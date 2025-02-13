Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа - 13.02.2025 Украина.ру
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Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа
Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа - 13.02.2025 Украина.ру
Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа
Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, передает телеканал Telesur
2025-02-13T09:50
2025-02-13T09:50
новости
россия
дональд трамп
украина
венесуэла
владимир путин
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"Президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом Соединенных Штатов, и они говорили о мире и новых отношениях... Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа", - сказал политик.Накануне Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Трамп отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Зеленского, а также указал, что на Украине нужно проводить выборы руководства.Позднее Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который сообщил, что стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине.Подробнее - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, украина, венесуэла, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Россия, Дональд Трамп, Украина, Венесуэла, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа

09:50 13.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В.Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В.Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, передает телеканал Telesur
"Президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом Соединенных Штатов, и они говорили о мире и новых отношениях... Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа", - сказал политик.
Накануне Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Трамп отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Зеленского, а также указал, что на Украине нужно проводить выборы руководства.
Позднее Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который сообщил, что стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине.
Подробнее - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДональд ТрампУкраинаВенесуэлаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
10:51"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине
10:33ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины
10:19"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа
09:57ВСУ обстреляли российскую колонну, шедшую на встречу с МАГАТЭ
09:50Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа
09:41Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT
09:28Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
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07:34Ермак заверил, что Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы по завершению конфликта
07:16Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине
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