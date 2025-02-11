Еврокомиссия пообещала "жестко" ответить США на введение ввозных пошлин - 11.02.2025 Украина.ру
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Еврокомиссия пообещала "жестко" ответить США на введение ввозных пошлин
Еврокомиссия пообещала "жестко" ответить США на введение ввозных пошлин - 11.02.2025 Украина.ру
Еврокомиссия пообещала "жестко" ответить США на введение ввозных пошлин
Введение Соединёнными Штатами новых ввозных пошлин на сталь и алюминий получат жёсткий ответ из Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
2025-02-11T13:07
2025-02-11T13:07
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джастин трюдо
ес
еврокомиссия
торговая война
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Президент США Дональд Трамп в понедельник 10 февраля подписал указ о введении новых ввозных пошлин в размере 25% на сталь и алюминий. Он также санкционировал внедрение нового "североамериканского стандарта" этих товаров, заявив, что они должны производиться на предприятиях США.Евросоюз негативно отреагировал на введение США новых пошлин на импорт. В своём заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила глубокое сожаление в связи с решением официального Вашингтона применить новые пошлины к импорту стали и алюминия из Евросоюза.Урсула фон дер Ляйен не уточнила, когда и как ЕС ответит на протекционистские меры США. Дональд Трамп при подписании указа о введении импортных пошлин заявил, что он не против возможных ответных мер в том числе и со стороны трансатлантических друзей и партнёров.США и страны ЕС состоят во Всемирной торговой организации. При этом они применяют экономические и иные санкции к членам ВТО и другим государствам с неугодными правительствами. Также на эту тему: "Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США
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новости, сша, вашингтон, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, джастин трюдо, ес, еврокомиссия, торговая война, пошлина, запад, международные отношения, торговля, металлургия, металл, промышленность, вто, санкции
Новости, США, Вашингтон, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, ЕС, Еврокомиссия, торговая война, пошлина, Запад, международные отношения, торговля, металлургия, металл, промышленность, ВТО, санкции

Еврокомиссия пообещала "жестко" ответить США на введение ввозных пошлин

13:07 11.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / European People's Party
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© commons.wikimedia.org / European People's Party
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Введение Соединёнными Штатами новых ввозных пошлин на сталь и алюминий получат жёсткий ответ из Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп в понедельник 10 февраля подписал указ о введении новых ввозных пошлин в размере 25% на сталь и алюминий. Он также санкционировал внедрение нового "североамериканского стандарта" этих товаров, заявив, что они должны производиться на предприятиях США.
11:13
Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в СШАВесь импорт стали и алюминия США облагается ввозной пошлиной в размере 25%. Решение об этом подписал президент страны Дональд Трамп.
Евросоюз негативно отреагировал на введение США новых пошлин на импорт. В своём заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила глубокое сожаление в связи с решением официального Вашингтона применить новые пошлины к импорту стали и алюминия из Евросоюза.
"Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа, они вызовут жесткие и пропорциональные ответные меры", - заявила глава Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен не уточнила, когда и как ЕС ответит на протекционистские меры США. Дональд Трамп при подписании указа о введении импортных пошлин заявил, что он не против возможных ответных мер в том числе и со стороны трансатлантических друзей и партнёров.
США и страны ЕС состоят во Всемирной торговой организации. При этом они применяют экономические и иные санкции к членам ВТО и другим государствам с неугодными правительствами.
Также на эту тему: "Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США
 
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