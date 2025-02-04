Отказ от СВО, ввод миротворцев и "заморозка": эксперт назвал три неприемлемых предложения Запада для РФ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Для России является неприемлемым вариантом отказ Украины выполнять те переговорные положения, которые были заявлены российским руководством. Поэтому собственно и начиналась в 2022 году СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
В широком смысле главная цель России в СВО — демилитаризация и денацификация Украины, отметил эксперт.
Иванов подчеркнул, что переговорная позиция России включает следующие положения: невступление Украины в НАТО (то есть ее нейтральный статус), Запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и ОМП, вывод войск ВСУ из шести присоединенных регионов и признание их российского статуса и т.д.
Неприемлемые для России варианты — это отказ Украины выполнять эти положения, поэтому собственно и начиналась в 2022 году специальная военная операция, сообщил специалист.
Если определять три неприемлемых для России предложения со стороны Запада и Украины, то к ним можно отнести следующие, сказал Иванов.
"Первое — введение миротворческих сил на территорию Украины без одобрения России. Второе — остановиться на линии боевого соприкосновения, заморозить конфликт. То есть объявить перемирие на некоторое время, которое несомненно, будет использовано Украиной для укрепления своего положения", — указал эксперт.
Третьим недопустимым предложением со стороны Запада является отказ России от продолжения СВО в обмен на отмену западных санкций, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.
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