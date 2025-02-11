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"Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США

"Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США - 11.02.2025 Украина.ру

"Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США

Канада жёстко и решительно ответит США на применение Вашингтоном к канадскому экспорту стали и алюминия ввозных пошлин в размере 25%, но сделает это при необходимости. Об этом 11 февраля в Париже заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо.

2025-02-11T12:31

2025-02-11T12:31

2025-02-11T12:31

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Премьер-министр Канады отреагировал на решение президента США вести новые ввозные пошлины в размере 25% на сталь и алюминий. Дональд Трамп анонсировал это решение и подписал соответствующие документы."Канадцы ответят твердо и решительно, если это будет необходимо", - заявил Трюдо на полях парижского саммита по искусственному интеллекту.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл на встречу с международными инвесторами в ИИ в Елисейский дворец в рамках Саммита по искусственному интеллекту, сообщило информагенство Reuters. Оно также отметило, что Трюдо назвал новые тарифы США на сталь и алюминий "неприемлемыми".В начале февраля Трюдо заверял в решимости Канады быстро и жёстко ответить на новые 25%-е тарифы Трампа. В ходе пресс-конференции канадский премьер-министр сообщил, что его страна вводит пошлины на товары США стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107 млрд). Доля США во внешней торговле Канады превышает ¾.Ранее на эту тему: "Канадцы несколько озадачены": чествовавший эсэсовца Трюдо отреагировал на решение Трампа

https://ukraina.ru/20250211/1060979971.html

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