https://ukraina.ru/20250207/1060893104.html

Профессионалы не хотят снимать СВО. Офицер и режиссер Артем Артемов о фильме "СВОИ. Баллада о войне"

Профессионалы не хотят снимать СВО. Офицер и режиссер Артем Артемов о фильме "СВОИ. Баллада о войне" - 07.02.2025 Украина.ру

Профессионалы не хотят снимать СВО. Офицер и режиссер Артем Артемов о фильме "СВОИ. Баллада о войне"

Участник СВО, кавалер Ордена Мужества, майор Артём Артёмов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру о снятом им фильме "СВОИ. Баллада о войне"

2025-02-07T13:28

2025-02-07T13:28

2025-02-07T15:56

украина

россия

мариуполь

максим фадеев

вооруженные силы украины

красная армия

сво

война

военные преступления

запорожская область

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— Артем, один из персонажей вашего фильма — колоритный одессит "Боцман" — говорит, что освобождает свою землю, и спрашивает у своего напарника, родом с Байкала, что он делает в СВО. Но тот тоже считает, что освобождает свою землю. А что освобождаете Вы?— Я за русских людей. В 2014 году русские люди оказались под угрозой уничтожения на территории Украины, а я оказался на их стороне. На стороне, кстати, как это ни странно прозвучит, меньшинства. Нет, я понимаю, что Украина почти вся русская, если не брать западные регионы и какие-то вкрапления, но даже старая статистика показывала менее 20% русских на Украине.— Это статистика с конца 80-х по начало 2000-х. Современной статистики не существует, но опросы показывают сейчас буквально несколько процентов русских. Это можно понять: самые русские регионы находятся под контролем России, а люди в остальных местах боятся говорить, что думают.— Да, конечно, боятся признаваться, что они русские. Я не люблю, когда совершается несправедливость, поэтому в 2014 году я погрузился в донецкую тему, Донбасс стал для меня вторым домом и с тех пор я с ним не расстаюсь. А теперь еще с некоторыми регионами.— Что в Вашей жизни изменил 2022 год?— Первые месяцы войны я фактически прошел в качестве журналиста. Было не очень понятно, что происходит, да и до сих пор не очень понятно. Каждый мотивирует себя чем-то своим. Мотивация на государственном уровне, единая и понятная всем, по разным причинам отсутствует. Поэтому у каждого своя мотивация. Как в фильме — я вот хочу родную Одессу освободить, а человек родом с Байкала считает, что это тоже его земля, а кто-то решил вступиться за русский язык, за русских людей…Я много видел. Помню, как ходил по Рубежному во время штурма. Мариуполь я исходил от и до. Это был конец марта-апрель 2022 года. Страшный город. Я не представляю, что люди испытали. Я со многими разговаривал, кому удалось проскользнуть к нам. Тогда считалось пропагандой, что нацисты не выпускают мирных, а сейчас это уже не секрет, все это знают. Были сначала гуманитарные коридоры, которые почти не сработали, а потом уже наши открыли дорогу в Левобережном районе и вдоль берега Кальмиуса люди уходили по ночам. Так же, как в Рубежном. Я лично вывез маму с дочкой ночью из частного сектора через ЛБС. Ну, ЛБС в городе, конечно, очень относительна. Второй коридор был в районе магазина "Метро" — там уже толпы пошли. Многие попали в больницу. Наверное, все принимали участие так или иначе, отвозили раненных, помогали им как могли. Очень много в больницу попало детей. Я видел детей, у которых куски мяса отсутствовали. Они получили ранения и сидели в подвале. Недели полторы прошло до того, как им оказали первую помощь. Но, слава Богу, в донецкой больнице классный хирург-травматолог, заведующий детским отделением, Евгений Жилицын, так что не было ни одной ампутации. Он спасал конечности даже там, где были показания для ампутации.А потом… помните харьковскую перегруппировку?— Да как ее забыть?— Да, как забыть? Оставление Херсона, правого берега… Тогда я подумал, что не могу быть в стороне. Я, конечно, и так в стороне не был, но понял, что без меня не справятся. Шучу. В общем, тогда я вступил в ряды Красной Армии. Мы под Марьинкой стояли, потом Запорожский фронт, Работино, сейчас это тоже Запорожье, Херсон — зона ответственности группировки "Днепр".