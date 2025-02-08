Прилепин рассказал, кому Украина будет угрожать, если Россия заключит с ней мир без посредников
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
Заключение любых соглашений не остановит планы киевского режима касательно ликвидации неугодных ему людей в России. Именно поэтому Россия устами политиков и “мидовских управленцев” говорит: “Мы хотим заключать мир вне Украины, без Украины, с третьим лицом, с Трампом, еще с кем-то”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин. Он заявил, что в украинском списке на уничтожение и в разработке у спецслужб противника находятся все люди, которые хоть как-то помешали киевскому режиму.
“Допустим, сегодня я нахожусь под президентской охраной, а наступит перемирие и ее снимут. Я прекрасно понимаю, что для Украины это не будет означать отмены ее планов касательно людей, которых она хотела ликвидировать в России, в том числе меня. То есть любой знаменитый российский полевой командир, ополченский командир, любой успешный начальник — они в списке риска, и любое перемирие в отношении их не отменяет планов Украины”, — подробно разъяснил Прилепин.
По его словам, именно такой расклад событий толкает Россию на заключение мира “вне Украины, без Украины, с третьим лицом, с президентом США Дональдом Трампом или еще с кем-то”.
Но, подчеркнул собеседник издания, заключение перемирия с третьим лицом также не гарантирует России безопасность: с чего вдруг Украина будет соблюдать соглашение, которое было подписано между Москвой и, например, Вашингтоном.
“До тех пор, пока [на Украине] имеется полиция, разведка, армия, [глава ГУР МО Кирилл] Буданов* или подобные персонажи, с кем бы мы не заключили перемирие, какие бы нам не дали гарантии Трамп, Макрон или кто угодно, указанные люди на Украине продолжают функционировать”, — добавил Прилепин.
Пока они продолжают функционировать, будет идти "украинский беспредел", потому что это форма их жизни, заключил эксперт.
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