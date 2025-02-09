https://ukraina.ru/20250209/1060805874.html

Зеленский позволяет себе пикироваться с Трампом, так как у него за спиной “стая ястребов” — Скоробогатый

Зеленский позволяет себе пикироваться с Трампом, так как у него за спиной “стая ястребов” — Скоробогатый - 09.02.2025 Украина.ру

Зеленский позволяет себе пикироваться с Трампом, так как у него за спиной “стая ястребов” — Скоробогатый

По всем косвенным признакам можно сказать, идет непубличная подготовка к большому разговору между американский лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Такой формат означает, что США понимают всю сложность разговора. Между тем киевский режим идет на все, что могло бы сорвать переговоры

2025-02-09T08:55

2025-02-09T08:55

2025-02-09T08:55

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киевский режим

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Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый. По его словам, вероятнее всего, Вашингтон понимает глубинные причины украинского конфликта, а Москва как раз и призывает американцев к ликвидации этих глубинных причин.Но, обратил внимание собеседник издания, киевский режим неподконтролен Америке полностью.“Мы сейчас воочию наблюдаем историю, как украинская субъектность в определении своего будущего проявляется. Зеленский может позволить себе пикироваться с Трампом и отстаивать иное виденье украинского конфликта”, — объяснил Скоробогатый.По его словам, Зеленский опирается на внушительную часть европейских "ястребов", в том числе британских.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну

https://ukraina.ru/20250204/1060797937.html

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новости, россия, сша, вашингтон, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, киевский режим