"Священной тишины больше нет". Искусство о войне и онлайн - 10.02.2025 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20250210/1060951165.html
"Священной тишины больше нет". Искусство о войне и онлайн
"Священной тишины больше нет". Искусство о войне и онлайн - 10.02.2025 Украина.ру
"Священной тишины больше нет". Искусство о войне и онлайн
У прошедшей в конце января — начале февраля в Галерее на Трубной выставки "Тут совсем не так, как в твоих розовых очках" есть очевидное и несомненное преимущество перед многими другими проектами на тему СВО: экспозиция точно знает, кто её зритель, и обращается к нему на понятном и при том остроумном языке
2025-02-10T12:40
2025-02-10T13:03
культура
эксклюзив
живопись
спецоперация
москва
россия
андрей рублев (теннисист)
иван верещагин
павел волков
вконтакте
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Но и есть и не менее очевидный и несомненный недостаток: невероятная камерность проекта и его заметность в совсем уж узких кругах. А зря, могла бы выйти интересная дискуссия как минимум на тему современного искусства.Само по себе словосочетание "современное искусство" вроде бы потихоньку утрачивает маргинальность и перестаёт быть ругательством, но работники галереи признаются: для людей старшего поколения всё-таки диджитал-картины в лайтбоксах (подсвеченных экранах) — немного перебор.Обо всё по порядку.Работа, которая встречает зрителя выставки и на её афише, и композиционно в зале — графически, словно наброском изображенный боец с автоматом на неоновом розовом фоне, отлично иллюстрирует всю концепцию: постмодернистскую деконструкцию сакральных образов и академического отношения к тому, что же такое картина, экспонируемая на выставке в галерее.Пока искусствоведы всё ещё разбираются с тем, где проходит грань между пост- и метамодерном, на выставке "Тут совсем не так, как в твоих розовых очках" встречается, кажется, и то, и другое: отсылки ко всевозможным шуткам и стереотипам из нижнего интернета, к историческим событиям — безбожно хронологически перемешивая их, к славянскому (по крайней мере, русскому и украинскому) фольклору, плакатной живописи прошлого века.Куратор проекта Антон Беликов формулирует эту идею изящно:"Война в прежние эпохи была чем-то потаённым. Для фронта оглушительной, для тыла она была священной тайной, шагами почтальона, несущего по лестнице письмо с фронта или похоронку на брата, отца, сына. "Ушёл на войну" — это была констатация запредельного. "Погиб на войне" — замена святости в светской религии наших родителей, бабок и дедов. Советских русских.Сейчас не так. Жизнь, смерть, подвиг, жестокость, малодушие и благородство — всё это в прямом эфире, в социальных сетях. Священной тишины больше нет. Нет фронта и тыла. Люди в тылу видят с экранов всё то же, что и те, кто воюют. Вместе с пилотом дрона, глядя его глазами, зритель входит в горящий вражеский блиндаж. Фронт, сидящий на широкополосном интернете, живёт мемчиками, вирусными картинками, анекдотами, роликами, клипами, кружочками.Люди, только что вернувшиеся с передовой, садятся играть в блиндаже в компьютерные стрелялки. И две реальности слипаются, склеиваются вместе. (...)".И в этом изюминка выставки: с первых шагов по залу галереи ясно, что она обращается именно к такому зрителю: вовлечённому, сопереживающему, но объективно далёкому от фронтовых реалий и переживающему эмоции футбольного фаната, от всего сердца болеющего за своих.И он, этот зритель, даже изображён: работа двух публикующихся во "Вконтакте" под псевдонимами 614ART и Сектор художников "Время" соединяет воедино мальчика с закрытым лицом, играющего в компьютерную игру, и военного, управляющего беспилотником.А с другой стороны, организаторы рассказывают, что выставку посетили многие военные, остались очень довольны, позвали знакомых и сослуживцев сходить ещё раз, и нашли на каждой работе какие-нибудь остро узнаваемые шутки и впечатления.Вообще, пресловутая радость узнавания догоняет здесь на каждом шагу и человека, который на фронте никогда не был: вот, на картине самого Беликова, кажется, видишь одновременно и отсылку к иконам Андрея Рублёва, и босхианскую атаку неких кубистских фигур на всадника — Георгия Победоносца, очень далёкого от своих канонических изображений.На другой картине — солнцеликий Александр Пушкин целится прямо в посетителя из револьвера, а автор Дмитрий Зарва названием желает ему не промахнуться, боец в балаклаве, изображенный в комикс-стилистике, говорит: "Мы тут сражаемся именно для того, чтобы о нас сделали комиксы и аниме… Ну, а с другой стороны, почему бы и нет!", на ещё одной работе — строчки из Гумилёва: "Словно молоты громовые или волны гневных морей, золотое сердце России мерно бьётся в груди моей..."У нас в информационном пространстве много сокрушаются на тему того, что на третий год войны всё ещё не снято, не написано и не поставлено чего-то грандиозного. Аргументы есть: уже в 1943 году на советские экраны вышел фильм Леонида Лукова"Два бойца", к 1945-му было написано уже немало повестей и романов, позже появились и картины.Но давайте представим себе в нынешних условиях масштабное батальное масляное полотно вроде "Боя скифов со славянами" Васнецова, "На линии огня" Петрова-Водкина, "Апофеоза войны" Верещагина: как много людей и как скоро его увидят? Где? В московской или петербургской галерее? А реклама у него будет достаточная?И совсем уж неловкий вопрос: как много визуальных впечатлений сменятся за то время, что у художника хотя бы высохнет холст? Как много незабываемых и трагичных кадров увидят за это время в телеграм-каналах люди, наблюдающие за войной онлайн?В XIX веке люди, конечно, уже следили за войнами по газетам, по по-настоящему и массово вовлеклись в этот процесс только в Первую мировую — с более мобильной прессой, радио и прочими техническими новинками. Во Вторую мировую и все локальные войны после неё наблюдать становилось всё проще, но сейчас ситуация не похожа ни на один конфликт минувшего столетия.Каждый удачный кадр военкора, случайное фото жителя прифронтового посёлка, видео с камеры военного становится достоянием общественности не спустя недели и дни, а в моменте, сразу же. Его, этот кадр, уже к вечеру увидели все, кого происходящее на фронте действительно волнует, увидели и показали всем знакомым. Угнаться ли академической живописи за такой динамикой?Порой лубочный, порой поверхностный, но эмоциональный поп-арт угнаться может. И именно благодаря своей динамичности попасть именно в того зрителя, у которого впечатление ещё живо, ещё не потускнело и не отболело. Возможно, у этого направления немалый потенциал.Читайте также материал Павла Волкова Профессионалы не хотят снимать СВО. Офицер и режиссер Артем Артемов о фильме "СВОИ. Баллада о войне" на сайте Украина.ру.
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Мария Лихограй
Мария Лихограй
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, живопись, спецоперация, москва, россия, андрей рублев (теннисист), иван верещагин, павел волков, вконтакте, украина.ру
Культура, Эксклюзив, живопись, Спецоперация, Москва, Россия, Андрей Рублев (теннисист), Иван Верещагин, Павел Волков, Вконтакте, Украина.ру

"Священной тишины больше нет". Искусство о войне и онлайн

12:40 10.02.2025 (обновлено: 13:03 10.02.2025)
 
© Галерея на Трубной
© Галерея на Трубной
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Мария Лихограй
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У прошедшей в конце января — начале февраля в Галерее на Трубной выставки "Тут совсем не так, как в твоих розовых очках" есть очевидное и несомненное преимущество перед многими другими проектами на тему СВО: экспозиция точно знает, кто её зритель, и обращается к нему на понятном и при том остроумном языке
Но и есть и не менее очевидный и несомненный недостаток: невероятная камерность проекта и его заметность в совсем уж узких кругах. А зря, могла бы выйти интересная дискуссия как минимум на тему современного искусства.
Само по себе словосочетание "современное искусство" вроде бы потихоньку утрачивает маргинальность и перестаёт быть ругательством, но работники галереи признаются: для людей старшего поколения всё-таки диджитал-картины в лайтбоксах (подсвеченных экранах) — немного перебор.
Обо всё по порядку.
Работа, которая встречает зрителя выставки и на её афише, и композиционно в зале — графически, словно наброском изображенный боец с автоматом на неоновом розовом фоне, отлично иллюстрирует всю концепцию: постмодернистскую деконструкцию сакральных образов и академического отношения к тому, что же такое картина, экспонируемая на выставке в галерее.
Пока искусствоведы всё ещё разбираются с тем, где проходит грань между пост- и метамодерном, на выставке "Тут совсем не так, как в твоих розовых очках" встречается, кажется, и то, и другое: отсылки ко всевозможным шуткам и стереотипам из нижнего интернета, к историческим событиям — безбожно хронологически перемешивая их, к славянскому (по крайней мере, русскому и украинскому) фольклору, плакатной живописи прошлого века.
© Украина.ру
Чечня, Persifalli
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Алексей Беляев-Гинтовт. Революция пространств.
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© Украина.ру
Куратор проекта Антон Беликов формулирует эту идею изящно:
"Война в прежние эпохи была чем-то потаённым. Для фронта оглушительной, для тыла она была священной тайной, шагами почтальона, несущего по лестнице письмо с фронта или похоронку на брата, отца, сына. "Ушёл на войну" — это была констатация запредельного. "Погиб на войне" — замена святости в светской религии наших родителей, бабок и дедов. Советских русских.
Сейчас не так. Жизнь, смерть, подвиг, жестокость, малодушие и благородство — всё это в прямом эфире, в социальных сетях. Священной тишины больше нет. Нет фронта и тыла. Люди в тылу видят с экранов всё то же, что и те, кто воюют. Вместе с пилотом дрона, глядя его глазами, зритель входит в горящий вражеский блиндаж. Фронт, сидящий на широкополосном интернете, живёт мемчиками, вирусными картинками, анекдотами, роликами, клипами, кружочками.
