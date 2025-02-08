Устройство из научно-фантастической литературы: военкор ответил, что спасет ВС РФ в битве с дронами ВСУ - 08.02.2025 Украина.ру
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Устройство из научно-фантастической литературы: военкор ответил, что спасет ВС РФ в битве с дронами ВСУ
Устройство из научно-фантастической литературы: военкор ответил, что спасет ВС РФ в битве с дронами ВСУ - 08.02.2025 Украина.ру
Устройство из научно-фантастической литературы: военкор ответил, что спасет ВС РФ в битве с дронами ВСУ
Так как уже даже танки стали бессильны против беспилотников, то можно сказать, что сейчас наступил некий технологический тупик, который три года назад еще никто не мог предвидеть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
2025-02-08T05:00
2025-02-08T05:00
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По словам военкора, он надеется, что такая работа уже ведется в “инженерных недрах Родины”.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов также прокомментировал перспективы дронов на оптоволокне. Он отметил, что сейчас развивается другое направление — “электромагнитные пушки”.“Такую пушку демонстрировали китайцы и американцы. Она в состоянии работать по дронам типа "Шахид" и другим БПЛА. Она не глушит сигнал, а выжигает электронику. Начинка дрона перестает существовать. &lt;...&gt; За подобными средствами поражения будущее. А значение РЭБ будет снижаться”, — рассказал Кнутов.Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленныхПолный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
https://ukraina.ru/20250203/1060756553.html
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новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, беспилотники, бпла, украина
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, дроны, беспилотники, БПЛА, Украина

Устройство из научно-фантастической литературы: военкор ответил, что спасет ВС РФ в битве с дронами ВСУ

05:00 08.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Так как уже даже танки стали бессильны против беспилотников, то можно сказать, что сейчас наступил некий технологический тупик, который три года назад еще никто не мог предвидеть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
“Как человек, воспитанный на научно-фантастической литературе, я надеюсь, что можно собрать устройство, которое за счет электромагнитного импульса будет выжигать обмотки двигателей дронов или оптическую матрицу. Можно придумать какое-то простое ракетное оружие с автоматизированным выбором цели”, — поделился своими мыслями Стешин.
По словам военкора, он надеется, что такая работа уже ведется в “инженерных недрах Родины”.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов также прокомментировал перспективы дронов на оптоволокне. Он отметил, что сейчас развивается другое направление — “электромагнитные пушки”.
“Такую пушку демонстрировали китайцы и американцы. Она в состоянии работать по дронам типа "Шахид" и другим БПЛА. Она не глушит сигнал, а выжигает электронику. Начинка дрона перестает существовать. <...> За подобными средствами поражения будущее. А значение РЭБ будет снижаться”, — рассказал Кнутов.
Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных
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"Продвижение маленькими шажками": историк объяснил, почему невозможно полностью снять угрозу БПЛАРЭБ может сажать далеко не все беспилотники. Пока не предвидится никакой революционной технологии, которая могла бы полностью снять угрозу украинских БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
 
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