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Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта"

Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта" - 17.02.2025 Украина.ру

Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта"

Спецэкспортёр российского оружия "Рособоронэкспорт" нарастил портфель заказов до более $60 млрд. Об этом в Абу-Даби заявил журналистам гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.

2025-02-17T11:48

2025-02-17T11:48

2025-02-17T11:54

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Гендиректор "Ростеха" ответил на вопросы журналистов на полях выставки IDEX-2025. По его словам, заказы по линии "Рособоронэкспорта" составляют достойную сумму.Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в столице ОАЭ с 17 по 21 февраля.Россия занимает второе место в мире среди крупнейших оружейных экспортёров и контролирует четверть мирового оборота. Экспорт российских вооружений осуществляется в 116 стран.Ранее в новостях: ЕС признал преимущество ВС РФ в живой силе и эффективность оборонпрома России - Bloomberg

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