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"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок

"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок - 12.02.2025 Украина.ру

"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок

Разрешение на использование порошка из личинок в пищевой промышленности в Европе - следствие санкционной политики Запада в отношении России. Такое мнение 12 февраля в своем телеграм-канале высказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин

2025-02-12T10:53

2025-02-12T10:53

2025-02-12T10:53

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Володин добавил, что европейские политики мотивируют свое решение тем, что это альтернативный источник белка, однако умалчивают, к каким болезням может привести потребление такой добавки в пищу. Он также отметил, что такая мера была принята на фоне протестов европейских фермеров в связи с неподъемными налогами.В понедельник, 10 февраля, в ЕС вступило в силу разрешение использовать в продуктах питания порошок из личинок мучного жука, который теперь признан "новым пищевым продуктом"."Разрешение касается порошка, обработанного ультрафиолетовым светом, полученного из целых, термически обработанных и измельченных личинок желтого мучного червя (Tenebrio molitor)", - пояснили в Еврокомиссии, отметив, что такая добавка позволит обогатить продукт протеином, не меняя его вкусовые качества.Ожидается, что этот экстракт будут использовать при производстве хлеба, макаронных изделий, печенья и консервов в пропорциях 4 грамма порошка из жуков на 100 граммов продукта. Также в Европе обещают обязать производителей писать об этой добавке на этикетке.Тема использования насекомых в промышленных масштабах при производстве продуктов не новая. Евросоюз начал открывать это коно Овертона еще летом 2022 года, когда Еврокомиссия на своих страницах в соцсетях предложила жителям ЕС попробовать в пищу насекомых, подчеркнув, что это безопасно, питательно и помогает сохранить окружающую среду.Пока в качестве съедобных в Европе зарегистрированы три вида насекомых: сверчки, мучной хрущак и саранча."Приятного аппетита!", "Все, европейское печенье и макароны больше не едим", "Интересно, каким будет их следующий шаг? Будут рекламировать, как классно есть людей? Ну а что, белок ведь", - отреагировали пользователи российского сегмента интернета.Тем временем Россия готовится показать на оборонной выставке IDEX-2025 новинки военного производства: Ростех представит в ОАЭ почти новых 200 изделий.

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новости, европа, россия, запад, вячеслав володин, ес, еврокомиссия, госдума, продукты