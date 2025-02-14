https://ukraina.ru/20250214/1061088966.html
Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога. Конференция "Украинское досье"
Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога. Конференция "Украинское досье" - 14.02.2025 Украина.ру
Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога. Конференция "Украинское досье"
Участники: Украина.ру, 14.02.2025
2025-02-14T16:06
2025-02-14T16:06
2025-02-14T16:07
видео
россия
миа "россия сегодня"
владимир корнилов
андрей суздальцев
олег матвейчев
сша
сво
спецоперация
война
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Участники: - депутат Государственной Думы ФС РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ; - политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ; - колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ; - глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН. Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога. Конференция "Украинское досье"
16:06 14.02.2025 (обновлено: 16:07 14.02.2025)
- депутат Государственной Думы ФС РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.
Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.