— Почему вы решили снимать фильм? Ведь у нас есть профессиональные режиссеры, профессиональные киностудии.— Увидел, что без меня и здесь, оказывается, не могут обойтись (смеется — ред.) Никто ничего не снимал. Разве что новостные сюжеты, но ни книг, ни кино — ничего не было.— Да и документальных фильмов особо не найдешь.— Сейчас вот хорошая вышла документалка Максима Фадеева про Мариуполь, но сколько времени с тех пор прошло? Уже три года. Почему-то нашей культурной элите эта тема не интересна. Она ее просто замыливает. Сейчас гранты выдаются, еще что-то и это, наверное, должно подстегнуть интерес к теме. Но я разговаривал с большим чиновником из Министерства культуры, который как раз отвечает за отбор материала, он говорит — вы не представляете, что нам присылают. Люди, которые никогда в жизни нигде не были, кроме Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, посмотрев новости, выдумывают свою войну. Может быть они вполне искренни, но к действительности это не имеет никакого отношения. А на тот момент, когда появилась идея фильма, был полный вакуум. И мы с друзьями посидели и подумали — ну давайте скинемся и снимем сами. Все было снято на мои деньги и деньги моих друзей. Вышло примерно 40 миллионов — огромная сумма для нас и мизер для государства и кинопроизводства в принципе. Обратились к сценаристам — ребята, давайте мы вас проконсультируем, а вы профессионально все напишете. Кто-то был занят, кто-то скривился, услышав, что фильм про СВО…— Как интересно.— А что ж здесь секретного? Большинство у нас в культуре так к этому относится. Сколько уехало орденоносцев? А сколько из неуехавших думает так же? Пришлось сценарий писать самому. Сценаристам показывал, а они — что ты пишешь, что за ерунда? Я спрашиваю, что не так? Оказывается, главный герой должен порхать как бабочка над цветочками, влюбляться в кого-то обязательно.— Набор штампов.— Да, да. Я понял, что не хочу это всего слышать и буду писать так, как я думаю, о том, что я видел, не буду ни на кого обращать внимание. Так же и с поисками режиссера. Да, может быть не очень большие деньги предлагали, но так или иначе не смогли найти никого. Поэтому снимать тоже пришлось самому. Маленький опыт короткометражек у меня был, пришлось учиться на ходу.— Я просто очень удивлен, потому что сейчас у нас есть плеяда культурных деятелей, которые бьют себя в грудь, какие они патриоты.— Может быть. Физически мы, наверное, не ко всем обратились и не могли спросить у всех, будут ли они работать с нами. Спросили, кого могли. Время тоже поджимало. Дорога ложка к обеду. Один мой хороший друг сказал: сейчас, сейчас, мне полгода нужно, чтобы дописать сценарий к одному сериалу, и я тебе помогу, мы еще полгодика с тобой поработаем над твоим сценарием. А я думаю, зачем этот фильм тогда нужен будет? В 2026 году все изменится и надо будет снимать кино либо о победе, либо о перемирии, либо о каких-то совсем других боевых действиях. Война меняется каждый месяц. Линия фронта от километра-двух растянулась до 25 километров и дроны залетают на 25 километров вглубь наших территорий. На тех дорогах, по которым спокойно ездили, даже туристов пускали, сейчас стоят сожженные машины. Дорога ложка к обеду. Поэтому пришлось снимать все самому и в сжатые сроки. И слава богу, что подобралась отличная команда: оператор Матвей Сидоров, хорошие актеры: Маховиков, Демидов, Лобачевский, Анна Котляр, Лариса Шахворостова, Панков, Филиппак, осветительская группа — все друг друга понимали.— Как вы нашли команду?— Через друзей. Я буквально на пару дней с войны приехал в Москву. Мы давно знакомы с актрисой Еленой Буровой, я спросил у нее — будешь снимать со мной кино? Она такая — буду. Ладно, давай с меня сценарий и деньги, а с тебя — команда. В итоге, как мне кажется, все актеры попали в своих героев и, безусловно, привнесли что-то свое. И вот мы за 25 съемочных дней сняли фильм.