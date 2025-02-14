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Медведев объяснил призыв Шольца о ЧС из-за ситуации на Украине

Медведев объяснил призыв Шольца о ЧС из-за ситуации на Украине - 14.02.2025 Украина.ру

Медведев объяснил призыв Шольца о ЧС из-за ситуации на Украине

Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ситуацией на территории Украины главным образом продиктован выборами в бундестаг. Об этом написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте

2025-02-14T10:58

2025-02-14T10:58

2025-02-14T10:58

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"Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории бывшей Украины", - написал Медведев.По его словам, на самом деле заявление Шольца продиктовано двумя факторами."Желанием выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса (президента США) Дональда Трампа в Европе. И главное – выборами в бундестаг, где у СДПГ, казалось бы, нет шансов против ХДС/ХСС Мерца. Распадающаяся Украина тут вполне вторична", - считает Медведев.Ранее Шольц в соцсети Х призвал бундестаг рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения из-за высказываний представителей США по Украине. Это решение необходимо Германии, уточнил немецкий лидер, для выработки нового подхода к сложившейся ситуации.Подробнее - в материале "Электрошок" и чрезвычайное положение: что придумали Макрон и Шольц для поддержки Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, олаф шольц, дмитрий медведев, сша, германия, совбез