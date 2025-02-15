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Международные туры с протянутой рукой и мечты о ЗаЭС. Что происходит в Запорожье

Международные туры с протянутой рукой и мечты о ЗаЭС. Что происходит в Запорожье - 15.02.2025 Украина.ру

Международные туры с протянутой рукой и мечты о ЗаЭС. Что происходит в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье СМИ и националисты в эти дни активно обсуждают формат возможной сделки между РФ и новой администрацией США.

2025-02-15T08:15

2025-02-15T08:15

2025-02-15T08:15

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Практически все они выражают уверенность, что сам город останется за Украиной, и гадают лишь, какой кусок подконтрольной РФ территории получится откусить. Одни уверены, что Зеленскому удастся выторговать ЗаЭС с Энергодаром, другие же строят планы на репрессии, которые они смогли развернуть в Бердянске и Мелитополе.Суды Запорожья в ежедневном режиме штампуют приговоры против жителей региона, которых обвиняют в "госизмене" за сотрудничество с РФ. Традиционный приговор – 15 лет с конфискацией. Только на этой неделе такой приговор получили около десятка бывших украинских полицейских, перешедших на сторону РФ.Однако определенную тревогу у украинских властей Запорожья вызывает информация о стягивании российских войск в район Гуляйполя, Орехова и Токмака, что некоторые считают подготовкой к наступлению в этом регионе. Они отмечают, что за последние три года перемещения такого количества техники на этом направлении не наблюдалось.Определенную панику среди националистов в Запорожье на текущей неделе вызвал тот факт, что компания McDonald’s начала вывозить из города свое оборудование и мебель (заведения были закрыты ранее). В компании объясняют свое решение лишь беспокойством о своем имуществе, которое в Запорожье некому охранять.На этой неделе в Запорожье привезли американского историка из Йельского университета Тимоти Снайдера, показав ему оборудованные в подземелье школы, чтобы продемонстрировать, в каких условиях приходится учиться детям из-за "российской агрессии". Украинские власти продолжают таскать на Украину знаменитостей, которые должны на Западе пиарить режим Зеленского. Только недавно стало известно, что голливудские звезды, включая Анджелину Джоли, приезжавшие пиарить Зеленского, получали за свой визит миллионные гонорары из фондов, которые предназначались на помощь беженцам.Тимоти Снайдер известен, как критик Советского Союза, "советского тоталитаризма", а в 2022 году он договорился до того, что назвал современную РФ "фашистским государством". Такой вывод он сделал на основании именно того, что в России большое внимание уделяют памяти борцов с фашизмом периода Великой отечественной войны и не согласны с "западными демократиями". В Запорожье Тимоти Снайдер в очередной раз обвинил Россию в целенаправленных обстрелах школ, хотя с 2022 многие из них специально используются для размещения украинских военнослужащих, чему была масса документальных подтверждений.Вероятно, визит Снайдера обошелся западным фондам дешевле Анджелины Джоли, но свой гонорар он отработал.Однако не только американские звезды и "борцы с тоталитаризмом" едут на Украину. Есть и обратный поток – запорожские чиновники выводят деньги и скупают недвижимость в США, если достаточно ретиво произносят антироссийские фразы. На этой неделе стало известно, что заместитель Запорожского областного совета Владислав Куценко обзавелся элитным жильем в Майями-бич, записав его на имя жены, сообщает Запорожский центр расследований.В прошлом году Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинила Куценко во взяточничестве, но потом за него был внесен залог в размере 3 миллионов гривен, а на этой неделе ему позволили вернуться на рабочее место и продолжать исполнять свои обязанности.Прочие члены областного совета Запорожья тоже хотели бы приобрести такое жилье, поэтому на этой неделе большая делегация вылетела в США выпрашивать денег. Офис президента Украины с 2022 года направляет региональные делегации по западным странам, чтобы те смогли выцыганить денег, а потом оставить себе лишь их часть "на региональное развитие". Запорожская делегация в Пенсильвании и Колорадо смогла получить финансовую помощь от украинской диаспоры, а также определенную сумму "на реабилитацию ветеранов" от властей этих штатов.Меморандумы о сотрудничестве с региональными властями в США были подписаны еще в прошлом году, а украинские эксперты надеются, что на этом уровне они смогут частично покрыть финансирование Украины, если федеральные власти Вашингтона урежут помощь Киеву.Наглость украинских просителей, которые считают, что им все должны, иногда вызывает протесты у западных чиновников. На днях власти Запорожья выразили претензии в адрес Австрии, которая, якобы не дает денег на восстановление. Почетный консул этой страны заявил, что Австрия хотя и обязалась в 2022 году участвовать в восстановлении Запорожья, но речь "не шла о масштабных проектах"."Европейцы – реалисты, поэтому не будут вкладываться в то, что завтра может разрушить ракета. Не стоит думать, что у Европы бесконечный запас денег, ведь там и своих проблем достаточно", - заявил австрийский почетный консул.Своеобразно в Запорожье в этом году стали трактовать День святого Валентина, ставший последнее время чуть ли не национальным праздником. Вот только вместо плюшевых мишек и красных сердечек в городе 14 февраля усилили националистическую агитацию.Школы и общественные учреждения увесили плакатами и прочими агитационными материалами с призывами в День влюбленных "любить Украину", "любить ВСУ" и портретами Зеленского. Иные формы любви как бы даже не подразумеваются. В театрах Запорожья преобладают постановки о "любви к ВСУ", сопровождающиеся сбором средств. Однако кафе и рестораны стоят пустыми, жалуются местные предприниматели. Редкая пара влюбленных в условиях террора ТЦК (военкомов) решит провести романтический вечер в общественном месте.О том, что происходит в другом знаменитом городе Украины - в статье Дмитрия Ковалевича Опустевший город и банды "людоловов". Что происходит в Одессе

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, запорожье, россия, украина, владимир зеленский, запорожская аэс, сша, приговоры, всу