https://ukraina.ru/20250212/1061009375.html
"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок
"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок - 12.02.2025 Украина.ру
"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок
Разрешение на использование порошка из личинок в пищевой промышленности в Европе - следствие санкционной политики Запада в отношении России. Такое мнение 12 февраля в своем телеграм-канале высказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
2025-02-12T10:53
2025-02-12T10:53
2025-02-12T10:53
новости
европа
россия
запад
вячеслав володин
ес
еврокомиссия
госдума
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061009088_0:36:907:546_1920x0_80_0_0_276bd6e6822365585b9acbc563f2b2f4.jpg
Володин добавил, что европейские политики мотивируют свое решение тем, что это альтернативный источник белка, однако умалчивают, к каким болезням может привести потребление такой добавки в пищу. Он также отметил, что такая мера была принята на фоне протестов европейских фермеров в связи с неподъемными налогами.В понедельник, 10 февраля, в ЕС вступило в силу разрешение использовать в продуктах питания порошок из личинок мучного жука, который теперь признан "новым пищевым продуктом"."Разрешение касается порошка, обработанного ультрафиолетовым светом, полученного из целых, термически обработанных и измельченных личинок желтого мучного червя (Tenebrio molitor)", - пояснили в Еврокомиссии, отметив, что такая добавка позволит обогатить продукт протеином, не меняя его вкусовые качества.Ожидается, что этот экстракт будут использовать при производстве хлеба, макаронных изделий, печенья и консервов в пропорциях 4 грамма порошка из жуков на 100 граммов продукта. Также в Европе обещают обязать производителей писать об этой добавке на этикетке.Тема использования насекомых в промышленных масштабах при производстве продуктов не новая. Евросоюз начал открывать это коно Овертона еще летом 2022 года, когда Еврокомиссия на своих страницах в соцсетях предложила жителям ЕС попробовать в пищу насекомых, подчеркнув, что это безопасно, питательно и помогает сохранить окружающую среду.Пока в качестве съедобных в Европе зарегистрированы три вида насекомых: сверчки, мучной хрущак и саранча."Приятного аппетита!", "Все, европейское печенье и макароны больше не едим", "Интересно, каким будет их следующий шаг? Будут рекламировать, как классно есть людей? Ну а что, белок ведь", - отреагировали пользователи российского сегмента интернета.Тем временем Россия готовится показать на оборонной выставке IDEX-2025 новинки военного производства: Ростех представит в ОАЭ почти новых 200 изделий.
европа
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061009088_0:0:729:546_1920x0_80_0_0_8609d3c3bb5588f253b619eb9f34e340.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, россия, запад, вячеслав володин, ес, еврокомиссия, госдума, продукты
Новости, Европа, Россия, Запад, Вячеслав Володин, ЕС, Еврокомиссия, Госдума, продукты
"Приятного аппетита!": в Госдуме РФ прокомментировал решение Европы есть порошок из личинок
Разрешение на использование порошка из личинок в пищевой промышленности в Европе - следствие санкционной политики Запада в отношении России. Такое мнение 12 февраля в своем телеграм-канале высказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
"На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности", - написал он.
Володин добавил, что европейские политики мотивируют свое решение тем, что это альтернативный источник белка, однако умалчивают, к каким болезням может привести потребление такой добавки в пищу. Он также отметил, что такая мера была принята на фоне протестов европейских фермеров в связи с неподъемными налогами.
"Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками. И накормить ими людей. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Разведение насекомых требует меньших затрат. <> В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб. Выводы делайте сами", - резюмировал Володин.
В понедельник, 10 февраля, в ЕС вступило в силу разрешение использовать в продуктах питания порошок из личинок мучного жука, который теперь признан "новым пищевым продуктом".
"Разрешение касается порошка, обработанного ультрафиолетовым светом, полученного из целых, термически обработанных и измельченных личинок желтого мучного червя (Tenebrio molitor)", - пояснили в Еврокомиссии, отметив, что такая добавка позволит обогатить продукт протеином, не меняя его вкусовые качества.
Ожидается, что этот экстракт будут использовать при производстве хлеба, макаронных изделий, печенья и консервов в пропорциях 4 грамма порошка из жуков на 100 граммов продукта. Также в Европе обещают обязать производителей писать об этой добавке на этикетке.
Тема использования насекомых в промышленных масштабах при производстве продуктов не новая. Евросоюз начал открывать это коно Овертона еще летом 2022 года, когда Еврокомиссия на своих страницах в соцсетях предложила жителям ЕС попробовать в пищу насекомых, подчеркнув, что это безопасно, питательно и помогает сохранить окружающую среду.
Пока в качестве съедобных в Европе зарегистрированы три вида насекомых: сверчки, мучной хрущак и саранча.
"Приятного аппетита!", "Все, европейское печенье и макароны больше не едим", "Интересно, каким будет их следующий шаг? Будут рекламировать, как классно есть людей? Ну а что, белок ведь", - отреагировали пользователи российского сегмента интернета.
Тем временем Россия готовится показать на оборонной выставке IDEX-2025 новинки военного производства: Ростех представит в ОАЭ почти новых 200 изделий.