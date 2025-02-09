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Первая и последняя перепись в Российской империи: как в 1897 году посчитали "малороссов"

Первая и последняя перепись в Российской империи: как в 1897 году посчитали "малороссов" - 09.02.2025 Украина.ру

Первая и последняя перепись в Российской империи: как в 1897 году посчитали "малороссов"

9 февраля 1897 года состоялась первая и последняя Всеобщая перепись населения Российской империи. Её результаты сыграли важную роль в конструировании украинского государства. По сей день украинские историки обосновывают права на Новороссию численным преобладанием малороссов в ряде причерноморских губерний на рубеже XIX-ХХ веков

2025-02-09T08:16

2025-02-09T08:16

2025-02-09T08:16

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Прямого вопроса об этнической принадлежности в ходе той переписи не задавалось. Респондентов спрашивали об их родном языке и 22,3 млн. из них ответили, что таковым является малороссийский. Вот только по законодательству того времени малороссийский диалект считался наречием русского языка, а великороссы, малороссы и белорусы считались ещё и в сумме как "русские".В связи с этим даже возникла легенда о том, что в 1905 году, с учётом итогов Всероссийской переписи, Императорская Академия наук якобы признала отдельный малороссийский язык.Историк, экс-министр культуры России (кстати – уроженец Черкасской области, что, конечно, специального значения не имеет) Владимир Мединский утверждает, что это слишком вольная трактовка решения академиков. На самом деле они лишь санкционировали отмену "стеснения так называемого малороссийского печатного слова". Фактически это означало разрешение на использование в народных листках, газетах, лубках не только литературного русского, но и сельского малороссийского диалекта.Украинское же национальное движение поспешило отнести всех носителей "малороссийского языка" к украинскому народу, а регионы, где таковые по итогам переписи составили большинство населения - к украинским "этническим землям". В число таковых вошли также и новороссийские Херсонская, Екатеринославская губернии, а также Северная Таврия. Доля указавших малороссийский диалект в качестве родного в них составила 54%, 69%, 61%, соответственно.Однако реалии "переходных" местных сообществ юга империи, двойная этническая идентичность многих их членов говорят о некорректности механической записи в украинцы двадцати с лишним миллионов российских подданных.Современный швейцарско-австрийский историк, доктор философии, кавалер украинского ордена "За заслуги" Гаральд Биндер, к примеру, описывая образы городов в исторической памяти, говорит, что Харьков "нельзя втиснуть в национальную схему", он вообще противоположен "узкому националистичному видению".Более того, если рассматривать результаты переписи 1897 года не сами по себе, а в сравнении с предыдущими ревизиями населения, то возникают выводы, подмывающие претензии Украины на Северное Причерноморье.После отмены Екатериной II ограничений на переселение в Новороссию свободных поселян из внутренних губерний империи миграция из Малороссии туда проходила наиболее активно. Основными её участниками являлись крестьяне с Левобережья, а затем и Правобережья Днепра. В 1758 году доля малороссов в населении Херсонской губернии составила 58,6%, а в Екатеринославской губернии – почти 79%.Однако после отмены крепостного права этнический баланс стал меняться в пользу великороссов. Украинский историк Ярослав Бойко в своей работе "Заселение Южной Украины" констатирует, что во второй половине XIX – начале ХХ века наибольшее количество переселенцев "давали губернии Центрального чернозёмного района: Воронежская, Курская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская и Тульская".Из 822 тысяч переселенцев в новороссийские губернии 1860-90 годов с территории губерний исторических Великороссии и Белоруссии по данным Бойко пришли почти 402 тысяч человек (49%).Причинами тому являлись огромный спрос на рабочие руки в аграрных хозяйствах и промышленных предприятиях Причерноморья, относительно высокая заработная плата здесь при огромном демографическом ресурсе и малоземелье крестьян в Центральной России.Приток населения из малороссийских губерний в Новороссию также сохранялся на высоком уровне, но его было уже недостаточно для обеспечения бурного экономического роста в Причерноморье. К тому же в пореформенный период заметно усилилась миграция украинцев на выделяемые правительством безвозмездно казённые земли Южного Приуралья, Зауралья, Северного Кавказа и Закавказья. Численность таковых с 1860 по 1917 годы оценивается в более чем 3,5 миллионов человек.В итоге, как констатирует Бойко "удельный вес украинского населения на юге Украины стал заметно сокращаться". И особенно сильно это проявлялось в городах. В них на рубеже XIX-XX веков численность великороссов превышала малороссов более чем в 2,5 раза.По данным переписи 1897 года наибольшее число "пришлых" рабочих в городах Екатеринославской губернии составили переселенцы из Орловской губернии 11698 человек (мужского пола), а также Курской – 10 447, Харьковской – 9 052, Полтавской – 7 950, Черниговской – 5 198, Могилёвской (Белоруссия) – 4 681 и Тульской – 4 652.Причём петербургское правительство никак не стимулировало этот переселенческий процесс из центральных областей империи и даже напротив, пыталось его затормозить.В причерноморских городах происходила русификация приезжих украинцев, но это не отменяло того факта, что многие из них продолжали считать малороссийский диалект родным. Данный процесс имел далеко идущие последствия, поскольку как справедливо полагает доктор исторических наук Андрей Баранов "развитая этническая идентичность создаётся городским интеллигентами и чиновниками, а не всем сообществом". По его же мнению на основе русского языка, православия, интеграции в общеимперское пространство зарождалась и укреплялась региональная идентичность Новороссии.К чему вёл данный ход событий, не случись в 1917 году геополитической катастрофы и передачи Северного Причерноморья в состав Украинской ССР хорошо демонстрируют этнические процессы в дальневосточном Приморье.В начале XX века выходцы из малороссийских губерний составляли почти 40% жителей Дальнего Востока, преобладая в сельской местности, но не имея своей городской интеллигенции. Краевая рада даже пыталась доминировать в процессе создания Дальневосточной Республики. Однако владивостокский "плавильный котёл" сделал своё дело и подавляющее большинство носителей "украинских" фамилий сегодня ничем не выделяются из абсолютно доминирующего русского населения региона.Интерпретация итогов Всероссийской переписи населения 1897 года ещё раз показывает, что историю пишут победители. При проведении опроса главный акцент делался на социально-экономических показателях. Однако случилась гибель Российской империи, на её пространствах образовались национальные республики, которые стали использовать результаты переписи для обоснования собственного создания и своих территориальных приобретений.От редактора: в целом соглашаясь с автором, отметим два момента, прямого отношения к самоидентификации не имеющего и вообще относящегося, скорее, к Петербургу, чем к Мало- и Новороссии.Во-первых, независимо от постановления Академии наук имперское МВД сочло возможным вносить в опросный лист малороссийское наречие. Очевидно, чиновники исходили не из отвлечённых, а из сугубо практических соображений, фиксируя культурные отличия малороссов от великороссов – учёт этих отличий был важен для принятия управленческих решений.Во-вторых, позже, когда Центральная Рада рисовала границы УНР на основании результатов переписи, никаких возражений со стороны Временного правительства не последовало.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

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