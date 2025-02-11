https://ukraina.ru/20250211/1060971231.html

Штурмовые "двойки" и "тройки": эксперт о том, как тактику спецназа перенесли на мотострелковые войска

Штурмовые "двойки" и "тройки": эксперт о том, как тактику спецназа перенесли на мотострелковые войска - 11.02.2025 Украина.ру

Штурмовые "двойки" и "тройки": эксперт о том, как тактику спецназа перенесли на мотострелковые войска

То, что происходит сейчас в зоне СВО — это не действия по уставам сухопутных войск звена взвод-рота-батальон. Тактику спецназа сейчас перенесли на обычные мотострелковые войска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-02-11T06:00

2025-02-11T06:00

2025-02-11T06:00

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бои

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Честно говоря, аналогов в военной истории таким боевым действиям я не встречал, когда идет ежедневное медленное выдавливание противника, рассказал эксперт. То есть идет война с применением малых тактических групп, указал он.Такой способ ведения боя в российской армии появился впервые в пограничных войсках КГБ, где отказались от действий в составе тактического звена взвод-отделение, и перешли к использованию так называемых "троек", рассказал Сазонов.То, что происходит сейчас, это не действия по уставам сухопутных войск звена взвод-рота-батальон. Типичная ситуация: группа в два-три человека подбегает и забрасывает в укрытие противника связку противотанковых мин, а затем двигаются дальше, отметил специалист."Отчасти это еще опыт Великой Отечественной войны, когда в городских боях использовали штурмовые группы на основе саперных подразделений. Но то, что сейчас это масштабировано на целый фронт — уникальное явление", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060963599.html

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