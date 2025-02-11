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Для чего нужны "мёртвые души" в тылах ВСУ и зачем Украина идёт на самоубийственные атаки — Ераносян
Для чего нужны "мёртвые души" в тылах ВСУ и зачем Украина идёт на самоубийственные атаки — Ераносян - 11.02.2025 Украина.ру
Для чего нужны "мёртвые души" в тылах ВСУ и зачем Украина идёт на самоубийственные атаки — Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир... Украина.ру, 11.02.2025
2025-02-11T16:57
2025-02-11T16:57
2025-02-11T16:57
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владимир ераносян
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал об успехах России на Курском и Покровском направлениях, о перспективах мирных переговоров и о целях Трампа в мире. 00:32 – Куда пойдут ВС РФ после падения Красноармейска (укр. Покровска); 10:27 – Что происходит на Курском направлении; 14:28 – О новом контрнаступлении ВСУ в Курской области; 17:56 – В чём смысл самоубийственных атак ВСУ в Курской области? 19:40 – О мирных переговорах и требованиях России. В интервью упоминается *движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России; ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал об успехах России на Курском и Покровском направлениях, о перспективах мирных переговоров и о целях Трампа в мире.
00:32 – Куда пойдут ВС РФ после падения Красноармейска (укр. Покровска);
10:27 – Что происходит на Курском направлении;
14:28 – О новом контрнаступлении ВСУ в Курской области;
17:56 – В чём смысл самоубийственных атак ВСУ в Курской области?
19:40 – О мирных переговорах и требованиях России.
В интервью упоминается *движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России;
ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war
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