Главное за ночь 13 февраля - 13.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 13 февраля
Главное за ночь 13 февраля - 13.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 13 февраля
ВС РФ продолжают поражать объекты противника на Украине. Ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Полтаве, Харькове, а также в Днепропетровской, Киевской,... Украина.ру, 13.02.2025
2025-02-13T08:06
2025-02-13T08:06
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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на Украине. Ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Полтаве, Харькове, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.Российская ПВО уничтожила 83 украинских дрона за минувшую ночь, — Минобороны РФ. Над Белгородской областью было сбито 37 БПЛА, по 12 - над Курской и Липецкой, девять - над Тверской, по три - над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской, один - над Ростовской областями.На фоне атаки украинских БПЛА в Липецке было нарушено энергоснабжение, его уже восстановили, — губернатор.Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, информировал глава региона.Диверсанта, работавшего на украинскую военную разведку, задержали в Донецке, сообщили в УФСБ по ДНР.Главным союзникам США в Европе заранее не сообщали о телефонном разговоре Путина и Трампа, пишет Bloomberg.Китайские чиновники направили Штатам предложение провести саммит лидеров США и России и содействовать миротворчеству после возможного договора по Украине, — WSJ.Подробнее о разговоре Трампа и Путина - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Главное за ночь 13 февраля

08:06 13.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на Украине. Ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Полтаве, Харькове, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Российская ПВО уничтожила 83 украинских дрона за минувшую ночь, — Минобороны РФ. Над Белгородской областью было сбито 37 БПЛА, по 12 - над Курской и Липецкой, девять - над Тверской, по три - над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской, один - над Ростовской областями.
На фоне атаки украинских БПЛА в Липецке было нарушено энергоснабжение, его уже восстановили, — губернатор.
Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, информировал глава региона.
Диверсанта, работавшего на украинскую военную разведку, задержали в Донецке, сообщили в УФСБ по ДНР.
Главным союзникам США в Европе заранее не сообщали о телефонном разговоре Путина и Трампа, пишет Bloomberg.
Китайские чиновники направили Штатам предложение провести саммит лидеров США и России и содействовать миротворчеству после возможного договора по Украине, — WSJ.
Подробнее о разговоре Трампа и Путина - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
08:54Военнослужащих ВСУ возмутили условия нового контракта для молодежи — СМИ
08:27ЕС признал преимущество ВС РФ в живой силе и эффективность оборонпрома России - Bloomberg
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07:34Ермак заверил, что Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы по завершению конфликта
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