— Это прямо очень быстро.— Мы не отдыхали. По крайней мере, я. Я был уверен, что сойду с ума. К концу съемок, концу монтажа моей мечтой была уютная комната с мягкими войлочными обоями и решетчатыми окнами. Правда, было тяжело. Я только-только закончил контракт с Минобороны, я писал сценарий, будучи еще на службе, первичный подбор актеров проходил дистанционно. Потом я выхожу с войны, буквально неделя отдышаться, и мы побежали готовиться к съемочному процессу. Как только он закончился, за две-три недели я сделал монтаж и уехал опять на войну. Это тяжело и эмоционально, и физически.— Но оно того стоило.— Это не мне решать, но мы старались.— А где проходили съемки? В титрах указано: где-то в зоне СВО, и это звучит, как давным-давно в далекой галактике. Такое мифическое пространство, будто одновременно и в конкретном месте и везде. Но люди, интересующиеся вопросом, наверняка могут угадать, что это лето 2022 года, где-то на стыке Донецкой и Запорожской областей, как раз, когда южный фронт стал.— Совершенно верно. Мой товарищ, бывший командующий внутренними войсками ДНР, посмотрел фильм и сказал — да это же Красный Лиман! Вот прям люди такие же, все такое же, мы все сталкивались с этим. Второй товарищ, он в Харьковской области был до перегруппировки, говорит — это же Харьков, ты про Харьковскую снимал. Для меня важно, что каждый что-то свое узнает, значит действительно похоже на правду. А снимали мы в Луганской, Донецкой и в Запорожской областях. Это боевые действия. Стреляли по БМП мы в трех километрах от линии фронта. Я сократил съемочную группу до трех человек, кого не жалко — я, оператор и еще один человек. Сами понимаете, три километра — туда может прилететь все, что угодно. Просто уже нет БМП-1, которая у нас присутствует по сценарию. У Украины на начало 2022 года были БМП-1, а значит именно их надо было снимать. Кроме того, тогда у Украины не было немецкой техники, английская только начинала появляться, соответственно мы не могли ее пустить в кадр. Так что БМП-1 мы нашли только там, в трех километрах от фронта, а увезти ее с ЛБС тоже нельзя. Поэтому снимали на месте. Артист стрелял в Луганской области, а попадал в машину в Донецкой области. Ну а деревню и дома снимали в Ставропольском крае. Мой товарищ, командир одного из добровольческих батальонов "Ямаха" предложил съездить к нему домой — в Ставропольский край, в Светлоград, он очень похож по укладу жизни. Я прилетел туда на самолете, а туда, что немаловажно, летают самолеты, и увидел один в один запорожскую деревню — черепичные крыши, мазанные домики. Так что я моментально принял решение снимать там. А внутренние интерьеры мы снимали под Москвой. Это удобно для актеров, для их графика. У нас замечательные художники-постановщики, они изумительно все сделали так, что непонятно, где. Штаб — это подвал высотного дома напротив Кремля.— Как человек, проживший всю жизнь в тех краях, подтверждаю, все очень аутентично.— Мы старались достичь тождества. Хотя бы в этом.— Я думаю, что получилось. Но если в двух словах — о чем фильм? Не что там происходит, а о чем он.— О людях. Можно рассказывать о том, как продвигается линия боевого соприкосновения, как она изгибается каждый день, на миллиметр туда, на миллиметр туда, или прорыв осуществили, или еще что-то. И это тоже нужно. Но для этого есть новости. А мне всегда хотелось рассказать о людях на войне. О самых разных: о солдатах, о простых мирных людях, которых эта война своим катком настигла, раскатала, раздробила их судьбы. Для меня важно было донести, что происходит с людьми на войне в разных обстоятельствах.