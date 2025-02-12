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Кремль отреагировал на заявления датской разведки об угрозе от РФ
Кремль отреагировал на заявления датской разведки об угрозе от РФ - 12.02.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на заявления датской разведки об угрозе от РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля прокомментировал журналистам заявления датской разведки о том, что если конфликт на Украине завершится, якобы появится возможная угроза для стран НАТО со стороны России
2025-02-12T13:45
2025-02-12T13:45
2025-02-12T13:45
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"Скорее, это попытка обосновать для своих налогоплательщиков достаточно резкое увеличение военных расходов, чтобы объяснить, почему людям стало тяжелее жить, в том числе и в Дании, нужно говорить все время о некой эфемерной угрозе. Это выбор, наверное, датской разведки", - сказал Песков.Ранее датская разведывательная служба опубликовала отчет, в котором говорится, что в случае прекращения или заморозки конфликта на Украине в течение пяти последующих лет Россия якобы будет в состоянии начать полномасштабный конфликт в Европе при условии, если США не будут вмешиваться. При этом в отчете не приводится доказательств таких выводов.Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, дмитрий песков, нато, украина, кремль
Новости, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Украина, Кремль
Кремль отреагировал на заявления датской разведки об угрозе от РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля прокомментировал журналистам заявления датской разведки о том, что если конфликт на Украине завершится, якобы появится возможная угроза для стран НАТО со стороны России