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Раскол ОУН: абвер и несчастная любовь

Раскол ОУН: абвер и несчастная любовь - 11.02.2025 Украина.ру

Раскол ОУН: абвер и несчастная любовь

10 февраля 1940 года в Кракове была создана ОУН(р)*, где р — "революционная", которую чаще именуют ОУН(б)* — бандеровская. Забавно, что обозначения ОУН(б)* и ОУН(м)*, не только по буквам, но и по сути совпадают с РСДРП(б) и РСДРП(м). Принципиальное отличие в том, что украинские "большевики" к власти не пришли, хотя сейчас они весомее оппонентов

2025-02-11T16:00

2025-02-11T16:00

2025-02-11T16:00

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В 1937 году бывший офицер УГА Рихард Яры официально стал офицером по связям между шефом абвера адмиралом Канарисом и Евгением Коновальцем, а с октября 1939-го — координатором различных военных курсов абвера для боевиков ОУН*Яры сразу же обратил внимание на амбициозного молодого человека с "брендовой" фамилией Бандера, что в переводе значит "флаг, знамя". Благодаря поддержке Яры карьера Степана Бандеры в ОУН* пошла в гору, а кроме того — благодаря влиянию Яры Бандера начал отстаивать внесение террора как формы борьбы в программу деятельности ОУН*.Бандера как руководитель краевой организации ОУН* существенно изменил характер её деятельности. Все громкие покушения проходили под его непосредственным руководством, но самым резонансным стало убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, совершенное 15 июня 1934 по приказу Бандеры — причём вопреки прямому приказу Коновальца.Степан Бандера и ряд других причастных к убийству Перацкого членов ОУН* были арестованы за день до теракта, 14 июня 1934-го, на основании документов, которые власти Чехословакии передали Польше.В результате "Варшавского процесса", закончившегося в январе 1936-го, Бандера, Лебедь и их соратник Ярослав Карпинец были приговорены к смертной казни, но под давлением Германии казнь заменили на пожизненное заключение.Лебедю удалось убежать из тюрьмы в городе Кельце 5 сентября 1939 года во время бомбардировок этого города нацистами, а вот выход на волю Степана Бандеры из тюрьмы в Бресте до сих пор окутан тайной.Согласно официальной версии, 13 сентября 1939-го, когда к городу начали подходить гитлеровские войска, охрана тюрьмы сбежала и все заключённые вышли на свободу. Однако не существует никаких доказательств, подтверждающих это. Брест был занят немцами практически без боя только 14 сентября, а 22-го передан ими под контроль Красной Армии. Ни немецкие, ни советские источники ничего об освобождении местной тюрьмы не сообщают.Кто бы не освобождал Степана Бандеру, но 27 сентября он уже был в занятом Красной Армией Львове. А через две недели вместе с братом Василием и четырьмя другими деятелями ОУН* он без происшествий переходит линию разграничения между немецкими и советскими войсками и оказывается в оккупированном нацистами Кракове, столице созданного на бывших польских землях "Генерал-губернаторства".Никаких доказательств того, что Бандеру передали немецким партнёрам советские спецслужбы, у меня нет, но руководители ОУН* из Северной Буковины, занятой СССР в июне 1940 года, уехали в Германию вообще легально, в ходе "репатриации немцев".Рядовые члены ОУН* не задумывались над тем, что действия Бандеры привели к тяжелейшему удару по организации. Причём не только в Польше, где оуновское подполье было почти полностью разгромлено, но и в Чехословакии.К тому времени Евгений Коновалец уже погиб в Роттердаме от рук советского агента Павла Судоплатова, и ОУН* возглавил полковник Андрей Мельник, полномочия которого были подтверждены на II Великом Сборе украинских националистов, состоявшимся 26 августа 1939 года в Риме. Но Мельник, как и Коновалец, был бывшим австро-венгерским офицером и вообще человеком старой школы, который постоянно пытался торговаться с немцами. Кроме того, он сразу же после сбора в Риме потребовал от Яры финансового отчёта по немецкому финансированию.Как писал позже тогдашний шеф разведки ОУН* Федор Яцура, "главным мотивом, почему Ярый вдруг принялся организовать бунт против главы Провода, были как раз попытки закрыть свои денежные злоупотребления и уклониться от ответственности за них, доведя до такого состояния в ОУН, чтобы не было никого, кто мог бы его к такой ответственности привлечь".В ноябре 1939-го Яры, который к тому времени занимал пост проводника ОУН* на землях Германии, приглашает Бандеру и его ближайших соратников в словацкий курортный городок Пещаны. Там был организован один из "Украинских учебных лагерей", готовивших диверсионно-разведывательные группы для абвера.По свидетельству очевидцев, Яры постоянно подогревал у Бандеры оппозиционные настроения по отношению к Мельнику, и обещал финансовую и организационную поддержку. Именно в лагере в Пещанах была проведена селекция курсантов и сформирована группа примерно в 200 человек, которые позже станут основной боевой силой Бандеры в конфликте со "старыми" националистами.