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Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа
Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа - 13.02.2025 Украина.ру
Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа
Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, передает телеканал Telesur
2025-02-13T09:50
2025-02-13T09:50
2025-02-13T09:50
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"Президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом Соединенных Штатов, и они говорили о мире и новых отношениях... Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа", - сказал политик.Накануне Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Трамп отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Зеленского, а также указал, что на Украине нужно проводить выборы руководства.Позднее Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который сообщил, что стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине.Подробнее - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, украина, венесуэла, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Россия, Дональд Трамп, Украина, Венесуэла, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа
Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, передает телеканал Telesur
"Президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом Соединенных Штатов, и они говорили о мире и новых отношениях... Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа", - сказал политик.
Накануне Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине
.
Трамп отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Зеленского
, а также указал, что на Украине
нужно проводить выборы руководства.
Позднее Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который сообщил, что стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине.