Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16
Зеленский в самолете F16
Противник не может в полную силу использовать все возможности F-16, пока летчики не освоили навыки применения каждого вида вооружений. Поэтому их подготовка к реальным боевым действиям пока затягивается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Всего Нидерланды поставили Киеву 12 самолетов F-16, которые базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз, сообщил эксперт. Он отметил, что по разным причинам противник уже потерял 4 таких самолета.
"Один вроде был сбит, второго вроде как сняла ПВО дружественным огнем. Кроме того, когда мы произвели групповую атаку на аэродромы, два F-16 вроде бы хотели взлететь, их посекло осколками (один пилот катапультировался, второй погиб). Потерять 4 машины из 12 — это много", — подчеркнул Попов.
Он отметил, что противник не может в полную силу использовать все возможности F-16, пока летчики не освоили навыки применения каждого вида вооружений. Сначала пилоту нужно выполнить четыре-пять полетов: два контрольных, два самостоятельных, указал генерал-майор.
"То есть подготовка к реальным боевым действиям пока затягивается. Тем более, зимой часто меняется погода: обледенение, туманы, низкая облачность, снег. Может быть, F-16 уже используется как воздушная компонента ПВО, когда эти истребители дежурят и пытаются сбить наши ракеты", — сказал Попов.
Но выходить на рубежи соприкосновения с российской авиацией и наносить удары по войскам на земле экипажи F-16 пока не будут, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.
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