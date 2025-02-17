Зеленский не планирует участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии - Washington Post - 17.02.2025 Украина.ру
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Зеленский не планирует участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии - Washington Post
Зеленский не планирует участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии - Washington Post - 17.02.2025 Украина.ру
Зеленский не планирует участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии - Washington Post
Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии. Об этом написала газета Washington Post
2025-02-17T07:16
2025-02-17T07:32
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"Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии", - говорится в материале газеты со ссылкой на знакомого с вопросом человека.Телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника подтвердил, что украинская сторона не будет присутствовать на переговорах.Источник в Саудовской Аравии сообщил телеканалу CNN, что страна будет выполнять роль посредника. Команду от Саудовской Аравии, как сообщается, возглавит советник по национальной безопасности.При этом накануне в интервью телеканалу NBC Зеленский высказался о необходимости встречи с президентом США Дональдом Трампом."Он не позвал меня в Саудовскую Аравию, он всегда говорит, что готов увидеться (в Белом доме - ред.), но наши команды должны проработать дату", - сказал Зеленский.Он уточнил, что Трамп только говорил о возможности встречи в Вашингтоне, но пока нет конкретных планов посетить Белый дом.Зеленский также предупредил, что Киев не примет сделку США и РФ по украинскому урегулированию, если его мнения предварительно не спросят.Подробнее по теме - в материале Кирилла Курбатова Дмитрий Бавырин: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец на сайте Украина.ру.
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новости, саудовская аравия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак
Новости, Саудовская Аравия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак

Зеленский не планирует участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии - Washington Post

07:16 17.02.2025 (обновлено: 07:32 17.02.2025)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии. Об этом написала газета Washington Post
"Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии", - говорится в материале газеты со ссылкой на знакомого с вопросом человека.
Телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника подтвердил, что украинская сторона не будет присутствовать на переговорах.
Источник в Саудовской Аравии сообщил телеканалу CNN, что страна будет выполнять роль посредника. Команду от Саудовской Аравии, как сообщается, возглавит советник по национальной безопасности.
При этом накануне в интервью телеканалу NBC Зеленский высказался о необходимости встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Он не позвал меня в Саудовскую Аравию, он всегда говорит, что готов увидеться (в Белом доме - ред.), но наши команды должны проработать дату", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что Трамп только говорил о возможности встречи в Вашингтоне, но пока нет конкретных планов посетить Белый дом.
Зеленский также предупредил, что Киев не примет сделку США и РФ по украинскому урегулированию, если его мнения предварительно не спросят.
Подробнее по теме - в материале Кирилла Курбатова Дмитрий Бавырин: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец на сайте Украина.ру.
 
НовостиСаудовская АравияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей Ермак
 
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