Я хотел снять о том, что такое русский солдат, о том, как люди соприкасаются с жизнью, которая раскололась 30 лет назад, когда не стало единого Советского Союза. И вот, остался островок, который, понятно, подвергался изменениям, у людей уже была своя жизнь. Героиня фильма говорит: вам легче, вы Советский Союз застали, кто-то детьми, кто-то уже взрослыми, как ее родители, а я-то родилась при независимой Украине, я другой не знаю страны. Вот как эти люди должны принять нас, нашу армию? С учетом того, что пропаганда на той территории очень хороша с точки зрения профессионализма. Нам до нее еще далеко, до того уровня пропаганды. Вот как таким людям? Я об этом и снимал. О том, как происходит столкновение культур, как люди в военной форме соединяют этот расколотый когда-то мир.— В фильме поставлен большой моральный вопрос. Вопрос о том, что нет черного и белого и у каждого своя правда.— Да, мы не отвечали на все вопросы, мы их высвечивали. Каждый, наверное, должен ответить на них сам.— Правда ли, что фильм отчасти автобиографический?— Да. Это было на Времевском выступе, командовал батальоном мой товарищ Артур, полковник с позывным "Питон". Тогда был прорыв. Все было прямо один в один. Прорыв ВСУ, и только к вечеру маленькой группе людей удалось отбиться. В 2022 году до частичной мобилизации вообще было не так много людей на фронте. Я лично был там тогда и принимал во всем участие. Об этом и рассказал в фильме. О глобальных битвах, наверное, другие расскажут. Мне же был важен тот эпизод, он как-то остался в моей памяти. И все герои фильма, все позывные — это подлинные люди, которые встречались мне на пути в разное время и в разных местах. Да, в фильме я собрал их в одном месте, но это подлинные люди. И кто погиб, тот правда погиб. Например, "Пан" геройски погиб в 2023 году. Все позывные, которые звучат по рации, тоже подлинные. Так что все характеры списаны с настоящих людей, настоящих с большой буквы.— Мирные жители. Вы их видели. Что они реально собой представляют? Просто в наших СМИ часто не вполне адекватно репрезентуют этих людей, впадают в крайности: то ли это сплошные враги и бандеровцы, то ли сплошные русские люди, которые только и ждут, что их освободят. Как на самом деле?— Очень сложно. Ну, конечно, они русские. Даже бандеровцы, это все равно русские, подверженные пропаганде. Но таких мало, единицы. Да, они активны и создают негативную атмосферу, но хороших, нормальных людей действительно огромное количество. До сих пор я дружу с таким количеством людей в новых регионах, в любое время можно приехать, тебя накормят, напоят и все сделают. И это я не про ту старую часть Донецкой области, а про новые освобожденные территории. И луганская часть… помню, когда мы ездили к Рубежному, тоже отлично общались с местными. Ну, мне так везло, наверное, мне встречались хорошие люди. А в Запорожской области сколько знакомств — бабушка, которая нам яблоки из своего сада носила постоянно, мужчина из Токмака, который еще при Украине остался безработным. Он с сыном здесь, а дочка — в Киеве. Представьте, как должно раздваиваться сознание. Многие не общаются по политическим причинам. Мне звонили мои дальние родственники из Москвы, говорят, что у них есть родные в селе за Волновахой, где фронт проходил, и мы не можем с ними выйти на связь. Видим, что сообщения читают, но не отвечают. Там по идее не было сотовой связи, но я подумал, что раз там дети, надо проверить. Мы поехали вдвоем с моим товарищем полковником, просочились как-то. Остались там только дед и бабка, остальные уехали в Каменец-Подольский, читают сообщения и не отвечают. А дед и бабка, само собой, без связи, дом разбит, они живут в сарае. Мы им привезли продукты. Их дети уехали, бросили стариков и не отвечают на сообщения родственников, которые хотят узнать, живы ли они. Спрашивается, неужели сложно ответить? Но это же из Москвы интересуются, так что проще не отвечать. Это же бред какой-то.Я предложил деду с бабкой ехать с нами, но они отказались. Потом дед случайно на что-то наступил, ему ногу ампутировали в донецкой больнице, и только после этого они уехали. Приехал племянник и вывез в Москву.— Выехать не так просто, на самом деле. Даже герои вашего фильме предлагают местным уехать, но они остаются.