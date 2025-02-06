https://ukraina.ru/20250206/1060876488.html

Европейский союз: структура, управление и эволюция в оборонный альянс

Европейский союз: структура, управление и эволюция в оборонный альянс - 06.02.2025 Украина.ру

Европейский союз: структура, управление и эволюция в оборонный альянс

Аудит внутри ЕС показал, что страны Европы так и не смогли достичь заявленный уровень военной мобильности. Результаты исследования были опубликованы 5 февраля. Что сегодня из себя представляет из себя Евросоюз в военном отношении - в материале издания Украина.ру

2025-02-06T17:06

2025-02-06T17:06

2025-02-06T17:06

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Структура ЕСЕвропейский союз (ЕС) — уникальное политико-экономическое объединение 27 государств, созданное для углубления интеграции в Европе. С момента своего основания в 1993 году ЕС прошел путь от экономического сотрудничества к формированию общей внешней и оборонной политикиИстория Европейского союза формально началась в 1992 году, когда ряд стран Европы подписали Маастрихтский договор, учредивший ЕС.Первоначально страны-участницы объединились вокруг общей экономики – взаимная интеграция и создание общего рынка, затем на этой основе была создана сложная система институтов, сочетающая элементы наднациональности и межправительственного сотрудничества.Таким образом основными институтами Евросоюза стали:- Европейская комиссия — исполнительный орган, ответственный за предложение законодательства, управление бюджетом и соблюдение договоров. Члены Комиссии (комиссары) назначаются государствами-членами, но действуют независимо от их интересов.- Совет Европейского союза (Совет министров) — представляет правительства стран-членов. Участвует в принятии законов вместе с Европейским парламентом. Решения часто принимаются квалифицированным большинством (55% стран, представляющих 65% населения), но ключевые вопросы (налоги, оборона) требуют единогласия.- Европейский парламент — избирается напрямую гражданами ЕС. Утверждает законодательство, бюджет и контролирует Комиссию.- Европейский совет — состоит из глав государств и правительств. Определяет стратегические цели ЕС.- Суд Европейского союза — обеспечивает единообразное толкование права ЕС.Для того, чтобы соблюсти баланс между суверенитетом государств и эффективностью наднационального управления, была разработан и внедрен специальный механизм принятия решений, а именно:-Обычная законодательная процедура предполагает совместное принятие законов Парламентом и Советом на основе предложений Комиссии.- Специальные процедуры применяются в чувствительных сферах, таких как внешняя политика, где решения часто требуют единогласия.- Вспомогательные органы: Комитет регионов, Европейский социально-экономический комитет, специализированные агентства.От экономики к оборонеИзначально ЕС фокусировался на экономической интеграции (Европейское объединение угля и стали, 1951, Римский договор, 1957). Однако кризисы конца XX — начала XXI веков (войны в Югославии, миграционные вызовы, терроризм) ускорили развитие оборонного сотрудничества.Важной вехой на этом пусти стал все тот же Маастрихтский договор 1993 года, которым была создана так называемая Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ), которая оставалась межправительственной сферой.Далее последовал Амстердамский договор 1997 года, которым создавался пост Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Еще через год после переговоров лидеров Великобритании и Франции была разработана Европейская политика безопасности и обороны (ЕПБО), по которой ЕС усиливал свою роль в урегулировании различных кризисов, решая задачи по разведению сторон, поддержанию мира, эвакуации населения, гуманитарной поддержки и т.д. Такая концепция получила название "Петерсбергские задачи (миссии)".Впервые на практике ЕПБО была воплощена в 2003 году в Демократической Республике Конго, куда были введены 2,3 тыс. европейских военных под командованием Франции, чтобы положить конец массовым убийствам на востоке страны в ходе гражданского конфликта.Дальнейшее углубление сотрудничества стран Европейского союза в сфере безопасности фиксировали прочие договоры ЕС, например Лиссабонский (2009).Силовые структуры ЕСНесмотря на то, что у Европейского союза нет единой армии, в его составе есть структуры, которые отвечают за осуществление Европейской политики безопасности и обороны.