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. В начале июля столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева, он был объявлен в международный розыск.Подробнее об экс-депутате - в материале Пономарев* состоит в украинском "Легионе Свобода России"** - ФСБ на сайте Украина.ру. *признан в России иноагентом**запрещенная в РФ террористическая организация
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Новости, Россия, Курская область, Украина, США

Иноагент Пономарев* выпрашивает у США разрешение править Курской областью

13:19 23.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВаршавский форум по безопасности
Варшавский форум по безопасности - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Заочно обвиняемый по ряду статей экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* пытается убедить Киев объявить "свободное российское государство" в Курской области, передает польская "Речь Посполитая"
"Если бы Украина позволила нам реализовать наши идеи относительно создания органов власти, мы бы автоматически получили политическую субъектность, причем не только внутри России. Никто больше не сможет нас игнорировать, потому что бело-сине-белый флаг (используемый российскими оппозиционерами с 2022 года) будет развеваться на зданиях госадминистрации Курской области" - сказал Пономарев.
Сейчас он живет в США. По его словам, он отправился в Вашингтон, чтобы "искать поддержку и убеждать американских политиков".
Он уверяет, что в состав управляемого им "конвента" якобы входят бывшие местные политики из Курской области.
"У нас даже есть местный кандидат на пост главы Курской области", – заверил он.
Его поддержал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян
"Гораздо рациональнее было бы привезти на эти территории "добрых русских" из Вашингтона, Лондона и Парижа и дать им там самоорганизоваться, объявить в Курской области... другую Россию. <...> Под нашим контролем, конечно. Кроме того, об этом готов позаботиться хороший друг Украины Илья Пономаре*в, и мы должны помочь ему в этом нелегком деле”, - сказал Омелян.
На днях российский военный аналитик Игорь Коротченко заверил, что в случае попытки создания альтернативного центра власти в Курской области Пономарев*станет приоритетной целью для уничтожения.
Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.
В сентябре прошлого года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности". В феврале ФСБ сообщила, что против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. В начале июля столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева, он был объявлен в международный розыск.
Подробнее об экс-депутате - в материале Пономарев* состоит в украинском "Легионе Свобода России"** - ФСБ на сайте Украина.ру.
*признан в России иноагентом
**запрещенная в РФ террористическая организация
 
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