Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16 - 10.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250210/1060922744.html
Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16
Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16 - 10.02.2025 Украина.ру
Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16
Противник не может в полную силу использовать все возможности F-16, пока летчики не освоили навыки применения каждого вида вооружений. Поэтому их подготовка к реальным боевым действиям пока затягивается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
2025-02-10T05:15
2025-02-10T05:15
новости
украина
россия
нидерланды
f-16
самолет
потери
авиация
аэродромы
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/01/1057165378_0:70:746:490_1920x0_80_0_0_e323786d152af30fa204f8de205ba0dc.jpg
Всего Нидерланды поставили Киеву 12 самолетов F-16, которые базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз, сообщил эксперт. Он отметил, что по разным причинам противник уже потерял 4 таких самолета.Он отметил, что противник не может в полную силу использовать все возможности F-16, пока летчики не освоили навыки применения каждого вида вооружений. Сначала пилоту нужно выполнить четыре-пять полетов: два контрольных, два самостоятельных, указал генерал-майор."То есть подготовка к реальным боевым действиям пока затягивается. Тем более, зимой часто меняется погода: обледенение, туманы, низкая облачность, снег. Может быть, F-16 уже используется как воздушная компонента ПВО, когда эти истребители дежурят и пытаются сбить наши ракеты", — сказал Попов.Но выходить на рубежи соприкосновения с российской авиацией и наносить удары по войскам на земле экипажи F-16 пока не будут, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250208/1060917164.html
украина
россия
нидерланды
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/01/1057165378_1:0:746:559_1920x0_80_0_0_b5deb32b0f9cfbcd08f7c176fdd332c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, нидерланды, f-16, самолет, потери, авиация, аэродромы, пво, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Нидерланды, F-16, самолет, потери, авиация, аэродромы, ПВО, СВО, Спецоперация

Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16

05:15 10.02.2025
 
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16
Читать в
ДзенTelegram
Противник не может в полную силу использовать все возможности F-16, пока летчики не освоили навыки применения каждого вида вооружений. Поэтому их подготовка к реальным боевым действиям пока затягивается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Всего Нидерланды поставили Киеву 12 самолетов F-16, которые базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз, сообщил эксперт. Он отметил, что по разным причинам противник уже потерял 4 таких самолета.
"Один вроде был сбит, второго вроде как сняла ПВО дружественным огнем. Кроме того, когда мы произвели групповую атаку на аэродромы, два F-16 вроде бы хотели взлететь, их посекло осколками (один пилот катапультировался, второй погиб). Потерять 4 машины из 12 — это много", — подчеркнул Попов.
Он отметил, что противник не может в полную силу использовать все возможности F-16, пока летчики не освоили навыки применения каждого вида вооружений. Сначала пилоту нужно выполнить четыре-пять полетов: два контрольных, два самостоятельных, указал генерал-майор.
"То есть подготовка к реальным боевым действиям пока затягивается. Тем более, зимой часто меняется погода: обледенение, туманы, низкая облачность, снег. Может быть, F-16 уже используется как воздушная компонента ПВО, когда эти истребители дежурят и пытаются сбить наши ракеты", — сказал Попов.
Но выходить на рубежи соприкосновения с российской авиацией и наносить удары по войскам на земле экипажи F-16 пока не будут, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
8 февраля, 12:12
Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронтаНа линии боевого соприкосновения заметное оживление. Упорные бои продолжаются практически на всех направлениях. На севере Харьковской области российская армия продолжает наступление по правому берегу реки Оскол в направлении Купянска и Великого Бурлука.
 
НовостиУкраинаРоссияНидерландыF-16самолетпотериавиацияаэродромыПВОСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Они меняют местоположение": военный летчик рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16
05:45Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма
05:35Украина за неделю. Будьте патриотами, учитесь прощать
05:30Чтобы не шокировать "своими трупами": эксперт объяснил, почему Зеленский боится раскрывать потери ВСУ
05:15Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16
05:00"Это от страха": Попов объяснил, почему загнанный в угол Зеленский требует у Запада ядерное оружие
04:45Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ
04:30В стране будет некому жить: эксперт раскрыл, почему призыв 18-летних поставит крест на будущем Украины
04:15Солдаты оставляют позиции: Норин объяснил, почему ТЦК больше не могут поддерживать численность ВСУ
04:00Знакомятся с "разношерстной" ПВО: военный летчик о том, чем сейчас занимаются экипажи украинских F-16
03:45Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооружений
03:30Дозированные поставки. Эксперт объяснил, сможет ли Украина до конца года собрать летную группировку
03:15Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран
03:00России нужно нарастить численность армии до трех миллионов, чтобы быстрее продавить ВСУ — летчик Попов
18:22Взрыв в Усть-Луге, кабинеты убеждения и ломки. Итоги 9 февраля на Украине
18:20Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида
17:59"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии
17:33Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах"
17:00УФСБ России ищет украинские ДРГ в Дзержинске
16:36Территориальные уступки России станут поводом для террора и революции на Украине – Кулеба
Лента новостейМолния