Главная задача по обороне стран Евросоюза возлагается на национальные армии этих стран. Помимо этого, за безопасность на континенте отвечает Североатлантический альянс, куда входят 22 государства – члена ЕС и еще 7 стран, которые в Европейский союз не входят (Великобритания, Албания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Турция и Черногория).До недавнего времени о какой-либо сугубо военной интеграции в рамках ЕС речи не шло, однако после 2000-х гг. страны Евросоюза перешли к созданию собственных боевых подразделений. К ним не относятся многочисленные миротворческие миссии стран Европы, которые формируются вне рамок ОВПБ на межправительственной основе.Формально, у ЕС есть собственные сухопутные силы (Европейский корпус). Они также не входят в Общую внешнюю политику и политику безопасности. Строго говоря, этот корпус собирается под каждую конкретную миссию (миротворцы в Косове, операция в Афганистане), постоянно действует лишь штаб этих сухопутных сил из нескольких сотен офицеров и обслуживающего персонала из 10 государств.В постоянной боевой готовности в рамках Еврокорпуса значилась лишь франко-немецкая бригада из 5 тыс. человек, дислоцировавшаяся в Страсбурге. В 2016 году эта бригада фактически была расформирована, французские и германские ее подразделения были переданы в состав других соединений своих стран. В прежнем виде бригада собирается на время тех или иных военных маневров.В состав бригады входят три мотопехотных батальона, бронетанковый разведывательный полк и артиллерийский полк, а также подразделения обеспечения.Расширение участия армий европейских стран в миротворческих миссиях потребовало создание единой военной полиции (жандармерии), которая была сформирована в 2007 году с штаб-квартирой в итальянском городе Виченца. В ее составе – несколько тысяч человек, которые осуществляют свои обязанности в ходе учений, военных и гуманитарных миссий.Еще одной военной структурой в рамках ЕС является Европейское транспортное авиационное командование, которое функционирует с 2010 года решением Бельгии, Германии, Нидерландов и Франции. Задача этого командования – курировать транспортную и заправочную авиацию, которая входит в состав ВВС государств ЕС.Каждые три года по очереди назначаются командующими этой структурой из ФРГ и Франции. В их распоряжение может быть выделено до 200 самолетов из состава военно-воздушных сил стран Европы.Теоретически, Евросоюз может создать единую армию, такой механизм предусмотрен через единодушное голосование глав государств и правительств в Европейском совете, однако на сегодняшний день необходимой поддержки это решение не имеет.Важным элементов военной интеграции в рамках ЕС является Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Эта программа была учреждена в 2017 году, в ее рамках действует несколько десятков программ. К настоящему моменту ни в одной из них не участвует лишь Мальта.PESCO позволяет странам Европы укреплять свою безопасность, избегая создания единых вооруженных сил с единым командованием.Одна из самых известных программ в рамках этого сотрудничества – так называемый "Военный Шенген", официально называющаяся "Военная мобильность". Ее суть в том, что европейские страны согласовывают единые правила и порядок перевозки военных грузов и техники, чтобы избежать задержки на границах.В последний раз оборонные инициативы ЕС пересматривались в 2022 году под предлогом начавшейся на Украине российской военной спецоперации. Последний на настоящий момент такой план носит название "Стратегический компас".ВыводСобытия последнего десятилетия, связанные с Украиной, усилили интеграционные устремления стран Европы, все чаще среди европейских политиков звучат призывы к созданию единой армии ЕС.Эти инициативы наталкиваются на ряд проблем, в том числе дублирование функций НАТО, зависимость от Соединенных Штатов и т.д. Кроме того, нет единодушия в Евросоюза и касательно целей и задач, слишком много противоречий между разными государствами и стремления тянуть одеяло на себя.Тем не менее, тенденция к постепенной трансформации ЕС из политического и экономического союза в военный очевидна. С одной стороны, данный процесс носит объективный характер из-за вызовов, которые стоят перед миром в области безопасности, с другой, такая милитаризация несет в себе отчетливый антироссийский характер и создает новые угрозы для России и необходимость поиска на них адекватного ответа.О будущем Североатлантического альянса - в материале издания Украина.ру Из двух зол большее: Европа готовит сделку НАТО для Трампа.

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Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, европа, франция, великобритания, ес, армия