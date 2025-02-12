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Российские производители представят на оборонной выставке в ОАЭ 200 новых изделий. Что именно покажут

Российские производители представят на оборонной выставке в ОАЭ 200 новых изделий. Что именно покажут - 12.02.2025 Украина.ру

Российские производители представят на оборонной выставке в ОАЭ 200 новых изделий. Что именно покажут

Предприятия российской государственной корпорации "Ростех" продемонстрируют на оборонной выставке IDEX-2025 в ОАЭ почти новых 200 изделий. Об этом 12 февраля сообщил в интервью агентству РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев

2025-02-12T09:58

2025-02-12T09:58

2025-02-12T10:54

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"Ростех традиционно представит на IDEX "топовую" военную технику, созданную по самым современным требованиям. Свою продукцию в ОАЭ привезли "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников", УВЗ, "Швабе". Это почти 200 различных изделий", - сказал Оздоев, уточнив, что организатором единой российской экспозиции выступит "Рособоронэкспорт".Он также отметил, что вооружение, произведенное в РФ, не теряет популярности в мире, так как российские разработчики имеют беспрецедентный объем информации о реальном опыте применения оружия в боях. Это позволяет оперативно трансформировать технологии, адаптируя оружие под актуальные потребности.Что именно Россия покажет на IDEX-2025Противотанковый комплекс "Корнет" получил дистанционный пульт управления, и теперь его расчет может вести стрельбу из укрытия за десятки метров от комплекса. Некоторые изменения претерпела и управляемая ракета комплекса "Корнет-Э" - стала авиабоеприпасом Х-БПЛА, который используется на ударных дронах.Новые барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э" уже применяются в ходе СВО и успешно уничтожают огневые точки, бронетехнику и системы ПВО противника."Дрон-камикадзе сделан по принципу "просто, но функционально" - его можно выпускать в больших количествах, при этом он наделен качествами высокоточной управляемой ракеты", - уточнил Оздоев.Боевой модуль "Бережок", ожидают в "Ростехе", будет востребован у многих стран на Ближнем Востоке, так как с его помощью можно модернизировать БМП, имеющиеся у них на вооружении. Уточняется, что модуль ставится на боевые машины пехоты, оснащен 30-миллиметровой пушкой, автоматическим гранатометом и комплексом "Корнет".Ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием показывает лучшие качества эргономичности: легкий, удобный, удобно управляемый как правой, так и левой рукой.Он добавил, что оружие создано под патрон 7,62х39 миллиметров и обладает высокой надежностью и точностью, а также "может дооснащаться" навесным оборудованием.Также на IDEX-2025 российские компании впервые покажут модернизированный экспортный танк Т-90МС "Прорыв", зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" и самые разные образцы стрелкового оружия.Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.О других событиях дня - в материале Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликта. Главное на Украине на утро 12 февраля.

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новости, россия, оаэ, ростех, ближний восток, сво, оружие, вооружения, выставка