России не стоит верить тому, что “американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом” — Краснов - 15.02.2025 Украина.ру
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России не стоит верить тому, что “американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом” — Краснов
России не стоит верить тому, что “американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом” — Краснов - 15.02.2025 Украина.ру
России не стоит верить тому, что “американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом” — Краснов
Президент США Дональд Трамп готов выслушать Россию, готов с ней торговаться, но принять ее условия — нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-02-15T06:15
2025-02-15T06:15
новости
россия
сша
москва
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
переговоры
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В заключении своего ответа, Краснов отметил, что у России нет никаких оснований полагать, что Москва и Вашингтон договорятся на основаниях ранее озвученных условиях России, так как ничего из них Трамп ни дать, ни гарантировать не может.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий отметил, что о статусе новоприобретенных территорий России во время предвыборной кампании президента США заявляли и “суррогаты” Трампа.По словам политолога, Россия воюет вовсе не за территории, вопрос стоит о конфигурации будущего мира и о безопасности России в нем.Подробнее об этом в интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником ТрампаПолный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
https://ukraina.ru/20250213/1061039972.html
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сша
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, москва, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, США, Москва, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры

России не стоит верить тому, что “американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом” — Краснов

06:15 15.02.2025
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент США Дональд Трамп готов выслушать Россию, готов с ней торговаться, но принять ее условия — нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
“Даже любые договоренности и даже подписанные договоры с Трампом — это еще не залог долгого, устойчивого, выгодного России мира. Наш президент не раз рассказывал, как "западные партнеры" водили нас за нос, а то и прямо обманывали. Надеяться сейчас, что американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом, верным своему слову, по меньшей мере наивно”, — заявил собеседник издания.
В заключении своего ответа, Краснов отметил, что у России нет никаких оснований полагать, что Москва и Вашингтон договорятся на основаниях ранее озвученных условиях России, так как ничего из них Трамп ни дать, ни гарантировать не может.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий отметил, что о статусе новоприобретенных территорий России во время предвыборной кампании президента США заявляли и “суррогаты” Трампа.
По словам политолога, Россия воюет вовсе не за территории, вопрос стоит о конфигурации будущего мира и о безопасности России в нем.
Подробнее об этом в интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Полный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
 
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Заголовок открываемого материала
06:15России не стоит верить тому, что “американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом” — Краснов
06:00Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп
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