Штурмовые "двойки" и "тройки": эксперт о том, как тактику спецназа перенесли на мотострелковые войска - 11.02.2025 Украина.ру
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Штурмовые "двойки" и "тройки": эксперт о том, как тактику спецназа перенесли на мотострелковые войска
Штурмовые "двойки" и "тройки": эксперт о том, как тактику спецназа перенесли на мотострелковые войска - 11.02.2025 Украина.ру
Штурмовые "двойки" и "тройки": эксперт о том, как тактику спецназа перенесли на мотострелковые войска
То, что происходит сейчас в зоне СВО — это не действия по уставам сухопутных войск звена взвод-рота-батальон. Тактику спецназа сейчас перенесли на обычные мотострелковые войска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-02-11T06:00
2025-02-11T06:00
новости
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спецоперация
великая отечественная война
попытка
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штурмовик
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спецназ
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Честно говоря, аналогов в военной истории таким боевым действиям я не встречал, когда идет ежедневное медленное выдавливание противника, рассказал эксперт. То есть идет война с применением малых тактических групп, указал он.Такой способ ведения боя в российской армии появился впервые в пограничных войсках КГБ, где отказались от действий в составе тактического звена взвод-отделение, и перешли к использованию так называемых "троек", рассказал Сазонов.То, что происходит сейчас, это не действия по уставам сухопутных войск звена взвод-рота-батальон. Типичная ситуация: группа в два-три человека подбегает и забрасывает в укрытие противника связку противотанковых мин, а затем двигаются дальше, отметил специалист."Отчасти это еще опыт Великой Отечественной войны, когда в городских боях использовали штурмовые группы на основе саперных подразделений. Но то, что сейчас это масштабировано на целый фронт — уникальное явление", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.
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новости, сво, спецоперация, великая отечественная война, попытка, штурм, штурмовик, город, спецназ, бои, вс рф, кгб, пограничники
Новости, СВО, Спецоперация, Великая Отечественная война, попытка, штурм, штурмовик, город, спецназ, бои, ВС РФ, КГБ, пограничники

Штурмовые "двойки" и "тройки": эксперт о том, как тактику спецназа перенесли на мотострелковые войска

06:00 11.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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То, что происходит сейчас в зоне СВО — это не действия по уставам сухопутных войск звена взвод-рота-батальон. Тактику спецназа сейчас перенесли на обычные мотострелковые войска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Честно говоря, аналогов в военной истории таким боевым действиям я не встречал, когда идет ежедневное медленное выдавливание противника, рассказал эксперт. То есть идет война с применением малых тактических групп, указал он.
Такой способ ведения боя в российской армии появился впервые в пограничных войсках КГБ, где отказались от действий в составе тактического звена взвод-отделение, и перешли к использованию так называемых "троек", рассказал Сазонов.
"Один поддерживает двоих, двое поддерживают одного, и так они движутся. Тактика захвата зданий так и строилась и использовалась в спецназе. Тактику спецназа сейчас перенесли на обычные мотострелковые войска", — уточнил историк.
То, что происходит сейчас, это не действия по уставам сухопутных войск звена взвод-рота-батальон. Типичная ситуация: группа в два-три человека подбегает и забрасывает в укрытие противника связку противотанковых мин, а затем двигаются дальше, отметил специалист.
"Отчасти это еще опыт Великой Отечественной войны, когда в городских боях использовали штурмовые группы на основе саперных подразделений. Но то, что сейчас это масштабировано на целый фронт уникальное явление", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.
Игорь Шатров интервью
Вчера, 17:20
Игорь Шатров: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать РоссиюДональд Трамп хотел бы, чтобы его компании получили контракты восстановление разрушенной инфраструктуры Украины, и именно поэтому он будет готов вкладывать деньги в снаряды и ракеты. Да, это оружие будет разрушать Россию, но России в ответ придется разрушать Украину.
 
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