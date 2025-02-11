https://ukraina.ru/20250211/1060995717.html

Осторожный оптимизм в среднесрочной перспективе: Приднестровье выходит из энергетического кризиса

Осторожный оптимизм в среднесрочной перспективе: Приднестровье выходит из энергетического кризиса - 11.02.2025 Украина.ру

Осторожный оптимизм в среднесрочной перспективе: Приднестровье выходит из энергетического кризиса

В Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) в ближайшие дни станет поступать западный газ, обеспеченный российским кредитом. Об этом 10 февраля сообщил в своем телеграм-канале глава Приднестровья Вадим Красносельский

2025-02-11T18:42

2025-02-11T18:42

2025-02-11T18:42

эксклюзив

приднестровье

молдавия

вадим красносельский

кишинёв

синтетический газ

венгрия

ес

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Он уточнил, что Приднестровье будет снабжаться газом через венгерскую компанию при участии "Молдовагаз"."Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики РФ за помощь", – написал Красносельский.Энергосистема республики стабилизируется, а жители будут обеспечены газом, добавил он.Глава Приднестровья напомнил, что 10 февраля завершилась реализация десятидневного гуманитарного проекта по поставке в Приднестровье европейского газа. Он уточнил, что в рамках этой помощи в республику поступило 26,275 млн кубометров газа, которые были использованы для обеспечения газо-, тепло- и электроснабжения граждан, малого и среднего бизнеса. Красносельский поблагодарил должностных лиц Евросоюза "за оказанное содействие, которое позволило на данном этапе восстановить энергосистему республики".Ранее ЕС предлагал Приднестровью еще 60 млн евро финансовой поддержки для преодоления энергетического кризиса. Однако власти ПМР отказались от этого предложения, так как помощь Евросоюза была обусловлена многократным повышением потребительских тарифов на газ и электроэнергию.Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 11 февраля обвинил Тирасполь, что решение не брать деньги у Евросоюза обусловлено не только экономическими соображениями, но и "давлением России", которая якобы запретила Приднестровью принять помощь Брюсселя."Тирасполь отказался. Россия не разрешает им принять европейскую помощь, опасаясь потерять контроль над регионом. Основное условие, от которого отказался Тирасполь — постепенное повышение потребительских тарифов. В результате они не смогут получить эту помощь, и жители Приднестровья продолжат жить в состоянии неопределенности, опасаясь перебоев с поставками газа", — сказал Речан.При этом он подтвердил, что Молдавия не будет блокировать потоки газа в Приднестровье в рамках сделки с участием венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG, которая работает с западным газом.Взамен Кишинёв требует от Тирасполя выполнения ряда политических условий. Среди них — освобождение политзаключенных, сохранение в сетке вещания на левом берегу Днестра телеканала Moldova 1 и демонтаж установленных в 2022 году Тирасполем КПП на границе с Молдавией.Однако Кишинёв зря надеется, что последнее условие будет выполнено, рассказал в интервью Украина.ру доцент Финансового университета при правительстве России, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.По его словам, благодаря усилиям Кишинёва, ситуация вокруг снабжения ПМР газом стала абсурдной. Сначала Кишинев требовал, чтобы Приднестровье отсоединилось от российского газа и покупало голубое топливо на европейском рынке, но когда стало известно, что Москва выделила Тирасполю помощь, и что возможность закупать газ на европейском рынке стала реальной, Кишинёв стал создавать препятствия и на две недели отложил решение этого вопроса, рассказал эксперт."В итоге пришлось вмешаться Евросоюзу по просьбе того же Тирасполя. При этом Брюссель попытался сыграть в пользу Кишинёва и средства, которые были выделены как гуманитарная помощь, стали поступать через Молдавию. Это дало молдавским властям возможность ставить какие-то условия", — сказал Шорников.Одной из задач Кишинёва было не дать Приднестровью восстановиться полностью, так как гуманитарные поставки предназначались только для жителей республики, но и для промышленных предприятий, отметил эксперт.Однако надолго сохранять эту абсурдную ситуацию, когда потребитель приходит на рынок с деньгами и не может купить то, что ему необходимо, было невозможно, добавил Шорников."Эту ситуацию видел в том числе и Евросоюз. Я думаю, что Кишинёв за небольшие уступки был вынужден согласиться на то, чтобы Тирасполь покупал газ на европейском рынке за российские деньги. Одна из таких уступок — подключение молдавского телеканала Moldova 1 к приднестровским кабельным сетям. В Кишинёве это преподносят как особое достижение, хотя это не так", — продолжил собеседник издания.По его словам, молдавские телеканалы не раз подключались к приднестровским кабельным сетям. Однако условия договоренностей были такие, что Кишинёв тоже пропустит приднестровские телеканалы в молдавские сети, чего он никогда не делал."На самом деле молдавское телевидение никогда не пользовалось особой популярностью в Приднестровье. Кто хотел смотреть молдавские телеканалы, он мог это делать с помощью антенны, сооруженной в домашних условиях. Так что это условная уступка, но Кишинёву нужно было показать, что в результате политического давления на Тирасполь он добился какого-то прогресса", — заявил эксперт.Что касается требования демонтировать установленных Тирасполем в 2022 году контрольно-пропускных пунктов, это ужасная наглость со стороны Кишинёва, так как за разрешение покупать дорогущий европейский газ на российские деньги молдавские власти выдвинули ряд сильных политических условий."Естественно, Кишинёв не самостоятелен в принятии решении, и его политику во многом определяет позиция Брюсселя. Но будем надеется, что до парламентских выборов, которые пройдут в Молдавии в этом году, власти республики не будут обострять ситуацию на приднестровском направлении", — пояснил Шорников.КПаждый раз, когда молдавское руководство провоцирует очередное обострение, оно проигрывает в информационном плане, добавил политолог. Газовый кризис, который произошел в январе этого года, отрицательно сказался на рейтинге правящей партии: из-за многократного увеличения тарифов на электроэнергию многие молдавские избиратели в ней разочаровались."К тому же, без более низких цен на электроэнергию развитие молдавской экономики невозможно. Поэтому для молдавских властей в данный момент не выгодно обострят ситуацию в приднестровском направлении. Это дает повода для осторожного оптимизма в среднесрочной перспективе. Однако, если кому-то из внешних игроков понадобится это обострение, например, для того, чтобы сорвать мирное урегулирование на Украине, Молдавию попытаются поджечь", — подытожил Игорь Шорников.История вопросаПриднестровская Молдавская Республика (ПМР) оказалась в полной газовой блокаде после 1 января этого года, когда из-за нежелания Кишинёва выплачивать долг "Газпрому", российская компания прекратила поставки голубого топлива в Молдавию. С этой же даты Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию.В конце 2024 года руководство "Газпрома" пыталось найти решение для продления поставок газа для нужд Приднестровья, в том числе через Трансбалканский газопровод. Однако Кишинёв увязал вопрос транзита голубого топлива для ПМР с задолженностью за газ перед российской компанией.Молдавия отказалась от закупок российского газа еще в 2022 году, не урегулировав при этом старые задолженности. И хотя страна покупает газ на спотовом рынке, ее население ощутило последствия прекращения поставок газа в ПМР, так как 80% потребностей республики в электроэнергии покрывает Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья.В ПМР на фоне энергетического развивается настоящий гуманитарный кризис. В республике действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.Также материал видеоредакции издания Украина.ру на эту тему: Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков

https://ukraina.ru/20250128/1060612243.html

приднестровье

молдавия

кишинёв

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, приднестровье, молдавия, вадим красносельский, кишинёв, синтетический газ, венгрия, ес