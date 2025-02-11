https://ukraina.ru/20250211/1060984062.html

Еврокомиссия пообещала "жестко" ответить США на введение ввозных пошлин

Еврокомиссия пообещала "жестко" ответить США на введение ввозных пошлин - 11.02.2025 Украина.ру

Еврокомиссия пообещала "жестко" ответить США на введение ввозных пошлин

Введение Соединёнными Штатами новых ввозных пошлин на сталь и алюминий получат жёсткий ответ из Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

2025-02-11T13:07

2025-02-11T13:07

2025-02-11T13:07

новости

сша

вашингтон

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

джастин трюдо

ес

еврокомиссия

торговая война

пошлина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982709_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d8e717378622a428ad816739a1f6fe0.jpg

Президент США Дональд Трамп в понедельник 10 февраля подписал указ о введении новых ввозных пошлин в размере 25% на сталь и алюминий. Он также санкционировал внедрение нового "североамериканского стандарта" этих товаров, заявив, что они должны производиться на предприятиях США.Евросоюз негативно отреагировал на введение США новых пошлин на импорт. В своём заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила глубокое сожаление в связи с решением официального Вашингтона применить новые пошлины к импорту стали и алюминия из Евросоюза.Урсула фон дер Ляйен не уточнила, когда и как ЕС ответит на протекционистские меры США. Дональд Трамп при подписании указа о введении импортных пошлин заявил, что он не против возможных ответных мер в том числе и со стороны трансатлантических друзей и партнёров.США и страны ЕС состоят во Всемирной торговой организации. При этом они применяют экономические и иные санкции к членам ВТО и другим государствам с неугодными правительствами. Также на эту тему: "Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США

https://ukraina.ru/20250211/1060979971.html

сша

вашингтон

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, джастин трюдо, ес, еврокомиссия, торговая война, пошлина, запад, международные отношения, торговля, металлургия, металл, промышленность, вто, санкции