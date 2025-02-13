https://ukraina.ru/20250213/1061036956.html

Главное за ночь 13 февраля

Главное за ночь 13 февраля - 13.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 13 февраля

ВС РФ продолжают поражать объекты противника на Украине. Ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Полтаве, Харькове, а также в Днепропетровской, Киевской,... Украина.ру, 13.02.2025

2025-02-13T08:06

2025-02-13T08:06

2025-02-13T08:06

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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на Украине. Ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Полтаве, Харькове, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.Российская ПВО уничтожила 83 украинских дрона за минувшую ночь, — Минобороны РФ. Над Белгородской областью было сбито 37 БПЛА, по 12 - над Курской и Липецкой, девять - над Тверской, по три - над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской, один - над Ростовской областями.На фоне атаки украинских БПЛА в Липецке было нарушено энергоснабжение, его уже восстановили, — губернатор.Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, информировал глава региона.Диверсанта, работавшего на украинскую военную разведку, задержали в Донецке, сообщили в УФСБ по ДНР.Главным союзникам США в Европе заранее не сообщали о телефонном разговоре Путина и Трампа, пишет Bloomberg.Китайские чиновники направили Штатам предложение провести саммит лидеров США и России и содействовать миротворчеству после возможного договора по Украине, — WSJ.Подробнее о разговоре Трампа и Путина - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский