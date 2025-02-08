https://ukraina.ru/20250208/1060895638.html

Неделя в фотографиях. Вызовы Трампа, провальный контрнаступ ВСУ, газовые игры и пойманные диверсантки

Неделя в фотографиях. Вызовы Трампа, провальный контрнаступ ВСУ, газовые игры и пойманные диверсантки - 08.02.2025 Украина.ру

Неделя в фотографиях. Вызовы Трампа, провальный контрнаступ ВСУ, газовые игры и пойманные диверсантки

Прошедшая неделя принесла с собой много событий, которые потрясли весь мир и уже успели стать историческими. В это же время президент США Дональд Трамп продолжает "наводить" порядок в стране, а ВС РФ продвигаться на фронте и отражать атаки ВСУ. Между тем военные Украины с каждым днем все больше обнажают свою сущность, совершая зверские преступления

2025-02-08T11:40

2025-02-08T11:40

2025-02-08T12:25

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В субботу, 1 февраля, появились новости о том, что в США произошла вторая подряд авиакатастрофа. Разбился легкомоторный медицинский самолет Learjet 55, на борту которого присутствовали шесть человек: четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий.Девочка, которая находилась в самолете и погибла в результате авиакатастрофы, прилетела в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику. Об этом в тот же день сообщил представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд.Бизнесджет упал в жилом районе американского города Филадельфия, штат Пенсильвания. Помимо тех, кто был в самолете, погиб еще и водитель автомобиля, который оказался ближе всего к месту падения воздушного судна.Позже президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшим, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на инцидент.В воскресенье, 2 февраля, Минобороны РФ сообщило, что накануне Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. По данным военного ведомства, российскими средствами противовоздушной обороны был зафиксирован пуск украинских ракет из Сумской области по интернату.После случившегося посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подчеркнул, что удар ВСУ — "это зверство и военное преступление киевского режима".К нему присоединился и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На следующий день после трагедии он отметил, что произошедшее — "чудовищная провокация киевского режима".В понедельник, 3 февраля, Трамп выдвинул Украине предложение, суть которого заключалась в обмене редкоземельных металлов и других товаров на продолжение помощи США. На следующий день украинское агентство УНИАН сообщило, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, к которым свою заинтересованность выразил Трамп, находится на уже неподконтрольных Киеву территориях.Между тем британская газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, написала, что Украина может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" главы киевского режима. В этот же день, 3 февраля, американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления Илон Маск на своей странице в соцсети Х написал, что агентство США по международному развитию USAID, "используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей". По официальной версии, USAID — это агентство федерального правительства Соединенных Штатов, которое отвечает за управление зарубежной гуманитарной помощью для содействия развитию различных стран. На деле эта организация является проводником американских интересов по всему миру и прикрытием для ЦРУ. Чаще всего Агентство действует через грантовую поддержку неправительственных организаций (НПО), "независимых" СМИ и социальных программ, включая здравоохранение.Стоит отметить, что в первый же день своего президентства Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней финансовой помощи другим странам, в результате чего более 100 сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск.Спустя несколько дней агентство РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov выяснило, что за последние три года USAID выделило Украине около 27% всех средств Агентства США. Таким образом Киев стал главным получателем средств этой организации.Так как ранее глава США подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, то в понедельник на прилавках Пекина появились журналы и газеты с заголовками "Трамп снова шокирует". Стоит напомнить, что импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР — 10%.Понедельник продолжал удивлять поступающими новостями. Так, 3 февраля на северо-западе Москвы в жилом комплексе "Алые паруса" было совершено покушение на убийство президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна. В тот день около 10 утра одном из корпусов жилого комплекса прогремел взрыв: в холле на первом этаже сдетонировало самодельное взрывное устройство. Позже сотрудники оперативных служб сообщили, что в дом его мог пронести курьер или человек под видом коммунальных служб. После случившегося медицинский вертолет доставил Саркисяна в московскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Через несколько часов он скончался в реанимации, так и не приходя в сознание. Российские СМИ тогда сообщили, что Саркисян получил тяжелые ранения головы и груди, ему оторвало левую стопу. Кроме того, пострадали охранник бизнесмена и несколько жителей ЖК, которые случайно оказались рядом с эпицентром взрыва.Уточняется, что ранее на Украине Саркисяна объявили в розыск как одного из лидеров донецкого ополчения. Также в понедельник, 3 февраля, в украинских СМИ стали появляться новости о том, что подозреваемый в убийстве сотрудника ТЦК (военкомата) отправлен под стражу. Суд арестовал Евгения Щербака, подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ.По данным украинских изданий, 31 января житель города Лубны Вадим Кузуб хотел помочь мобилизованному родственнику своей сожительницы Евгению Щербаку сбежать от ТЦК. Щербак осведомлял Кузубу о маршруте, по которому его и других мобилизованных везли на обучение в воинскую часть. Когда автобус остановился на автозаправочной станции, туда подъехал мужчина с ружьем и освободил Щербака.Ранее ТЦК, которое было причастно к произошедшему, сообщило, что в субботу, 1 февраля, трое сотрудников вместе с группой призванных военнообязанных остановились на заправке в Пирятине по дороге в учебный центр. К одному из военных ТЦК подошел мужчина с охотничьим ружьем и потребовал отдать оружие. Когда сотрудник ТЦК отказался, мужчина выстрелил в него с расстояния 2−3 метра, отобрал оружие и убежал с одним из призванных. В тот же день стрелка и новопризванного задержали. Уже после признания вины Щербак рассказал, что они вместе с Кузубом скрылись с места преступления, поскольку боялись, что их застрелят военные ТЦК.Во вторник, 4 февраля, появилась информация о том, что Приднестровье снова получает газ из Молдавии. Компания "Энеркогом" сообщила, что с 1 по 3 февраля республика получила более 5,7 млн кубометров голубого топлива.После решения комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрить выделение 20 млн евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья и начались поставки. Молдавский государственный поставщик "Энергоком" 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. А уже 2 февраля в жилые дома поступило тепло.Тем временем в Швеции во вторник произошел самый страшный расстрел в истории страны. В городе Эребру, который находится в 200 км от столицы, произошла трагедия: в результате стрельбы в образовательном центре для взрослых погибло 11 человек, вероятнее всего, включая самого стрелка. Случившееся стало настоящим историческим событием, так как ничего более смертоносного в Швеции ранее не случалось.Полиция города считает, что преступник среди погибших, однако его мотивы остаются неизвестными. Версия о терроризме на данный момент не рассматривается. Кроме того, силовые структуры официально не называли имя нападавшего, но по данным шведской общественной вещательной компании SVT, это был 35-летний Рикард Андерссон.Трагедия произошла около часу дня по местному времени в Комвуксе — центре образования для взрослых. Он расположен в кампусе, включающем несколько образовательных учреждений, в том числе школу для детей. Очевидцы рассказывали, что слышали выстрелы, выбегали из классов или баррикадировались внутри помещения.Одна из учителей Мария Пегадо рассказала агентству Reuters, что вывела всех своих 15 учеников в коридор."Я увидела, как люди вытаскивают раненых, сначала одного, потом другого. Я поняла, что все очень серьезно", — уточнила она.В среду, 5 февраля, журналистка из Америки Наташа Рэй, объявившая, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, подготовила прошение на политическое убежище в России.Адвокат журналистки Франсуа Данглеан заявил, что его клиентка намерена обратиться напрямую к депутату Госдумы РФ Петру Толстому, так как "Петра Толстого хорошо знают и ценят во Франции. Он говорит по-французски, и Наташа Рей решила, что могла бы к нему обратиться, поскольку он может прочитать материалы следствия и быстро все понять, не требуя переводчика".В четверг, 6 февраля, Минобороны РФ сообщило о том, что "украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области". Для этой операции ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Военкор Александр Коц рассказал, что в наступлении ВСУ пока берегут западные танки, бросая в бой другую бронетехнику. А в это же время политолог Юрий Баранчик назвал новое контрнаступление Украины "предсказуемой и бессмысленной глупостью".Также журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев у себя в телеграм-канале опубликовал ещё одно видео с места событий."Вот конкретно эта попытка очередного прорыва ВСУ в Курском пограничье характерна тем, что противник был уверен, что подготовка к накату проходит в полной секретности. Однако же, для наших военных атака не стала неожиданностью. Подготовку видели. Готовились. Что, собственно, эти кадры и подтверждают", — подписал он публикацию.Между тем, 6 февраля Телеграм-канал SHOT опубликовал фотографии замка семьи шоумена Максима Галкина* и певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. Как утверждает издание, постройка разваливается на глазах, а на стенах дома появился огромный слой мха, плесени и ржавчины"Как нам удалось выяснить, сейчас особняк звездной семьи в плохом состоянии. Некогда яркие стены начали выцветать, на части из них уже появился внушительный слой плесени. С крыши и труб отваливается кирпичная кладка. На некоторых участках крыши можно заметить следы ржавчины. При этом в особняке Пугачевой и Галкина* нередко появляются их помощники, которые следят за состоянием дома", — говорилось в сообщении под фотографиями. Канал также подчеркнул, что на содержание особняка у артистов уходит около 500 тысяч в месяц. Отмечается, что певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России после начала СВО.В пятницу, 7 февраля, ФСБ (Федеральная служба безопасности) сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов спецслужб Украины. Они подозреваются в подготовке терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. В ходе обысков у диверсанток изъяли "значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами".По информации ФСБ, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с преступлениями террористической направленности. Спецслужба РФ заявила, что от девушек были получены признательные показания. Им грозит наказание до тридцати лет лишения свободы, добавили в ФСБ.* Признан иноагентом в РФ.

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