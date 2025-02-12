"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок - 12.02.2025 Украина.ру
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"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок
"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок - 12.02.2025 Украина.ру
"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок
Разрешение на использование порошка из личинок в пищевой промышленности в Европе - следствие санкционной политики Запада в отношении России. Такое мнение 12 февраля в своем телеграм-канале высказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
2025-02-12T10:53
2025-02-12T10:53
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Володин добавил, что европейские политики мотивируют свое решение тем, что это альтернативный источник белка, однако умалчивают, к каким болезням может привести потребление такой добавки в пищу. Он также отметил, что такая мера была принята на фоне протестов европейских фермеров в связи с неподъемными налогами.В понедельник, 10 февраля, в ЕС вступило в силу разрешение использовать в продуктах питания порошок из личинок мучного жука, который теперь признан "новым пищевым продуктом"."Разрешение касается порошка, обработанного ультрафиолетовым светом, полученного из целых, термически обработанных и измельченных личинок желтого мучного червя (Tenebrio molitor)", - пояснили в Еврокомиссии, отметив, что такая добавка позволит обогатить продукт протеином, не меняя его вкусовые качества.Ожидается, что этот экстракт будут использовать при производстве хлеба, макаронных изделий, печенья и консервов в пропорциях 4 грамма порошка из жуков на 100 граммов продукта. Также в Европе обещают обязать производителей писать об этой добавке на этикетке.Тема использования насекомых в промышленных масштабах при производстве продуктов не новая. Евросоюз начал открывать это коно Овертона еще летом 2022 года, когда Еврокомиссия на своих страницах в соцсетях предложила жителям ЕС попробовать в пищу насекомых, подчеркнув, что это безопасно, питательно и помогает сохранить окружающую среду.Пока в качестве съедобных в Европе зарегистрированы три вида насекомых: сверчки, мучной хрущак и саранча."Приятного аппетита!", "Все, европейское печенье и макароны больше не едим", "Интересно, каким будет их следующий шаг? Будут рекламировать, как классно есть людей? Ну а что, белок ведь", - отреагировали пользователи российского сегмента интернета.Тем временем Россия готовится показать на оборонной выставке IDEX-2025 новинки военного производства: Ростех представит в ОАЭ почти новых 200 изделий.
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новости, европа, россия, запад, вячеслав володин, ес, еврокомиссия, госдума, продукты
Новости, Европа, Россия, Запад, Вячеслав Володин, ЕС, Еврокомиссия, Госдума, продукты

"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок

10:53 12.02.2025
 
© Lukasz Michalczyk
© Lukasz Michalczyk
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Разрешение на использование порошка из личинок в пищевой промышленности в Европе - следствие санкционной политики Запада в отношении России. Такое мнение 12 февраля в своем телеграм-канале высказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
"На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности", - написал он.
Володин добавил, что европейские политики мотивируют свое решение тем, что это альтернативный источник белка, однако умалчивают, к каким болезням может привести потребление такой добавки в пищу. Он также отметил, что такая мера была принята на фоне протестов европейских фермеров в связи с неподъемными налогами.
"Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками. И накормить ими людей. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Разведение насекомых требует меньших затрат. <> В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб. Выводы делайте сами", - резюмировал Володин.
В понедельник, 10 февраля, в ЕС вступило в силу разрешение использовать в продуктах питания порошок из личинок мучного жука, который теперь признан "новым пищевым продуктом".
"Разрешение касается порошка, обработанного ультрафиолетовым светом, полученного из целых, термически обработанных и измельченных личинок желтого мучного червя (Tenebrio molitor)", - пояснили в Еврокомиссии, отметив, что такая добавка позволит обогатить продукт протеином, не меняя его вкусовые качества.
Ожидается, что этот экстракт будут использовать при производстве хлеба, макаронных изделий, печенья и консервов в пропорциях 4 грамма порошка из жуков на 100 граммов продукта. Также в Европе обещают обязать производителей писать об этой добавке на этикетке.
Тема использования насекомых в промышленных масштабах при производстве продуктов не новая. Евросоюз начал открывать это коно Овертона еще летом 2022 года, когда Еврокомиссия на своих страницах в соцсетях предложила жителям ЕС попробовать в пищу насекомых, подчеркнув, что это безопасно, питательно и помогает сохранить окружающую среду.
Пока в качестве съедобных в Европе зарегистрированы три вида насекомых: сверчки, мучной хрущак и саранча.
"Приятного аппетита!", "Все, европейское печенье и макароны больше не едим", "Интересно, каким будет их следующий шаг? Будут рекламировать, как классно есть людей? Ну а что, белок ведь", - отреагировали пользователи российского сегмента интернета.
Тем временем Россия готовится показать на оборонной выставке IDEX-2025 новинки военного производства: Ростех представит в ОАЭ почти новых 200 изделий.
 
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