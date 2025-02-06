Европейский союз: структура, управление и эволюция в оборонный альянс
Аудит внутри ЕС показал, что страны Европы так и не смогли достичь заявленный уровень военной мобильности. Результаты исследования были опубликованы 5 февраля. Что сегодня из себя представляет из себя Евросоюз в военном отношении - в материале издания Украина.ру
Структура ЕС
Европейский союз (ЕС) — уникальное политико-экономическое объединение 27 государств, созданное для углубления интеграции в Европе. С момента своего основания в 1993 году ЕС прошел путь от экономического сотрудничества к формированию общей внешней и оборонной политики
История Европейского союза формально началась в 1992 году, когда ряд стран Европы подписали Маастрихтский договор, учредивший ЕС.
Первоначально страны-участницы объединились вокруг общей экономики – взаимная интеграция и создание общего рынка, затем на этой основе была создана сложная система институтов, сочетающая элементы наднациональности и межправительственного сотрудничества.
Таким образом основными институтами Евросоюза стали:
- Европейская комиссия — исполнительный орган, ответственный за предложение законодательства, управление бюджетом и соблюдение договоров. Члены Комиссии (комиссары) назначаются государствами-членами, но действуют независимо от их интересов.
- Совет Европейского союза (Совет министров) — представляет правительства стран-членов. Участвует в принятии законов вместе с Европейским парламентом. Решения часто принимаются квалифицированным большинством (55% стран, представляющих 65% населения), но ключевые вопросы (налоги, оборона) требуют единогласия.
- Европейский парламент — избирается напрямую гражданами ЕС. Утверждает законодательство, бюджет и контролирует Комиссию.
- Европейский совет — состоит из глав государств и правительств. Определяет стратегические цели ЕС.
- Суд Европейского союза — обеспечивает единообразное толкование права ЕС.
Для того, чтобы соблюсти баланс между суверенитетом государств и эффективностью наднационального управления, была разработан и внедрен специальный механизм принятия решений, а именно:
-Обычная законодательная процедура предполагает совместное принятие законов Парламентом и Советом на основе предложений Комиссии.
- Специальные процедуры применяются в чувствительных сферах, таких как внешняя политика, где решения часто требуют единогласия.
- Вспомогательные органы: Комитет регионов, Европейский социально-экономический комитет, специализированные агентства.
От экономики к обороне
Изначально ЕС фокусировался на экономической интеграции (Европейское объединение угля и стали, 1951, Римский договор, 1957). Однако кризисы конца XX — начала XXI веков (войны в Югославии, миграционные вызовы, терроризм) ускорили развитие оборонного сотрудничества.
Важной вехой на этом пусти стал все тот же Маастрихтский договор 1993 года, которым была создана так называемая Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ), которая оставалась межправительственной сферой.
Далее последовал Амстердамский договор 1997 года, которым создавался пост Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Еще через год после переговоров лидеров Великобритании и Франции была разработана Европейская политика безопасности и обороны (ЕПБО), по которой ЕС усиливал свою роль в урегулировании различных кризисов, решая задачи по разведению сторон, поддержанию мира, эвакуации населения, гуманитарной поддержки и т.д. Такая концепция получила название "Петерсбергские задачи (миссии)".
1 февраля, 11:38Конрад Рэнкас: И британо-американская, и франко-германская Европа пока останутся антироссийскимиПольский политический аналитик считает, что Великобритания останется естественным лидером любых антироссийских стратегий, но это не значит, что они не будут реализовываться также при участии стран Евросоюза.
Впервые на практике ЕПБО была воплощена в 2003 году в Демократической Республике Конго, куда были введены 2,3 тыс. европейских военных под командованием Франции, чтобы положить конец массовым убийствам на востоке страны в ходе гражданского конфликта.
Дальнейшее углубление сотрудничества стран Европейского союза в сфере безопасности фиксировали прочие договоры ЕС, например Лиссабонский (2009).
Силовые структуры ЕС
Несмотря на то, что у Европейского союза нет единой армии, в его составе есть структуры, которые отвечают за осуществление Европейской политики безопасности и обороны.
