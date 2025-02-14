ВСУ приехали и быстро умерли: Полищук рассказал, как ВС РФ добивают врага в Черкасской Конопельке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Сейчас российские войска добивают ВСУ в Черкасской Конопельке. Это был "вытянутый палец", обжатый со всех сторон и рассекавшийся рекой. Та часть украинских военных, которая переправилась за речку, уже уничтожена. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В целом в Курской области российские военные по-прежнему позволяют врагу загонять свою бронетехнику и личный состав в огневые мешки, сообщил эксперт.
"И меня удивляют комментарии наших военблогеров по поводу того, что ВСУ 6 февраля смогли на какое-то время занять Черкасскую Конопельку. Мы же прекрасно понимаем, что в населенных пунктах не будет сидеть многочисленный гарнизон", — указал Полищук.
Там размещают наблюдательные посты и минимальные силы закрепления, которые при подходе противника вызовут соответствующие огневые средства, уточнил историк.
"Ну въехала туда колонна ВСУ. И что? 6-го приехали, 8-го все умерли. Зачем преподносить это как и "нерасторопность российского командования"? Для вас стали настолько рутинными наши победы, что эти безумные действия противника (за несколько дней потерь 50 единиц бронетехники в составе двух батальонно-тактических групп) похлеще Украины выдаете за перемогу?" — обратился к блогерам эксперт.
Он уточнил, что это был "вытянутый палец", обжатый со всех сторон и рассекавшийся рекой. Та часть солдат ВСУ, которая переправилась за речку, уже уничтожена. В Черкасской Конопельке врага уже добивают ВС РФ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
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