Люди, только что вернувшиеся с передовой, садятся играть в блиндаже в компьютерные стрелялки. И две реальности слипаются, склеиваются вместе. (...)".
И в этом изюминка выставки: с первых шагов по залу галереи ясно, что она обращается именно к такому зрителю: вовлечённому, сопереживающему, но объективно далёкому от фронтовых реалий и переживающему эмоции футбольного фаната, от всего сердца болеющего за своих.
И он, этот зритель, даже изображён: работа двух публикующихся во "Вконтакте" под псевдонимами 614ART и Сектор художников "Время" соединяет воедино мальчика с закрытым лицом, играющего в компьютерную игру, и военного, управляющего беспилотником.
© Украина.ру "Время" 614 ART и СЕКТОР
 Время 614 ART и СЕКТОР - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Украина.ру
"Время" 614 ART и СЕКТОР
А с другой стороны, организаторы рассказывают, что выставку посетили многие военные, остались очень довольны, позвали знакомых и сослуживцев сходить ещё раз, и нашли на каждой работе какие-нибудь остро узнаваемые шутки и впечатления.
Вообще, пресловутая радость узнавания догоняет здесь на каждом шагу и человека, который на фронте никогда не был: вот, на картине самого Беликова, кажется, видишь одновременно и отсылку к иконам Андрея Рублёва, и босхианскую атаку неких кубистских фигур на всадника — Георгия Победоносца, очень далёкого от своих канонических изображений.
© Украина.руГеоргий Победоносец. Антон Беликов
Георгий Победоносец. Антон Беликов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Украина.ру
Георгий Победоносец. Антон Беликов
На другой картине — солнцеликий Александр Пушкин целится прямо в посетителя из револьвера, а автор Дмитрий Зарва названием желает ему не промахнуться, боец в балаклаве, изображенный в комикс-стилистике, говорит: "Мы тут сражаемся именно для того, чтобы о нас сделали комиксы и аниме… Ну, а с другой стороны, почему бы и нет!", на ещё одной работе — строчки из Гумилёва: "Словно молоты громовые или волны гневных морей, золотое сердце России мерно бьётся в груди моей..."
© Украина.ру
Пушкин. Не промахнись, Дмитрий Зарва
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Почему бы и нет, Валерий Букша
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© Украина.ру
3 из 4
© Украина.ру
4 из 4
© Украина.ру
У нас в информационном пространстве много сокрушаются на тему того, что на третий год войны всё ещё не снято, не написано и не поставлено чего-то грандиозного. Аргументы есть: уже в 1943 году на советские экраны вышел фильм Леонида Лукова"Два бойца", к 1945-му было написано уже немало повестей и романов, позже появились и картины.
Но давайте представим себе в нынешних условиях масштабное батальное масляное полотно вроде "Боя скифов со славянами" Васнецова, "На линии огня" Петрова-Водкина, "Апофеоза войны" Верещагина: как много людей и как скоро его увидят? Где? В московской или петербургской галерее? А реклама у него будет достаточная?
И совсем уж неловкий вопрос: как много визуальных впечатлений сменятся за то время, что у художника хотя бы высохнет холст? Как много незабываемых и трагичных кадров увидят за это время в телеграм-каналах люди, наблюдающие за войной онлайн?
В XIX веке люди, конечно, уже следили за войнами по газетам, по по-настоящему и массово вовлеклись в этот процесс только в Первую мировую — с более мобильной прессой, радио и прочими техническими новинками. Во Вторую мировую и все локальные войны после неё наблюдать становилось всё проще, но сейчас ситуация не похожа ни на один конфликт минувшего столетия.
© Украина.ру
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Прадед моего прадеда, Вячеслав Лещев
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© Украина.ру
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© Украина.ру
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© Украина.ру
6 из 6
© Галерея на Трубной
Каждый удачный кадр военкора, случайное фото жителя прифронтового посёлка, видео с камеры военного становится достоянием общественности не спустя недели и дни, а в моменте, сразу же. Его, этот кадр, уже к вечеру увидели все, кого происходящее на фронте действительно волнует, увидели и показали всем знакомым. Угнаться ли академической живописи за такой динамикой?
Порой лубочный, порой поверхностный, но эмоциональный поп-арт угнаться может. И именно благодаря своей динамичности попасть именно в того зрителя, у которого впечатление ещё живо, ещё не потускнело и не отболело. Возможно, у этого направления немалый потенциал.
© Украина.ру
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© Украина.ру
© Украина.ру
Русская весна. Максим Кулешов
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© Украина.ру
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© Украина.ру
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Читайте также материал Павла Волкова Профессионалы не хотят снимать СВО. Офицер и режиссер Артем Артемов о фильме "СВОИ. Баллада о войне" на сайте Украина.ру.
 
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