Главная задача по обороне стран Евросоюза возлагается на национальные армии этих стран. Помимо этого, за безопасность на континенте отвечает Североатлантический альянс, куда входят 22 государства – члена ЕС и еще 7 стран, которые в Европейский союз не входят (Великобритания, Албания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Турция и Черногория).
До недавнего времени о какой-либо сугубо военной интеграции в рамках ЕС речи не шло, однако после 2000-х гг. страны Евросоюза перешли к созданию собственных боевых подразделений. К ним не относятся многочисленные миротворческие миссии стран Европы, которые формируются вне рамок ОВПБ на межправительственной основе.
Формально, у ЕС есть собственные сухопутные силы (Европейский корпус). Они также не входят в Общую внешнюю политику и политику безопасности. Строго говоря, этот корпус собирается под каждую конкретную миссию (миротворцы в Косове, операция в Афганистане), постоянно действует лишь штаб этих сухопутных сил из нескольких сотен офицеров и обслуживающего персонала из 10 государств.
В постоянной боевой готовности в рамках Еврокорпуса значилась лишь франко-немецкая бригада из 5 тыс. человек, дислоцировавшаяся в Страсбурге. В 2016 году эта бригада фактически была расформирована, французские и германские ее подразделения были переданы в состав других соединений своих стран. В прежнем виде бригада собирается на время тех или иных военных маневров.
В состав бригады входят три мотопехотных батальона, бронетанковый разведывательный полк и артиллерийский полк, а также подразделения обеспечения.
Расширение участия армий европейских стран в миротворческих миссиях потребовало создание единой военной полиции (жандармерии), которая была сформирована в 2007 году с штаб-квартирой в итальянском городе Виченца. В ее составе – несколько тысяч человек, которые осуществляют свои обязанности в ходе учений, военных и гуманитарных миссий.
Еще одной военной структурой в рамках ЕС является Европейское транспортное авиационное командование, которое функционирует с 2010 года решением Бельгии, Германии, Нидерландов и Франции. Задача этого командования – курировать транспортную и заправочную авиацию, которая входит в состав ВВС государств ЕС.
Каждые три года по очереди назначаются командующими этой структурой из ФРГ и Франции. В их распоряжение может быть выделено до 200 самолетов из состава военно-воздушных сил стран Европы.
Теоретически, Евросоюз может создать единую армию, такой механизм предусмотрен через единодушное голосование глав государств и правительств в Европейском совете, однако на сегодняшний день необходимой поддержки это решение не имеет.
Важным элементов военной интеграции в рамках ЕС является Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Эта программа была учреждена в 2017 году, в ее рамках действует несколько десятков программ. К настоящему моменту ни в одной из них не участвует лишь Мальта.
PESCO позволяет странам Европы укреплять свою безопасность, избегая создания единых вооруженных сил с единым командованием.
Одна из самых известных программ в рамках этого сотрудничества – так называемый "Военный Шенген", официально называющаяся "Военная мобильность". Ее суть в том, что европейские страны согласовывают единые правила и порядок перевозки военных грузов и техники, чтобы избежать задержки на границах.
В последний раз оборонные инициативы ЕС пересматривались в 2022 году под предлогом начавшейся на Украине российской военной спецоперации. Последний на настоящий момент такой план носит название "Стратегический компас".
Вывод
События последнего десятилетия, связанные с Украиной, усилили интеграционные устремления стран Европы, все чаще среди европейских политиков звучат призывы к созданию единой армии ЕС.
Эти инициативы наталкиваются на ряд проблем, в том числе дублирование функций НАТО, зависимость от Соединенных Штатов и т.д. Кроме того, нет единодушия в Евросоюза и касательно целей и задач, слишком много противоречий между разными государствами и стремления тянуть одеяло на себя.
Тем не менее, тенденция к постепенной трансформации ЕС из политического и экономического союза в военный очевидна. С одной стороны, данный процесс носит объективный характер из-за вызовов, которые стоят перед миром в области безопасности, с другой, такая милитаризация несет в себе отчетливый антироссийский характер и создает новые угрозы для России и необходимость поиска на них адекватного ответа.
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