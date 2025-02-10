https://ukraina.ru/20250210/1060922744.html

Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16

Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16 - 10.02.2025 Украина.ру

Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16

Противник не может в полную силу использовать все возможности F-16, пока летчики не освоили навыки применения каждого вида вооружений. Поэтому их подготовка к реальным боевым действиям пока затягивается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

2025-02-10T05:15

2025-02-10T05:15

2025-02-10T05:15

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пво

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Всего Нидерланды поставили Киеву 12 самолетов F-16, которые базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз, сообщил эксперт. Он отметил, что по разным причинам противник уже потерял 4 таких самолета.Он отметил, что противник не может в полную силу использовать все возможности F-16, пока летчики не освоили навыки применения каждого вида вооружений. Сначала пилоту нужно выполнить четыре-пять полетов: два контрольных, два самостоятельных, указал генерал-майор."То есть подготовка к реальным боевым действиям пока затягивается. Тем более, зимой часто меняется погода: обледенение, туманы, низкая облачность, снег. Может быть, F-16 уже используется как воздушная компонента ПВО, когда эти истребители дежурят и пытаются сбить наши ракеты", — сказал Попов.Но выходить на рубежи соприкосновения с российской авиацией и наносить удары по войскам на земле экипажи F-16 пока не будут, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250208/1060917164.html

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