Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта" - 17.02.2025 Украина.ру
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Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта"
Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта" - 17.02.2025 Украина.ру
Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта"
Спецэкспортёр российского оружия "Рособоронэкспорт" нарастил портфель заказов до более $60 млрд. Об этом в Абу-Даби заявил журналистам гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.
2025-02-17T11:48
2025-02-17T11:54
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Гендиректор "Ростеха" ответил на вопросы журналистов на полях выставки IDEX-2025. По его словам, заказы по линии "Рособоронэкспорта" составляют достойную сумму.Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в столице ОАЭ с 17 по 21 февраля.Россия занимает второе место в мире среди крупнейших оружейных экспортёров и контролирует четверть мирового оборота. Экспорт российских вооружений осуществляется в 116 стран.Ранее в новостях: ЕС признал преимущество ВС РФ в живой силе и эффективность оборонпрома России - Bloomberg
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Новости, Россия, ОАЭ, Ростех, ЕС, bloomberg, торговля оружием, оружие, выставка

Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта"

11:48 17.02.2025 (обновлено: 11:54 17.02.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВыставка IDEX 2025 в ОАЭ
Выставка IDEX 2025 в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Спецэкспортёр российского оружия "Рособоронэкспорт" нарастил портфель заказов до более $60 млрд. Об этом в Абу-Даби заявил журналистам гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.
Гендиректор "Ростеха" ответил на вопросы журналистов на полях выставки IDEX-2025. По его словам, заказы по линии "Рособоронэкспорта" составляют достойную сумму.
"У нас на сегодняшний день более 60 миллиардов долларов портфель заказов", - сказал Чемезов.
Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в столице ОАЭ с 17 по 21 февраля.
Россия занимает второе место в мире среди крупнейших оружейных экспортёров и контролирует четверть мирового оборота. Экспорт российских вооружений осуществляется в 116 стран.
Ранее в новостях: ЕС признал преимущество ВС РФ в живой силе и эффективность оборонпрома России - Bloomberg
 
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