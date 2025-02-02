https://ukraina.ru/20250202/1060748139.html

"Канадцы несколько озадачены": чествовавший эсэсовца Трюдо отреагировал на решение Трампа

"Канадцы несколько озадачены": чествовавший эсэсовца Трюдо отреагировал на решение Трампа - 02.02.2025 Украина.ру

"Канадцы несколько озадачены": чествовавший эсэсовца Трюдо отреагировал на решение Трампа

Канада повысит пошлины на товары из США в ответ на такие же действия администрации Дональда Трампа. Об этом на пресс-конференции заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо

2025-02-02T10:49

2025-02-02T10:49

2025-02-02T10:50

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Дональд Трамп накануне подписал указы о повышении пошлин на товары из ряда стран. В их числе – Канада, с которой у США особые отношения в торговле, пограничном контроле, военно-техническом и другом сотрудничестве.Согласно указам президента США, импортируемые канадские товары будут облагаться таможенными пошлинами в размере 25%. Канадская нефть будет облагаться пошлиной 10%. Также пошлины 25% вводятся для товаров из Мексики и 10% - на товары из Китая. На долю этих трёх стран приходится около 40% товаров, импортированных США за 2024 год.Трюдо предупреждал Трампа об ответных мерах. Президент США остался непреклонен и обложил новыми пошлинами канадские товары. Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что новые тарифы Вашингтона начнут действовать с 4 февраля.Премьер-министр Канады заверил соотечественников в намерении применить ответные меры к импорту из США. по его словам, Оттава может применить и нетарифные методы воздействия на Вашингтон.Трюдо также призвал соотечественников к импортозамещению и бойкоту товаров из США. В частности, он рекомендовал заменить бурбон ржаным канадским дистиллятом, а также найти аналог апельсиновому соку из южных штатов соседней страны.По словам Трюдо, Канада применит к ряду товаров из США такой же тариф 25%. В стоимостном выражении с товаров из США в бюджет Канады может поступить дополнительно 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд). Канадские пошлины на импорт из США будут вводиться поэтапно.В сентябре 2023 года с участием канадского премьер-министра Джастина Трюдо и украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в парламенте Канады чествовали бывшего ССовца Ярослава Гунько (Хунка). Спикер канадской палаты общин Энтони Рота произнёс речь, назвав ССовца боевым товарищем канадцев во время Второй мировой войны. Трюдо попытался замять скандал, позже заявив, что якобы не был в курсе предстоящего в парламент мероприятия. Он также извинился перед евреями, но не перед русскими.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля

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новости, сша, канада, мексика, джастин трюдо, дональд трамп, владимир зеленский, пошлина, импорт, импортозамещение, торговая война, международные отношения, америка, американцы