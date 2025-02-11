Штурмовые "двойки" и "тройки": эксперт о том, как тактику спецназа перенесли на мотострелковые войска
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
То, что происходит сейчас в зоне СВО — это не действия по уставам сухопутных войск звена взвод-рота-батальон. Тактику спецназа сейчас перенесли на обычные мотострелковые войска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Честно говоря, аналогов в военной истории таким боевым действиям я не встречал, когда идет ежедневное медленное выдавливание противника, рассказал эксперт. То есть идет война с применением малых тактических групп, указал он.
Такой способ ведения боя в российской армии появился впервые в пограничных войсках КГБ, где отказались от действий в составе тактического звена взвод-отделение, и перешли к использованию так называемых "троек", рассказал Сазонов.
"Один поддерживает двоих, двое поддерживают одного, и так они движутся. Тактика захвата зданий так и строилась и использовалась в спецназе. Тактику спецназа сейчас перенесли на обычные мотострелковые войска", — уточнил историк.
То, что происходит сейчас, это не действия по уставам сухопутных войск звена взвод-рота-батальон. Типичная ситуация: группа в два-три человека подбегает и забрасывает в укрытие противника связку противотанковых мин, а затем двигаются дальше, отметил специалист.
"Отчасти это еще опыт Великой Отечественной войны, когда в городских боях использовали штурмовые группы на основе саперных подразделений. Но то, что сейчас это масштабировано на целый фронт — уникальное явление", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:20Игорь Шатров: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать РоссиюДональд Трамп хотел бы, чтобы его компании получили контракты восстановление разрушенной инфраструктуры Украины, и именно поэтому он будет готов вкладывать деньги в снаряды и ракеты. Да, это оружие будет разрушать Россию, но России в ответ придется разрушать Украину.