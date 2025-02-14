Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога. Конференция "Украинское досье" - 14.02.2025 Украина.ру
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Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога. Конференция "Украинское досье"
Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога. Конференция "Украинское досье" - 14.02.2025 Украина.ру
Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога. Конференция "Украинское досье"
Участники: Украина.ру, 14.02.2025
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россия
миа "россия сегодня"
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сша
сво
спецоперация
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Участники: - депутат Государственной Думы ФС РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ; - политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ; - колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ; - глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН. Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
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видео, россия, миа "россия сегодня", владимир корнилов, андрей суздальцев, олег матвейчев, сша, сво, спецоперация, война, конфликт, боевые действия, искандер хисамов, иван лизан, корнилов, госдума, переговоры, диалог, мир, украинское досье, политика, конференция, видео
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Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога. Конференция "Украинское досье"

16:06 14.02.2025 (обновлено: 16:07 14.02.2025)
 
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Участники:
- депутат Государственной Думы ФС РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.
Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
 
ВидеоРоссияМИА "Россия сегодня"Владимир КорниловАндрей СуздальцевОлег МатвейчевСШАСВОСпецоперациявойнаконфликтбоевые действияИскандер ХисамовИван ЛизанКорниловГосдумапереговорыдиалогмирУкраинское Досьеполитикаконференция
 
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