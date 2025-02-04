Отказ от СВО, ввод миротворцев и "заморозка": эксперт назвал три неприемлемых предложения Запада для РФ - 04.02.2025 Украина.ру
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Отказ от СВО, ввод миротворцев и "заморозка": эксперт назвал три неприемлемых предложения Запада для РФ
Отказ от СВО, ввод миротворцев и "заморозка": эксперт назвал три неприемлемых предложения Запада для РФ - 04.02.2025 Украина.ру
Отказ от СВО, ввод миротворцев и "заморозка": эксперт назвал три неприемлемых предложения Запада для РФ
Для России является неприемлемым вариантом отказ Украины выполнять те переговорные положения, которые были заявлены российским руководством. Поэтому собственно и начиналась в 2022 году СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-02-04T05:45
2025-02-04T05:45
новости
россия
украина
запад
дональд трамп
сво
переговоры
санкции
демилитаризация
денацификация
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В широком смысле главная цель России в СВО — демилитаризация и денацификация Украины, отметил эксперт. Иванов подчеркнул, что переговорная позиция России включает следующие положения: невступление Украины в НАТО (то есть ее нейтральный статус), Запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и ОМП, вывод войск ВСУ из шести присоединенных регионов и признание их российского статуса и т.д.Неприемлемые для России варианты — это отказ Украины выполнять эти положения, поэтому собственно и начиналась в 2022 году специальная военная операция, сообщил специалист.Если определять три неприемлемых для России предложения со стороны Запада и Украины, то к ним можно отнести следующие, сказал Иванов.Третьим недопустимым предложением со стороны Запада является отказ России от продолжения СВО в обмен на отмену западных санкций, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему интервью Ивана Лошкарёва: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины.
https://ukraina.ru/20250203/1060758756.html
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новости, россия, украина, запад, дональд трамп, сво, переговоры, санкции, демилитаризация, денацификация, конфликт, заморозка, предложение, спецоперация, детали
Новости, Россия, Украина, Запад, Дональд Трамп, СВО, переговоры, санкции, демилитаризация, денацификация, конфликт, заморозка, предложение, Спецоперация, детали

Отказ от СВО, ввод миротворцев и "заморозка": эксперт назвал три неприемлемых предложения Запада для РФ

05:45 04.02.2025
 
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Для России является неприемлемым вариантом отказ Украины выполнять те переговорные положения, которые были заявлены российским руководством. Поэтому собственно и начиналась в 2022 году СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
В широком смысле главная цель России в СВО — демилитаризация и денацификация Украины, отметил эксперт.
Иванов подчеркнул, что переговорная позиция России включает следующие положения: невступление Украины в НАТО (то есть ее нейтральный статус), Запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и ОМП, вывод войск ВСУ из шести присоединенных регионов и признание их российского статуса и т.д.
Неприемлемые для России варианты — это отказ Украины выполнять эти положения, поэтому собственно и начиналась в 2022 году специальная военная операция, сообщил специалист.
Если определять три неприемлемых для России предложения со стороны Запада и Украины, то к ним можно отнести следующие, сказал Иванов.
"Первое — введение миротворческих сил на территорию Украины без одобрения России. Второе — остановиться на линии боевого соприкосновения, заморозить конфликт. То есть объявить перемирие на некоторое время, которое несомненно, будет использовано Украиной для укрепления своего положения", — указал эксперт.
Третьим недопустимым предложением со стороны Запада является отказ России от продолжения СВО в обмен на отмену западных санкций, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему интервью Ивана Лошкарёва: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины.
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