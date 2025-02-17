Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта"
11:48 17.02.2025 (обновлено: 11:54 17.02.2025)
Спецэкспортёр российского оружия "Рособоронэкспорт" нарастил портфель заказов до более $60 млрд. Об этом в Абу-Даби заявил журналистам гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.
Гендиректор "Ростеха" ответил на вопросы журналистов на полях выставки IDEX-2025. По его словам, заказы по линии "Рособоронэкспорта" составляют достойную сумму.
"У нас на сегодняшний день более 60 миллиардов долларов портфель заказов", - сказал Чемезов.
Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в столице ОАЭ с 17 по 21 февраля.
Россия занимает второе место в мире среди крупнейших оружейных экспортёров и контролирует четверть мирового оборота. Экспорт российских вооружений осуществляется в 116 стран.