Из Словакии Степан Бандера отправляется в Вену, встречается с тогдашним проводником ОУН на ЗУЗ Владимиром Тымчием и заручается его поддержкой. После этого, в середине января 1940 года, Бандера приехал в Рим, где остановился у своего брата.В конце января в Рим прибыл Тымчий, и они вместе с Бандерой отправились на север Италии, на встречу с Андреем Мельником, которому объявили ультиматум "революционной оппозиции". Речь шла об исключении из Провода ОУН* Ярослава Барановского и Омеляна Сеника, которых Бандера обвинил в предательстве, и новых выборов Проводника ОУН*. Мельник ультиматум отверг, и Бандера вернулся в Краков, где начал подготовку к созданию своей организации.В собрании украинских националистов — сторонников Степана Бандеры, которое прошло 10 февраля 1940 года в Кракове, приняли участие 15 человек.Из них восемь были бывшими подсудимыми на "Варшавском процессе", а четверо — людьми Рихарда Яры. Последнее дало Андрею Мельнику возможность считать Яры главным организатором раскола организации. Название "ОУН*" для новой структуры было сохранено только благодаря присутствию на собрании Степана Ленкавского, единственного, кто принимал участие в создании ОУН* в 1929 году, и автора "Декалога украинского националиста" (программного текста, который и по сей день в ходу у радикалов).На заседании был создан "Революционный Провод ОУН*". "Проводником", естественно, избрали Степана Бандеру. Был подписан "Акт от 10 февраля 1940", который провозглашал: "отдаём кормило Организации Украинских Националистов в руки Степана Бандеры и тех, кого он позовёт".5 апреля 1940-го состоялась встреча Андрея Мельника и Степана Бандеры, на которой Бандера передал Мельнику "Акт от 10 февраля 1940" с ультиматумом — дать ответ в течение 72 часов, до 8 апреля. Экземпляр Акта не был подписан и не содержал списка подписантов, на что указал Мельник.6 апреля Андрей Мельник своим письменным приказом освободил Ярослава Стецько от обязанностей идеологического референта Провода ОУН*, и отдал его вместе с Бандерой под суд "Главного Организационного (Революционного) Трибунала ОУН*".7 апреля главный секретарь Провода ОУН* Олег Ольжич зачитал решение Трибунала: Бандера и Стецько были приговорены к смерти. В тот же день сторонники Бандеры издали информационное сообщение, начинавшиеся словами "со дня 7 апреля 1940 полковник Андрей Мельник перестал быть окончательно Главой Провода Украинских Националистов".Окончательный раскол ОУН* на "бандеровцев" и "мельниковцев" произошёл в апреле 1941-го, после организованного сторонниками Степана Бандеры II Великого Сбора ОУН* — нумерация была призвана подчеркнуть нелегитимность сбора, прошедшего в августе 1939-го в Риме.С началом Великой Отечественной войны "бандеровцы" развернули массовый террор против бывших соратников-"мельниковцев", те отвечали взаимностью — что, похоже, вполне устраивало нацистов, которые продолжали поддерживать оба обломка ОУН*.Вдохновитель и организатор раскола ОУН* Рихард Яры недолго наслаждался результатами своей деятельности.Он вошёл во Львов как командир разведывательно-диверсионного батальона абвера "Роланд", созданного из "бандеровцев". Но уже в июле 1941-го, после ареста Бандеры и Стецько за несанкционированное "провозглашение независимости Украины", Яры оказался не у дел.16 сентября 1941 года он был арестован гестапо за "украинский сепаратизм", но был освобождён из заключения через несколько недель, хотя и остался под домашним арестом. От полицейского надзора был освобождён 15 февраля 1943-го, получил право жить в собственном поместье Гастайль севернее Граца. После войны жил сначала в Западной Австрии, а с 1951 года — в своём особняке под Веной, в советской оккупационной зоне. Яры не арестовали и даже не вызывали не допрос, что дало возможность "мельниковцам" обвинить его в работе на советские спецслужбы, но никаких доказательств этого нет.Как нет доказательств и версии, которую ещё в 1997 году выдвинул известный украинский политолог Кость Бондаренко.Он уверен, что к расколу ОУН* привела… несчастная любовь и дикая ревность Бандеры. Итак, в 1931-м или 1932 году Степан Бандера, который не пользовался особым успехом у женщин, не слишком умело подкатил к молоденькой Анне Чемеринский — и публично получил от неё пощечину. Впоследствии Чемеринская вышла замуж за Ярослава Барановского, одного из ближайших соратников Евгения Коновальца, а затем — серого кардинала при Андрее Мельнике.По мнению Бондаренко, обвинения Барановского со стороны Бандеры в "зраде", а потом и убийство бывшего соратника были следствием невероятной злопамятности проводника.После войны Бандера направил письмо Чемеринской-Барановской, в котором писал, что не причастен к гибели её мужа (что формально могло быть правдой — скорее всего, приказ о ликвидации Барановского отдавал Николай Лебедь). Чемеринская ответила Бандере открытым письмом, в котором были слова: "Считайте мое письмо второй пощёчиной вам, господин Бандера".* террористическая организация, запрещённая в России.

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история, история украины, краков, польша, степан бандера, андрей мельник, коновалец, оун, украинские националисты, вторая мировая война, великая отечественная война