https://ukraina.ru/20250210/1060957976.html

Литовский наемник Глазаускас приговорен к 14 годам за участие в СВО

Литовский наемник Глазаускас приговорен к 14 годам за участие в СВО - 10.02.2025 Украина.ру

Литовский наемник Глазаускас приговорен к 14 годам за участие в СВО

Литовский гражданин Альбертас Глазаускас заочно приговорён к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне украинской армии в качестве наёмника. Об этом 10 февраля сообщил Следственный комитет России.

2025-02-10T14:51

2025-02-10T14:51

2025-02-10T14:51

новости

россия

литва

следственный комитет

ск рф

приговор

иностранные наемники

иностранный легион

всу

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060957520_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d19731ce5302535290b8257ecda1a68f.jpg

"Следствием и судом установлено, что в 2022 году Глазаускас вступил в вооруженное формирование и участвовал в качестве наемника за денежное вознаграждение в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих", - сказано в официальном сообщении.При досудебном следствии были допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу. Они полностью подтвердили вину гражданина Литвы в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)."Приговором суда Глазаускасу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - проинформировали в СК РФ.Тем временем в Киеве заявили о том, что "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский

россия

литва

днр

донецкая народная республика

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, литва, следственный комитет, ск рф, приговор, иностранные наемники, иностранный легион, всу, днр, лднр, донецкая народная республика, лнр, новые регионы, криминал