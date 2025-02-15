https://ukraina.ru/20250215/1061072790.html

России не стоит верить тому, что “американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом” — Краснов

России не стоит верить тому, что “американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом” — Краснов - 15.02.2025 Украина.ру

России не стоит верить тому, что “американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом” — Краснов

Президент США Дональд Трамп готов выслушать Россию, готов с ней торговаться, но принять ее условия — нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-02-15T06:15

2025-02-15T06:15

2025-02-15T06:15

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В заключении своего ответа, Краснов отметил, что у России нет никаких оснований полагать, что Москва и Вашингтон договорятся на основаниях ранее озвученных условиях России, так как ничего из них Трамп ни дать, ни гарантировать не может.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий отметил, что о статусе новоприобретенных территорий России во время предвыборной кампании президента США заявляли и “суррогаты” Трампа.По словам политолога, Россия воюет вовсе не за территории, вопрос стоит о конфигурации будущего мира и о безопасности России в нем.Подробнее об этом в интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником ТрампаПолный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины

https://ukraina.ru/20250213/1061039972.html

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новости, россия, сша, москва, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, переговоры