— Ну, сейчас уже проще, конечно. Первый год никто ничего не понимал, какие-то фильтрационные мероприятия, где документы проверяют, еще что-то.— Бросить хозяйство, это не так просто, как многим может показаться.— Да, потому что все всё равно надеются на лучшее, что война обойдет стороной. А здесь дом, где дед жил, папа жил, мама, и вот мы, и все, хозяйство, вся жизнь. Конечно, тяжело, да.— Один из персонажей фильма, дед, обижается на русских солдат, потому что ждал их в 2014 году, а они пришли так поздно и раньше, пусть было плохо, но хотя бы города не были разрушены…— Про обиду это его дочка говорит. Но да, многие так и считают. Помните Мариуполь в 2014 году, сколько людей там пострадало за то, что поддержали Россию? Расстрел милиции и прочее. И потом, когда в августе 2014 года ополченцы зашли в Мариуполь, а ВСУ покинули его без боя, пришел приказ отступить из-за водопровода — если бы Мариуполь взяли, Донецк отрезали бы от воды уже тогда. Так вот, для жителей, полностью поддержавших Россию в те годы, 2022 год был обидным годом, когда их дома разрушили, когда многие из их друзей и родственников погибли по разным причинам — это война. Конечно, они обиделись. Но сейчас город тем не менее живет и очень гармонично интегрировался в состав России.Помните, какое-то время была череда терактов на новых территориях? А в Мариуполе их практически не было. Это тоже показатель. Хотя огромное количество населения вернулось туда после боевых действий. Сейчас это другой город уже, его, конечно, не узнать. Есть отголоски тех событий, например, разрушенный частный сектор, но все высотные дома уже полностью реконструированы, новые построены, огромные районы. Новый город, и туда можно есть уже отдыхать, как многие из Донецка и Луганска и делают.— Фильм, как мне показалось, снят с особой любовью к мирному населению. Это сделано искренне, или это просто творческая задумка?— Искренне. Убежден, что люди на освобожденных территориях и на тех, которые мы еще не освободили, могут на что-то обижаться, могут быть введены в заблуждение пропагандой, но они русские, они наши. Сейчас на Украине происходит террор, они вынуждены скрывать свои искренние, свои настоящие чувства, учить в школе детей вымышленной истории. Это же тоже безопасность детей, как ни крути. А что делать?Когда мы входили в 2022 году в Херсон, на обочинах стояли люди и показывали нашим войскам непристойные знаки. Молчаливая толпа. Потом даже были какие-то демонстрации с украинскими флагами. Но репрессий никаких не было в отличие от той стороны. Максимум, что было, это зачинщиков беспорядков изымали из толпы, и они неделю подметали улицы без охраны.— Страшное наказание.— Ну, может быть, унизительное, конечно, с какой-то стороны…— Но это не 15 лет в тюрьме.— Да, неделя, и они шли домой. После этого латентные до того пророссийские настроения возобладали. И 9 мая там уже был Бессмертный полк, в Новой Каховке 1200 человек зажгли вечный огонь, 1200 человек с фотографиями, с георгиевскими ленточками, кто-то без, потому что, не у всех они хранились, раздавались, но тоже не всем достались, никто не рассчитывал на такую толпу в 1200 человек. Искусственно собрать столько людей невозможно. Потом были полевые кухни, столы, и там еще часа три никто не расходился. Потом был автопробег из Берислава, 50 машин в Новой Каховке присоединились. В Новой Каховке тоже должна была быть полевая кухня, по задумке организаторов, но, конечно, все съели до этого. Автопробег приехал, была музыка из колонок, и люди стали подходить, огромное количество образовалось, целая толпа. Красные флаги, триколоры российские, музыка советских лет. И прям народное гуляние. Детей сажали на БТР, который был украшен российскими флагами. Фотографировались с военными, на руки военным своих детей давали, девчонки запрыгивали на технику. Подходили семьи, спрашивали, как им присоединиться к автоколонне, если у них нет машины. Мы их сажали куда-то, раскидывали по другим машинам. И когда колонна развернулась под песню "День Победы", поехала к "Тачанке" в Старой Каховке, я видел, как плакали военные и как растянувшаяся на 2 км вдоль обочины колонна людей аплодировала. Тогда для меня стало совершенно очевидно, что это наши люди, как ни крути, мы обязаны за них воевать. За тех, которые сейчас здесь, за тех, которые на том берегу Днепра, и которых так или иначе надо освобождать. Это дело совести. Понятно, что сейчас не все так хорошо складывается на фронтах, не мне об этом говорить, есть люди, которым виднее. Но там живут наши люди, и о них забывать нельзя.— Меня во всем фильме больше всего зацепила одна фраза, когда боец объясняет деду, почему в 2014-м Россия не пришла. "У нас тогда не было сил", — говорит боец. "А сейчас есть?" — спрашивает дед. Вопрос повисает в воздухе.— Да, он повисает в воздухе.— И в продолжение, старый комбат, которого играет актер Маховиков, рассказывает, как бойцы погибли во время ротации, когда их везли всех вместе на "Урале". Но сейчас, он говорит, лучше, чем раньше, а как было раньше, хочет забыть, но не может.— Хаос первых пары месяцев спецоперации, когда перед армией не была поставлена четкая задача, не было отлажено взаимодействие, никто не знал, что нужна связь во время войны. Были три-четыре рации на батальон, которые спокойно пеленговались на Украине в связи с тем, что там не так много, собственно, точек, откуда идет радиосигнал. Росгвардия работала на одних рациях, Министерство обороны — на других рациях, и они не сопрягаются друг с другом. Почему-то никому в голову не приходило, что так нельзя. Так что в первые месяцы никто толком ничего не понимал. Заходили на территорию, освобождали деревни, а там по-прежнему висел украинский флаг. Никто не понимал, что надо с этой деревней делать. Команды сверху не было. Комендатуры начали появляться только через полгода, а до этого ничего не было. Каждый действовал в рамках своего разумения и своей лично мотивации. Зачем мы пошли? Мы пошли Киев освобождать? Или мы пошли установить какую-то другую власть, но сразу уйдем? Каждый думал по-своему. Нашему руководству, я уверен, задачи были ясны, но вряд ли их можно было озвучить. Мы хотим поменять президента — это нельзя было говорить, потому что международные партнеры нас явно не одобрили бы. Но простому солдату доступным для него языком ничего объяснено не было. Поэтому каждый придумывал для себя свои мотивы. Меня, например, все эти годы мотивировала трехлетняя девочка в гробике с игрушками, которая погибла в 2014 году. Разочаровываясь в политике, я всегда смотрел на ее фотографию. Моя внутренняя мотивация — чтобы таких девочек не стало больше. В таких гробиках с игрушечками, которые положили рядом.— Хотя сейчас, конечно, гибнут со всех сторон.— Это неизбежно, увы, пока все движется, как движется.— У каждого персонажа в фильме тоже своя мотивация. Кто-то пришел освобождать родную землю, как одессит "Боцман", кто-то просто считает, что идет спасать русских людей, кто-то искупает свои грехи…— Искупать грехи можно только в праведном огне. На захватнической войне искупать грехи нельзя идти. Так что для Иваныча, который пошел искупать то, за что он отсидел 20 лет, эта война освободительная. Иначе бы он не пошел.— Но вы показываете еще и всушников. У них тоже есть определенная мотивация — нацистская. Мотивация очистить землю от людей, которые мешают им строить гомогенную нацию. Но в фильме есть всушник, который предлагает не стрелять в мирных, а просто идти дальше. Что вы имели в виду, когда показали его?— Я имел в виду, что люди разные. Среди противников есть более терпимые, для которых убить человека — это не главное. А, может, они и вовсе не хотят убивать мирного человека.— Но при этом не мешают это делать другим.— Но не мешают, да. И это беда 90% ВСУ. Там же не все мародеры, не все убийцы. Просто ничего не делают, чтобы такого не происходило. А тот персонаж, который убивал мирных в фильме, — это ярко выраженный нацист, я таких точно знаю. Такие под Луганском на освобожденной территории запытали дедушку насмерть. Причем пытали долго, конкретно. Потом его все-таки убили. У него сын ушел в ополчение до 2022 года. А когда 2022 год начался, все чувства обострились, и соседи сдали этого дедушку тем нацистским частям, которые там стояли и уже должны были отходить. И вот деда запытали. Потом соседи похоронили его под лавочкой около забора. И много других таких случаев я вам могу рассказать.Да, в принципе, Курская область тому подтверждение, где сейчас скрываются массовые убийства. А в Харьковской области, когда мы отступили, сколько было убийств мирного населения? Учительница посмела принять русские книги, первое сентября какое там было яркое в Харьковской области. И потом, когда мы ушли, сколько этих учительниц пострадало.— А они же все были публичными, выступали на мероприятиях, попали на видео. Это ужас, что потом с ними сделали. И в Харьковской области, и в Херсоне, и даже на севере: в Киевской, Сумской областях.— Да, совершенно верно. И все об этом знают. Поэтому я и показал в фильме яркого представителя нацистов в рядах ВСУ. Но я старался уйти от крайностей, от лозунгов. Старался показать, что в ВСУ есть сомневающиеся, есть просто стоящие в стороне. Украинский военнослужащий, который нашел у мирных российский сухпаек, он, по сути, просто статист. А есть те, кто инициативно, берет на себя роль убийцы. То же самое и наши солдаты — совершенно разные люди: кто-то с флагом готов бежать, кто-то просто выполняет свой долг, спокойно, монотонно. И мирные люди тоже разные.В фильме показана мать, которая не приняла Россию до конца. Она слушает мужа, все вроде бы нормально делает, но, когда приходят всушники, она им говорит — да мы ж свои. Она думает, что все будет так же, как и раньше. Вот отцу в определенный момент все стало ясно, он все понял и занял позицию. А есть люди без позиции, ну не находят они ее, плывут по течению, стараются не думать.— Я прекрасно знаю людей, которые сегодня репрессированы на Украине и сидят в тюрьме за какие-то действия в пользу России, и при этом говорят "наше украинское правительство" или "наши парни из ВСУ". И я даже обвинять их ни в чем не могу, если честно. Они жили десятки лет в той реальности и ее очень сложно выбить из головы.— Действительно, да. Помните гражданскую войну? Кто-то воевал за Красную Россию, кто-то воевал за Врангеля, кто-то был за Петлюру. А сколько банд было? И германские войска. Тогда тоже не все понимали, за что воюют — за независимую Украину, за гетмана Скоропадского, бог еще знает за кого. Тридцать пять мотивов было у людей. Сейчас чуть попроще, но тем не менее.— Мы же видим и сейчас признаки гражданской войны.— Ну это и есть гражданская война. Правда, свою изюминку приносит НАТО.— Само собой. Хотя в той гражданской войне тоже иностранцы участвовали. Но это уже нюансы, а главный вопрос — как людям посмотреть фильм? Прошла закрытая премьера, а что дальше?— Я думаю, фильм пробьет себе дорогу. Мы сейчас ведем переговоры и с одним телеканалом, и онлайн-кинотеатры изъявили желание. Госкино готово включиться — там 350 кинотеатров, правда периферийных, как правило, в городах второго плана. Проблема в том, что некому вести переговоры. Я на войне, другие люди тоже заняты. Поэтому все получается очень сумбурно. Вот я сейчас с вами сижу, но мне через два часа надо выезжать обратно на фронт. А над фильмом надо работать даже после того, как он уже снят. Этим должны заниматься специалисты, а у нас в команде, к сожалению, таких специалистов недостаточно. Все-таки мы не такие профессионалы. Профессионалы сейчас снимают новогодние сказки, а хотелось бы обратить внимание на более актуальные и общественно-важные темы.О другом выдающемся военном и одновременно антивоенном произведении — в материале "У края бездны" в Мариуполе. О самом честном фильме про эту войну"

украина

россия

мариуполь

запорожская область

днр

лнр

херсонская область

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

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