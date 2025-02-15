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"Для спасения Украины". Проскуровский погром, который привел к смерти Петлюры

"Для спасения Украины". Проскуровский погром, который привел к смерти Петлюры - 15.02.2025 Украина.ру

"Для спасения Украины". Проскуровский погром, который привел к смерти Петлюры

15 февраля 1919 года петлюровские войска предприняли одну из своих крупнейших и успешнейших операций – устроили еврейский погром в городе Проскурове (сейчас – Хмельницкий). Это был первый случай целенаправленного уничтожения "нетитульного" населения ради строительства "украинской Украины"

2025-02-15T08:00

2025-02-15T08:00

2025-02-15T08:16

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На территории, занятой петлюровцами, и до этого бывали погромы с большим количеством человеческих жертв, но их целью были грабежи и насилие. В Проскурове же, где на момент бойни евреи составляли половину из 50-тысячного населения, случилось то, что три десятилетия спустя будет определено как геноцид.Сам штаб Петлюры в те дни находился в Виннице, куда головной атаман и его кабинет бежали из Киева. В Проскурове же объявилась Запорожская казачья бригада во главе с Иваном Семесенко, располагавшаяся в вагонах на железнодорожной станции.Главным объяснением погрома со стороны украинского войска и местных властей было то, что проскуровские большевики попытались накануне устроить "антиукраинское" восстание.Первым делом восставшие захватили почту и телеграф и арестовали коменданта Киверчука, зная его, как опасного черносотенца и погромщика. Теперь же он из русских националистов перешел в украинские. В центре города в одной из квартир дома Трахтенберга повстанцы открыли свой штаб. Часть из них отправилась в казармы 15-го Белгородского и 8-го Подольского полков, постоянно дислоцированных в Проскурове. Там они разбудили спавших солдат и объявили им, что восстание началось и что органы большевистской власти уже формируются.Разагитированные солдаты арестовали своих командиров, а равно и тех солдат, которые были против выступления. Они захватили полковое оружие и выступили по направлению к вокзалу, где открыли огонь по вагонам, в которых находились казаки Семесенко. Но когда те покинули вагоны, и пришедшие солдаты убедились в их многочисленности, они отступили к своим казармам. Казаки последовали за ними и начали обстреливать казармы. Тогда солдаты отступили к Фельштину и Ярмолинцам, а затем рассеялись. Успели бежать и организаторы выступления.Восстание закончилась провалом, и победители взялись определить и карать виновных в мятеже. Городской голова и председатель городской думы увидели подъехавшего к комендатуре освободившегося после бегства охраны коменданта Киверчука и от него узнали, что он был арестован. На вопрос, кто его арестовал, комендант ответил: "Жиды — члены квартальной охраны".Атаман Семесенко при поддержке Киверчука вступил в исполнение обязанностей начальника гарнизона."Своё вступление он ознаменовал пышным угощением гайдамаков и казаков и за обедом угостил их водкой и коньяком. По окончании трапезы он обратился к гайдамакам с речью, в которой обрисовал тяжкое положение Украины, понесенные ими труды на поле сражения и отметил, что самыми опасными врагами украинского народа и казаков являются жиды, которых необходимо вырезать для спасения Украины и самих себя", — сообщается в докладе представителя Российского отделения Красного Креста А.И. Гиллерсона (оригинал документа хранится в ГАРФ).Казаки Запорожской бригады были приведены к знамени и принесли присягу, что будут резать, но не грабить."Запорожцы" выстроившись в походном порядке, с музыкой впереди и санитарным отрядом позади, отправились в город и прошли по Александровской улице. Там они разбились на отдельные группы и рассыпались по боковым улицам и переулкам, сплошь населенным евреями. Погром проходил в субботу, когда евреи отмечали шаббат."Правоверные евреи с утра отправились в синагогу, где помолились, а затем, вернувшись домой, сели за трапезу. Многие, согласно установившемуся обычаю, после субботнего обеда легли спать.Рассыпавшиеся по еврейским улицам казаки группами от 5 до 15 чел. с совершенно спокойными лицами входили в дома, вынимали шашки и начали резать бывших в доме евреев, не различая ни возраста, ни пола", — сообщается в докладе Гиллерсона.Погромщики зарубили пытавшегося образумить их православного священника Климентия Васильевича Качуровского, который, однако, успел спрятать еврейских детей от расправы. "По ошибке", по словам коменданта Киверчука, подверглись нападению военнослужащих и несколько христианских жилищ.По словам свидетеля Шенкмана, казаки убили на улице около дома его младшего брата, а затем ворвались в дом и раскололи череп его матери. Прочие члены семьи спрятались под кроватями, но, когда его маленький братишка увидел смерть матери, он вылез из-под кровати и стал целовать её труп. Казаки начали рубить ребенка. Тогда старик-отец не вытерпел и также вылез из-под кровати, и один из казаков убил его двумя выстрелами. Затем они подошли к кроватям и начали колоть лежащих под ними. Сам он случайно уцелел.А вот как описывал происшедшее один из петлюровцев, ставший потом классиком украинской советской литературы, Владимир Сосюра:"Старшины говорили, что это евреи сагитировали белгородцев (поддержавших восстание солдат Белгородского полка — В.С.). Говорили, что казаки первого куреня поклялись под флагом денег не брать, а только резать. Они пошли в город и вырезали почти всю проскуровскую еврейскую бедноту. Портных и сапожников. В буржуазные кварталы они не заглядывали. Был один казак, который знал еврейский язык. Он подходил с товарищами к запертой двери и обращался к перепуганным жителям на еврейском языке. Ему открывали…Одной гимназистке воткнули между ног штык… А расстреливали так: стреляют и смотрят не так, чтобы попасть смертельно, а как-нибудь, дают залп и наперегонки бегут к еще живым расстрелянным. И хватают из одежды то, что перед залпом каждый наметил на своей жертве" (Володимир Сосюра, "Третя рота", К., "Знання", 2010).К вечеру погром в Проскурове сбавил интенсивность и перешёл в соседнее местечко Фельштин.По распоряжению Семесенко жертвы субботней резни должны были быть погребены в понедельник. Таким образом, погибшие оставались в домах и валялись на улицах с субботы до понедельника.17 февраля с утра многочисленные крестьянские подводы с останками направились к еврейскому кладбищу.На кладбище появились мародёры, которые под разными предлогами подходили к трупам, ощупывали их и грабили. Находили женщин с отрезанными на руках пальцами, на которых, очевидно, были кольца. Заполнение братских могил длилось до позднего вечера.В 1926 году в Проскурове поставили памятник жертвам погрома, который стоит до сих пор.По приблизительному подсчёту Гиллерсона, в Проскурове и в его окрестностях было всего убито свыше 1200 человек, кроме этого, умерла половина из более 600 раненых.Сразу после погрома вышел "Наказ по Запорожской Казацкой Бригаде Украинского Республиканского Войска имени Головного Атамана Петлюры" от 16 февраля 1919 года, изданный в Проскурове атаманом Семесенко. В нем говорилось:"Предлагаю населению прекратить свои анархические взрывы, поскольку с вами у меня достаточно сил бороться; это более всего относится к жидам".В том же наказе Семесенко приказывает в трехдневный срок переписать все вывески по-украински:"Чтобы я ни одной московской вывески не видел. Вывески должны быть написаны литературно, заклейка букв строго воспрещается. Виновные в этом будут предаваться военному суду".В тот же день был выпущен и другой наказ. В нём Семесенко извещает, что "в ночь с 14 на 15 февраля какие-то неизвестные бессовестные, нечестные люди подняли восстание против существующей власти. Люди эти, по имеющимся сведениям, принадлежат к еврейской нации и хотели забрать в свои руки власть, чтобы произвести путаницу в государственном аппарате и повести столь много перестрадавшую Украину к анархии и беспорядку. Были приняты самые решительные меры, чтобы восстание было подавлено. Возможно, что между жертвами есть много невинных, так как ничто не может быть без ошибки. Но кровь их должна пасть проклятием на тех, которые проявили себя провокаторами и авантюристами".Для расследования погрома из Каменца в Проскуров была командирована комиссия. Но Семесенко, как показывает свидетель, гласный городской думы Верхола, эту комиссию расформировал и назначил свою комиссию для расследования не погрома, а… большевистского выступления.Одним из наиболее деятельных членов этой самой комиссии оказался гайдамак Рохманенко, настоящая фамилия которого была Рохман. Будучи евреем, он поступил, по его собственным словам, в гайдамаки в качестве добровольца. Он арестовывал преимущественно сыновей богатых родителей и через еврея Прозера, у которого он проживал на квартире, получал за них выкуп.Верхола произвел обыск у Рохманенко, отобрал у него 18 тыс. рублей наличными, арестовал его и на допросе принудил сознаться в шантажах и вымогательствах.Следственное производство велось вяло, хотя имена погромщиков были хорошо известны и комиссии, и городской общественности. Рохманенко, будучи в тюрьме, хвастал, что никто не смеет предать его суду, что он скоро будет свободен и жестоко отомстит своим врагам.Когда началась эвакуация петлюровцев из Проскурова, решено было перевести Рохманенко из общей тюрьмы в другое место, так как опасались, что его друзья его освободят и увезут. Тогда кто-то из личной мести его застрелил.Как отнесся к действиям Семесенко и его подчиненным Симон Петлюра?Ответ на этот вопрос содержится в архиве еврейского историка уроженца Полтавы Ильи Чериковера. Атташе Датского Красного Креста Хенрик Пржановский добился аудиенции у Петлюры, "во время которой Семесенко ворвался в комнату с возгласом: "Согласно приказу Верховного Атамана, я начал погром в 12:00 дня. Четыре тысячи зарегистрированных евреев уничтожено". С. Петлюра был очень смущен, бросил на Семесенко злобный взгляд и попытался перевести разговор на тему о большевистском восстании в городе. Стоя у стола, он спросил: "Чего большевики хотели?" И опять Семесенко, не уловив хода С.Петлюры, ответил: "Евреи ничего не хотели". С. Петлюра выпроводил Семесенко и попросил Пржановского "забыть то, что он слышал".Сам Петлюра в своей последней книге, изданной за несколько месяцев до смерти, писал:"Когда же вспомнить об украинских жидах, то много из них тоже на большевицкую сторону подались, надеясь, что здесь они наверх выплывут, силу будут иметь, на первые места достучатся. (…) Так вот много жидов, а особенно молодых — сопливых, побольшевичились и коммунистами сделались".Как же относятся к этому событию современные националисты?Издание Depo.Хмельницкий пишет так: "Провокация большевиками евреев к вооруженной борьбе против УНР повлекла восприятие евреев как антиукраинской силы. Инициаторы восстания бежали, а пострадало мирное еврейское население".В апологетической литературе можно встретить упоминание о том, что Петлюра расстрелял Семесенко. Да, расстрелял, но вовсе не за погром, а за кражу казенных денег. В общем, борьба с коррупцией, как и сегодня, превыше межнационального согласия.Сам Петлюра, как известно, был застрелен в Париже евреем Самуилом Шварцбардом, который был родом из Проскурова.Проскуров же был переименован в Хмельницкий – известно, что Хмельниччина сопровождалось массовым избиением еврейского населения.

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