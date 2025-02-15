России не стоит верить тому, что “американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом” — Краснов
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину
Президент США Дональд Трамп готов выслушать Россию, готов с ней торговаться, но принять ее условия — нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
“Даже любые договоренности и даже подписанные договоры с Трампом — это еще не залог долгого, устойчивого, выгодного России мира. Наш президент не раз рассказывал, как "западные партнеры" водили нас за нос, а то и прямо обманывали. Надеяться сейчас, что американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом, верным своему слову, по меньшей мере наивно”, — заявил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий отметил, что о статусе новоприобретенных территорий России во время предвыборной кампании президента США заявляли и “суррогаты” Трампа.
По словам политолога, Россия воюет вовсе не за территории, вопрос стоит о конфигурации будущего мира и о безопасности России в нем.
Подробнее об этом в интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
13 февраля, 10:19"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и ТрампаЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте прокомментировал телефонный разговор, состоявшийся между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом