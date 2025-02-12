Кремль отреагировал на заявления датской разведки об угрозе от РФ - 12.02.2025 Украина.ру
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Кремль отреагировал на заявления датской разведки об угрозе от РФ
Кремль отреагировал на заявления датской разведки об угрозе от РФ - 12.02.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на заявления датской разведки об угрозе от РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля прокомментировал журналистам заявления датской разведки о том, что если конфликт на Украине завершится, якобы появится возможная угроза для стран НАТО со стороны России
2025-02-12T13:45
2025-02-12T13:45
новости
россия
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"Скорее, это попытка обосновать для своих налогоплательщиков достаточно резкое увеличение военных расходов, чтобы объяснить, почему людям стало тяжелее жить, в том числе и в Дании, нужно говорить все время о некой эфемерной угрозе. Это выбор, наверное, датской разведки", - сказал Песков.Ранее датская разведывательная служба опубликовала отчет, в котором говорится, что в случае прекращения или заморозки конфликта на Украине в течение пяти последующих лет Россия якобы будет в состоянии начать полномасштабный конфликт в Европе при условии, если США не будут вмешиваться. При этом в отчете не приводится доказательств таких выводов.Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, нато, украина, кремль
Новости, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Украина, Кремль

Кремль отреагировал на заявления датской разведки об угрозе от РФ

13:45 12.02.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля прокомментировал журналистам заявления датской разведки о том, что если конфликт на Украине завершится, якобы появится возможная угроза для стран НАТО со стороны России
"Скорее, это попытка обосновать для своих налогоплательщиков достаточно резкое увеличение военных расходов, чтобы объяснить, почему людям стало тяжелее жить, в том числе и в Дании, нужно говорить все время о некой эфемерной угрозе. Это выбор, наверное, датской разведки", - сказал Песков.
Ранее датская разведывательная служба опубликовала отчет, в котором говорится, что в случае прекращения или заморозки конфликта на Украине в течение пяти последующих лет Россия якобы будет в состоянии начать полномасштабный конфликт в Европе при условии, если США не будут вмешиваться.
При этом в отчете не приводится доказательств таких выводов.
Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.
 
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