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Зеленский не планирует участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии - Washington Post

Зеленский не планирует участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии - Washington Post - 17.02.2025 Украина.ру

Зеленский не планирует участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии - Washington Post

Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии. Об этом написала газета Washington Post

2025-02-17T07:16

2025-02-17T07:16

2025-02-17T07:32

новости

саудовская аравия

украина

сша

владимир зеленский

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андрей ермак

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"Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии", - говорится в материале газеты со ссылкой на знакомого с вопросом человека.Телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника подтвердил, что украинская сторона не будет присутствовать на переговорах.Источник в Саудовской Аравии сообщил телеканалу CNN, что страна будет выполнять роль посредника. Команду от Саудовской Аравии, как сообщается, возглавит советник по национальной безопасности.При этом накануне в интервью телеканалу NBC Зеленский высказался о необходимости встречи с президентом США Дональдом Трампом."Он не позвал меня в Саудовскую Аравию, он всегда говорит, что готов увидеться (в Белом доме - ред.), но наши команды должны проработать дату", - сказал Зеленский.Он уточнил, что Трамп только говорил о возможности встречи в Вашингтоне, но пока нет конкретных планов посетить Белый дом.Зеленский также предупредил, что Киев не примет сделку США и РФ по украинскому урегулированию, если его мнения предварительно не спросят.Подробнее по теме - в материале Кирилла Курбатова Дмитрий Бавырин: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец на сайте Украина.ру.

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новости, саудовская аравия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак