"Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США - 11.02.2025 Украина.ру
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"Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США
"Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США - 11.02.2025 Украина.ру
"Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США
Канада жёстко и решительно ответит США на применение Вашингтоном к канадскому экспорту стали и алюминия ввозных пошлин в размере 25%, но сделает это при необходимости. Об этом 11 февраля в Париже заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо.
2025-02-11T12:31
2025-02-11T12:31
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джастин трюдо
дональд трамп
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торговая война
промышленность
металл
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Премьер-министр Канады отреагировал на решение президента США вести новые ввозные пошлины в размере 25% на сталь и алюминий. Дональд Трамп анонсировал это решение и подписал соответствующие документы."Канадцы ответят твердо и решительно, если это будет необходимо", - заявил Трюдо на полях парижского саммита по искусственному интеллекту.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл на встречу с международными инвесторами в ИИ в Елисейский дворец в рамках Саммита по искусственному интеллекту, сообщило информагенство Reuters. Оно также отметило, что Трюдо назвал новые тарифы США на сталь и алюминий "неприемлемыми".В начале февраля Трюдо заверял в решимости Канады быстро и жёстко ответить на новые 25%-е тарифы Трампа. В ходе пресс-конференции канадский премьер-министр сообщил, что его страна вводит пошлины на товары США стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107 млрд). Доля США во внешней торговле Канады превышает ¾.Ранее на эту тему: "Канадцы несколько озадачены": чествовавший эсэсовца Трюдо отреагировал на решение Трампа
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новости, сша, канада, джастин трюдо, дональд трамп, вашингтон, reuters, торговая война, промышленность, металл, металлургия, пошлина, внешняя политика, торговля, международные отношения, запад
Новости, США, Канада, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Вашингтон, Reuters, торговая война, промышленность, металл, металлургия, пошлина, внешняя политика, торговля, международные отношения, Запад

"Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США

12:31 11.02.2025
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / justinpjtrudeau
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / justinpjtrudeau
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Канада жёстко и решительно ответит США на применение Вашингтоном к канадскому экспорту стали и алюминия ввозных пошлин в размере 25%, но сделает это при необходимости. Об этом 11 февраля в Париже заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо.
Премьер-министр Канады отреагировал на решение президента США вести новые ввозные пошлины в размере 25% на сталь и алюминий. Дональд Трамп анонсировал это решение и подписал соответствующие документы.
11:13
Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в СШАВесь импорт стали и алюминия США облагается ввозной пошлиной в размере 25%. Решение об этом подписал президент страны Дональд Трамп.
"Канадцы ответят твердо и решительно, если это будет необходимо", - заявил Трюдо на полях парижского саммита по искусственному интеллекту.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл на встречу с международными инвесторами в ИИ в Елисейский дворец в рамках Саммита по искусственному интеллекту, сообщило информагенство Reuters. Оно также отметило, что Трюдо назвал новые тарифы США на сталь и алюминий "неприемлемыми".
3 февраля, 11:39
"Блестящее будущее, когда начинается боль". Трамп начал тарифную войну, как это отразится на РоссииВ ответ на введение США торговых пошлин в размере 25% на канадские товары, в ряде провинций страны начали вводить ограничения или полный запрет на продажу произведенного в Америке алкоголя. Об этом 3 февраля сообщила местная газета The Globe and Mail
В начале февраля Трюдо заверял в решимости Канады быстро и жёстко ответить на новые 25%-е тарифы Трампа. В ходе пресс-конференции канадский премьер-министр сообщил, что его страна вводит пошлины на товары США стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107 млрд). Доля США во внешней торговле Канады превышает ¾.
Ранее на эту тему: "Канадцы несколько озадачены": чествовавший эсэсовца Трюдо отреагировал на решение Трампа
 
НовостиСШАКанадаДжастин ТрюдоДональд ТрампВашингтонReutersторговая войнапромышленностьметаллметаллургияпошлинавнешняя политикаторговлямеждународные отношенияЗапад
 
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