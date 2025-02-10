Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков - 10.02.2025 Украина.ру
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Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков
Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков - 10.02.2025 Украина.ру
Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру спрогнозировал, к чему... Украина.ру, 10.02.2025
2025-02-10T13:35
2025-02-10T13:35
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энергетика
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру спрогнозировал, к чему приведёт торговая инициатива Дональда Трампа с повышением пошлин, а также рассказал о том, насколько серьёзен газовый кризис в Приднестровье. 00:27 - Дополнительные пошлины на канадские энергоносители; 06:04 - Турецкий поток и зависимость ЕС; 09:32 - Про украинский транзит газа из России; 11:11 - Идея с азербайджанским газом; 15:10 - Энергетическая ситуация в Приднестровье. #Юшков #газ #нефть #энергетика #экономика #политика #Трамп #ЕС #Канада #Молдавия #Молдова #Приднестровье #пошлины #санкции #СВО #спецоперация #Украина #Россия #РФ #транзит #добыча #топливо #бензин #трубопровод #Азия #США #импорт #экспорт #поставки #вето #Венгрия #Европа #ЕС #Азербайджан #Евросоюз #война #конфликт #деньги Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, приднестровье, россия, молдавия, дональд трамп, ес, энергетика, экономика, санкции
Видео, Приднестровье, Россия, Молдавия, Дональд Трамп, ЕС, энергетика, экономика, санкции

Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков

13:35 10.02.2025
 
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру спрогнозировал, к чему приведёт торговая инициатива Дональда Трампа с повышением пошлин, а также рассказал о том, насколько серьёзен газовый кризис в Приднестровье.
00:27 - Дополнительные пошлины на канадские энергоносители;
06:04 - Турецкий поток и зависимость ЕС;
09:32 - Про украинский транзит газа из России;
11:11 - Идея с азербайджанским газом;
15:10 - Энергетическая ситуация в Приднестровье.
#Юшков #газ #нефть #энергетика #экономика #политика #Трамп #ЕС #Канада #Молдавия #Молдова #Приднестровье #пошлины #санкции #СВО #спецоперация #Украина #Россия #РФ #транзит #добыча #топливо #бензин #трубопровод #Азия #США #импорт #экспорт #поставки #вето #Венгрия #Европа #ЕС #Азербайджан #Евросоюз #война #конфликт #деньги
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кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
12:49
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