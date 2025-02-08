https://ukraina.ru/20250208/1060808388.html

Прилепин рассказал, кому Украина будет угрожать, если Россия заключит с ней мир без посредников

Прилепин рассказал, кому Украина будет угрожать, если Россия заключит с ней мир без посредников - 08.02.2025 Украина.ру

Прилепин рассказал, кому Украина будет угрожать, если Россия заключит с ней мир без посредников

Заключение любых соглашений не остановит планы киевского режима касательно ликвидации неугодных ему людей в России. Именно поэтому Россия устами политиков и “мидовских управленцев” говорит: “Мы хотим заключать мир вне Украины, без Украины, с третьим лицом, с Трампом, еще с кем-то”

2025-02-08T06:30

2025-02-08T06:30

2025-02-08T06:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин. Он заявил, что в украинском списке на уничтожение и в разработке у спецслужб противника находятся все люди, которые хоть как-то помешали киевскому режиму.По его словам, именно такой расклад событий толкает Россию на заключение мира “вне Украины, без Украины, с третьим лицом, с президентом США Дональдом Трампом или еще с кем-то”.Но, подчеркнул собеседник издания, заключение перемирия с третьим лицом также не гарантирует России безопасность: с чего вдруг Украина будет соблюдать соглашение, которое было подписано между Москвой и, например, Вашингтоном.“До тех пор, пока [на Украине] имеется полиция, разведка, армия, [глава ГУР МО Кирилл] Буданов* или подобные персонажи, с кем бы мы не заключили перемирие, какие бы нам не дали гарантии Трамп, Макрон или кто угодно, указанные люди на Украине продолжают функционировать”, — добавил Прилепин.Пока они продолжают функционировать, будет идти "украинский беспредел", потому что это форма их жизни, заключил эксперт.В начале этой недели в московском ЖК “Алые паруса” прогремел взрыв, целью которого было покушение на убийство президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основателя добровольческого батальона "Арбат" Армена Саркисяна, который после случившегося скончался в больнице, так и не приходя в сознание.Полный текст интервью Захара Прилепина: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250203/1060766605.html

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новости, украина, россия, сша, запад, преступления, преступность