Прилепин рассказал, кому Украина будет угрожать, если Россия заключит с ней мир без посредников - 08.02.2025 Украина.ру
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Прилепин рассказал, кому Украина будет угрожать, если Россия заключит с ней мир без посредников
Прилепин рассказал, кому Украина будет угрожать, если Россия заключит с ней мир без посредников - 08.02.2025 Украина.ру
Прилепин рассказал, кому Украина будет угрожать, если Россия заключит с ней мир без посредников
Заключение любых соглашений не остановит планы киевского режима касательно ликвидации неугодных ему людей в России. Именно поэтому Россия устами политиков и “мидовских управленцев” говорит: “Мы хотим заключать мир вне Украины, без Украины, с третьим лицом, с Трампом, еще с кем-то”
2025-02-08T06:30
2025-02-08T06:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин. Он заявил, что в украинском списке на уничтожение и в разработке у спецслужб противника находятся все люди, которые хоть как-то помешали киевскому режиму.По его словам, именно такой расклад событий толкает Россию на заключение мира “вне Украины, без Украины, с третьим лицом, с президентом США Дональдом Трампом или еще с кем-то”.Но, подчеркнул собеседник издания, заключение перемирия с третьим лицом также не гарантирует России безопасность: с чего вдруг Украина будет соблюдать соглашение, которое было подписано между Москвой и, например, Вашингтоном.“До тех пор, пока [на Украине] имеется полиция, разведка, армия, [глава ГУР МО Кирилл] Буданов* или подобные персонажи, с кем бы мы не заключили перемирие, какие бы нам не дали гарантии Трамп, Макрон или кто угодно, указанные люди на Украине продолжают функционировать”, — добавил Прилепин.Пока они продолжают функционировать, будет идти "украинский беспредел", потому что это форма их жизни, заключил эксперт.В начале этой недели в московском ЖК “Алые паруса” прогремел взрыв, целью которого было покушение на убийство президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основателя добровольческого батальона "Арбат" Армена Саркисяна, который после случившегося скончался в больнице, так и не приходя в сознание.Полный текст интервью Захара Прилепина: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, сша, запад, преступления, преступность
Новости, Украина, Россия, США, Запад, преступления, преступность

Прилепин рассказал, кому Украина будет угрожать, если Россия заключит с ней мир без посредников

06:30 08.02.2025
 
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
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Заключение любых соглашений не остановит планы киевского режима касательно ликвидации неугодных ему людей в России. Именно поэтому Россия устами политиков и “мидовских управленцев” говорит: “Мы хотим заключать мир вне Украины, без Украины, с третьим лицом, с Трампом, еще с кем-то”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин. Он заявил, что в украинском списке на уничтожение и в разработке у спецслужб противника находятся все люди, которые хоть как-то помешали киевскому режиму.
“Допустим, сегодня я нахожусь под президентской охраной, а наступит перемирие и ее снимут. Я прекрасно понимаю, что для Украины это не будет означать отмены ее планов касательно людей, которых она хотела ликвидировать в России, в том числе меня. То есть любой знаменитый российский полевой командир, ополченский командир, любой успешный начальник — они в списке риска, и любое перемирие в отношении их не отменяет планов Украины”, — подробно разъяснил Прилепин.
По его словам, именно такой расклад событий толкает Россию на заключение мира “вне Украины, без Украины, с третьим лицом, с президентом США Дональдом Трампом или еще с кем-то”.
Но, подчеркнул собеседник издания, заключение перемирия с третьим лицом также не гарантирует России безопасность: с чего вдруг Украина будет соблюдать соглашение, которое было подписано между Москвой и, например, Вашингтоном.
“До тех пор, пока [на Украине] имеется полиция, разведка, армия, [глава ГУР МО Кирилл] Буданов* или подобные персонажи, с кем бы мы не заключили перемирие, какие бы нам не дали гарантии Трамп, Макрон или кто угодно, указанные люди на Украине продолжают функционировать”, — добавил Прилепин.
Пока они продолжают функционировать, будет идти "украинский беспредел", потому что это форма их жизни, заключил эксперт.
В начале этой недели в московском ЖК “Алые паруса” прогремел взрыв, целью которого было покушение на убийство президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основателя добровольческого батальона "Арбат" Армена Саркисяна, который после случившегося скончался в больнице, так и не приходя в сознание.
Взрыв в ЖК Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
3 февраля, 12:01
Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" МосквыВ жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете (СК)
Полный текст интервью Захара Прилепина: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
 
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