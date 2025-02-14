ВСУ приехали и быстро умерли: Полищук рассказал, как ВС РФ добивают врага в Черкасской Конопельке - 14.02.2025 Украина.ру
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ВСУ приехали и быстро умерли: Полищук рассказал, как ВС РФ добивают врага в Черкасской Конопельке
ВСУ приехали и быстро умерли: Полищук рассказал, как ВС РФ добивают врага в Черкасской Конопельке - 14.02.2025 Украина.ру
ВСУ приехали и быстро умерли: Полищук рассказал, как ВС РФ добивают врага в Черкасской Конопельке
Сейчас российские войска добивают ВСУ в Черкасской Конопельке. Это был "вытянутый палец", обжатый со всех сторон и рассекавшийся рекой. Та часть украинских военных, которая переправилась за речку, уже уничтожена. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2025-02-14T05:45
2025-02-14T05:45
новости
россия
курская область
александр полищук
контрнаступление
оборона
блогер
всу
бои
военная техника
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В целом в Курской области российские военные по-прежнему позволяют врагу загонять свою бронетехнику и личный состав в огневые мешки, сообщил эксперт.Там размещают наблюдательные посты и минимальные силы закрепления, которые при подходе противника вызовут соответствующие огневые средства, уточнил историк."Ну въехала туда колонна ВСУ. И что? 6-го приехали, 8-го все умерли. Зачем преподносить это как и "нерасторопность российского командования"? Для вас стали настолько рутинными наши победы, что эти безумные действия противника (за несколько дней потерь 50 единиц бронетехники в составе двух батальонно-тактических групп) похлеще Украины выдаете за перемогу?" — обратился к блогерам эксперт.Он уточнил, что это был "вытянутый палец", обжатый со всех сторон и рассекавшийся рекой. Та часть солдат ВСУ, которая переправилась за речку, уже уничтожена. В Черкасской Конопельке врага уже добивают ВС РФ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, александр полищук, контрнаступление, оборона, блогер, всу, бои, военная техника, бронетехника, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Александр Полищук, контрнаступление, оборона, блогер, ВСУ, бои, военная техника, бронетехника, СВО, Спецоперация

ВСУ приехали и быстро умерли: Полищук рассказал, как ВС РФ добивают врага в Черкасской Конопельке

05:45 14.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Сейчас российские войска добивают ВСУ в Черкасской Конопельке. Это был "вытянутый палец", обжатый со всех сторон и рассекавшийся рекой. Та часть украинских военных, которая переправилась за речку, уже уничтожена. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В целом в Курской области российские военные по-прежнему позволяют врагу загонять свою бронетехнику и личный состав в огневые мешки, сообщил эксперт.
"И меня удивляют комментарии наших военблогеров по поводу того, что ВСУ 6 февраля смогли на какое-то время занять Черкасскую Конопельку. Мы же прекрасно понимаем, что в населенных пунктах не будет сидеть многочисленный гарнизон", — указал Полищук.
Там размещают наблюдательные посты и минимальные силы закрепления, которые при подходе противника вызовут соответствующие огневые средства, уточнил историк.
"Ну въехала туда колонна ВСУ. И что? 6-го приехали, 8-го все умерли. Зачем преподносить это как и "нерасторопность российского командования"? Для вас стали настолько рутинными наши победы, что эти безумные действия противника (за несколько дней потерь 50 единиц бронетехники в составе двух батальонно-тактических групп) похлеще Украины выдаете за перемогу?" — обратился к блогерам эксперт.
Он уточнил, что это был "вытянутый палец", обжатый со всех сторон и рассекавшийся рекой. Та часть солдат ВСУ, которая переправилась за речку, уже уничтожена. В Черкасской Конопельке врага уже добивают ВС РФ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
Леонков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
12 февраля, 17:34
Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТОЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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