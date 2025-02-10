https://ukraina.ru/20250210/1060954034.html

Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков

Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков - 10.02.2025 Украина.ру

Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру спрогнозировал, к чему... Украина.ру, 10.02.2025

2025-02-10T13:35

2025-02-10T13:35

2025-02-10T13:35

видео

приднестровье

россия

молдавия

дональд трамп

ес

энергетика

экономика

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060953911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f4062bfe4e7f669ce6910a3f13fd8a4.jpg

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру спрогнозировал, к чему приведёт торговая инициатива Дональда Трампа с повышением пошлин, а также рассказал о том, насколько серьёзен газовый кризис в Приднестровье. 00:27 - Дополнительные пошлины на канадские энергоносители; 06:04 - Турецкий поток и зависимость ЕС; 09:32 - Про украинский транзит газа из России; 11:11 - Идея с азербайджанским газом; 15:10 - Энергетическая ситуация в Приднестровье. #Юшков #газ #нефть #энергетика #экономика #политика #Трамп #ЕС #Канада #Молдавия #Молдова #Приднестровье #пошлины #санкции #СВО #спецоперация #Украина #Россия #РФ #транзит #добыча #топливо #бензин #трубопровод #Азия #США #импорт #экспорт #поставки #вето #Венгрия #Европа #ЕС #Азербайджан #Евросоюз #война #конфликт #деньги Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250210/1060951827.html

приднестровье

россия

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, приднестровье, россия, молдавия, дональд трамп, ес, энергетика, экономика, санкции